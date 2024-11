I robot autonomi di ACWA Robotics aprono la strada alla resilienza idrica

Fin dall'inizio, la sfida di ACWA è stata progettare un'unità compatta e flessibile, in grado di navigare all'interno delle tubazioni dei sistemi idrici, abbastanza piccola da consentire il flusso dell'acqua senza interruzioni, ma sufficientemente grande da ospitare i sistemi necessari per la raccolta dei dati.

"L'azienda si è affidata ad Autodesk Fusion per dare vita al suo robot, il cui corpo principale è realizzato in alluminio e assemblato con 250 componenti." Le uniche parti preassemblate sono motori, cuscinetti a sfera, guarnizioni per alberi, dadi, bulloni e batterie. Tutto il resto è progettato specificamente per il robot.

Il gruppo di progettazione del robot è diviso in due team, uno per la progettazione meccanica e uno per l'elettronica. Fusion ha consentito ad entrambi i team di collaborare senza problemi e creare cianografie 2D e 3D, immagini renderizzate in 3D, nonché schede di circuito, schede elettroniche e componenti meccanici personalizzati. I team utilizzano Fusion Simulation Extension (.it) per condurre e raccogliere analisi precise delle simulazioni termiche e di sollecitazione.