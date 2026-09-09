Plantages et problèmes de performance

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Les produits Autodesk peuvent connaître des plantages, des gels et des ralentissements de performance pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du système, aux paramètres graphiques, à la complexité des fichiers ou à des conflits avec d’autres logiciels exécutés sur votre ordinateur. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un problème unique, mais par une combinaison de facteurs tels que des pilotes obsolètes, des ressources système limitées ou l’utilisation de fichiers volumineux ou corrompus.
Cet article présente un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les causes les plus courantes de problèmes de stabilité et de performance. En suivant les étapes dans l’ordre de test du produit, vous pouvez isoler si le problème est lié à votre système, à vos fichiers ou à votre configuration logicielle.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre système
|
1 Enregistrez tout travail ouvert.
2 Fermez votre produit Autodesk.
3 Redémarrez votre ordinateur.
4 Lancez à nouveau le produit.
|Le redémarrage efface les problèmes de mémoire temporaires et réinitialise les processus en arrière-plan qui peuvent entraîner des plantages ou des performances lentes.
|Étape 2 : mettez à jour de votre produit Autodesk
|
1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.
3 Dans la section Mises à jour, consultez la liste des mises à jour disponibles.
4 Cliquez sur Mise à jour en regard de chaque produit que vous souhaitez mettre à jour.
5 Attendez la fin de l’installation.
6 Redémarrez votre produit Autodesk.
|
Autodesk Access est une application de bureau conçue pour installer rapidement et facilement les mises à jour directement à partir de votre système, sans avoir à les télécharger manuellement.
Remarque : Les mises à jour sont accessibles soit par le biais de Autodesk Access, soit en les téléchargeant à partir du compte Autodesk. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mise à jour votre logiciel.
|Étape 3 : mettez à jour les pilotes graphiques
|
1 Identifiez votre carte graphique (GPU).
2 Accédez au site Internet du fabricant (NVIDIA, AMD ou Intel).
3 Téléchargez le dernier pilote recommandé.
4 Installez le pilote.
5 Redémarrez votre ordinateur.
|Les pilotes obsolètes ou incompatibles sont une cause fréquente de plantages et de problèmes d’affichage.
|Étape 4 : fermez les applications en arrière-plan
|
1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap » pour ouvrir le gestionnaire des tâches.
2 Vérifiez les applications en cours d’exécution.
3 Sélectionnez les programmes inutiles.
4 Cliquez sur « Terminer la tâche ».
5 Relancez votre produit Autodesk.
|D’autres applications peuvent consommer les ressources du système, ce qui réduit les performances et la stabilité.
|Étape 5 : vérifiez les configurations requises
|
1 Vérifiez la configuration système requise de votre produit Autodesk.
2 Comparez-la avec les spécifications de votre système :
RAM
-CPU
-GPU
-Espace disque
3 Mettez à niveau le matériel si nécessaire.
|Exécuter sous le seuil des configurations requises peut entraîner des problèmes de performance et des plantages.
|Étape 6 : testez avec un autre fichier
|
1 Ouvrez le produit Autodesk.
2 Créez un nouveau fichier ou ouvrez un fichier de travail existant.
3 Effectuez des actions de base.
|
Cela permet de déterminer si le problème est causé par un fichier corrompu ou complexe plutôt que par le système.
Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, c’est probablement quelque chose dans ce fichier qui cause le problème; Essayez d’enregistrer une nouvelle version, de la simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si vous rencontrez un problème qui nécessite une assistance technique, nos experts devront peut-être vérifier qu'il s'agit d'un problème lié à votre logiciel et non à l'environnement virtuel. Si les problèmes persistent, notamment avec un message d’erreur spécifique, visitez l’Assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.
|Étape 7 : supprimez les fichiers temporaires
|
1 Fermez toutes les applications.
2 Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
3 Accédez à : c :\Utilisateurs\\AppData\Local\Temp
4 Sélectionnez et supprimez autant de fichiers que possible.
Remarque : Si un message indique qu’un fichier ne peut pas être supprimé, cela signifie généralement que le fichier est actuellement utilisé par Windows ou une autre application. C’est normal. Ignorez ces fichiers et continuez à supprimer les autres.
