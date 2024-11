La società internazionale di consulenza ingegneristica Aurecon è al settimo anno del suo percorso di trasformazione digitale e ora è pronta per la nuova frontiera: integrare l'intelligenza artificiale (IA) generativa nei processi di automazione della progettazione.

Aurecon ha già migliorato le sue capacità per progetti su larga scala in Australia, Nuova Zelanda e Asia, utilizzando una serie di strategie digitali che includono lo sviluppo di software, l'automazione e la progettazione computazionale. I progetti dell'azienda includono la centrale solare di Dau Tieng 1 e 2, la più grande centrale solare del sud-est asiatico, e il centro Boola Katitjin della Murdoch University, il primo edificio in legno massiccio dell'Australia occidentale.

Nell'ultimo anno, la trasformazione digitale ha raggiunto un punto di svolta per le aziende di tutto il mondo. Il rapporto (inglese) 2024 State of Design & Make, uno studio globale condotto da Autodesk sui leader aziendali dei settori della progettazione e della produzione, indica che il 64% dei leader afferma che le loro organizzazioni sono mature dal punto di vista digitale. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto all'anno precedente, quando solo il 38% classificava le proprie aziende come mature dal punto di vista digitale.

Queste aziende stanno constatando l'impatto positivo dei loro sforzi verso la digitalizzazione e continuano ad investire per stare al passo con la concorrenza. Nel settore AECO (inglese) (Architecture, Engineering, Construction, and Operations), questo significa che le aziende hanno investito in tecnologie BIM (Building Information Modeling), nella (inglese) consegna digitale dei progetti (inglese) o in servizi e piattaforme (inglese) cloud come Autodesk Construction Cloud.