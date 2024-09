Autodesk bietet mehrere Zertifizierungen für Fachkräfte im Ingenieurbau an. Eine beliebte Zertifizierung ist „Autodesk Certified Professional: Revit for Structural Design“. Diese Zertifizierung richtet sich an Fachkräfte, die Autodesk Revit für den konstruktiven Ingenieurbau und die Tragwerksplanung verwenden. Darüber hinaus bietet Autodesk Zertifizierungen für professionelle Anwender an, die ihre Software für die Planung von Elektrik, Mechanik und Entwurfserstellung einsetzen. Diese Zertifizierungen umfassen „Autodesk Certified Professional: Revit for Electrical Design“ (Englisch) und „Autodesk Certified Professional: Revit for Mechanical Design“ (Englisch). Diese Zertifizierungen dienen als Nachweis für die fachliche Kompetenz im Umgang mit Autodesk-Software und können sich als wertvolles Kapital auf dem Arbeitsmarkt erweisen.