5 Redémarrez votre ordinateur.
|Les fichiers temporaires peuvent s’accumuler et consommer des ressources système, causant instabilité ou ralentissement des performances.
|Étape 8 : déplacez les fichiers vers un lecteur local
|
1 Localisez votre fichier de travail.
2 Copiez-le dans un dossier local (p. ex., Bureau ou Documents).
3 Ouvrez le fichier à partir du nouvel emplacement.
|Travailler à partir d’emplacements synchronisés réseau ou dans le nuage peut entraîner des problèmes de latence et de performance.
|Étape 9 : réglez les paramètres graphiques
|
Partie A : réglez les paramètres graphiques dans le produit Autodesk.
A1 : ouvrez votre produit Autodesk.
A2 : ouvrez le menu Options/Préférences :
- Appuyez sur Ctrl + Maj + P (ou saisissez OPTIONS dans la barre de commandes, si disponible)
- Ou accédez au menu Paramètres/Préférences/Options dans la barre d’outils supérieure
A3 : accédez à l’onglet Graphiques ou Performance.
A4 : ouvrez la section Performances graphiques/Paramètres matériels.
A5 : activez l’accélération matérielle :
- sur OFF (déactivée) si vous rencontrez des plantages ou des problèmes d’affichage
- sur ON (activée) si les performances sont lentes et que votre système les prend en charge
A6 : appliquez les modifications.
A7 : fermez et redémarrez le produit Autodesk.
Partie B : assurez-vous que le processeur graphique dédié est utilisé.
B1 Faites un clique sur le bouton droit de la souris sur votre bureau et sélectionnez : Paramètres d’affichage
B2 Faites défiler vers le bas et cliquez sur : Paramètres graphiques
B3 Sous Préférences de performances graphiques, cliquez sur : Parcourir
B4 Recherchez et sélectionnez l’exécutable (.exe) de votre produit Autodesk (qui se trouve généralement dans Fichiers de programme > dossier Autodesk)
B5 Une fois ajoutée, cliquer sur l’application dans la liste.
B6 Cliquez sur Options.
B7 Sélectionnez : Haute performance (GPU dédié)
B8 Cliquez sur Enregistrer.
B9 Redémarrez votre produit Autodesk.
|
A : l’accélération matérielle dépend de votre processeur graphique. Si le processeur graphique (GPU), le pilote ou la configuration n’est pas entièrement compatible, cela peut provoquer des plantages, des scintillements ou des latences.
B : certains systèmes utilisent par défaut la carte graphique intégrée (iGPU) au lieu de la carte dédiée (dGPU) plus puissante. Cela peut avoir des répercussions significatives sur les performances et entraîner de l’instabilité.
|Étape 10 : réinitialisez les paramètres du produit
|
1 Fermez le produit Autodesk.
2 Utilisez l’option Réinitialiser les paramètres par défaut dans le menu Démarrer ou dans les outils du produit.
3 Rouvrez le produit.
|Des paramètres altérés ou mal configurés peuvent provoquer des comportements et une instabilité inattendus.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre Mac
|
1 Cliquez sur le menu Apple.
2 Sélectionnez Redémarrer.
3 Rouvrez votre produit Autodesk après le redémarrage.
|Le redémarrage efface les processus système temporaires et les conflits de mémoire qui peuvent entraîner une instabilité.
|Étape 2 : mettez à jour votre produit Autodesk (Mac)
|
Accédez à : https://manage.autodesk.com.
1 Connectez-vous à votre compte Autodesk.
2 Accédez à Produits et services.
3 Sélectionnez Mises à jour de produit.
4 Recherchez votre produit et votre version.
5 Cliquez sur Télécharger.
6 Ouvrez le fichier téléchargé (.dmg ou programme d’installation).
7 Suivez les étapes d’installation.
8 Redémarrez votre produit.
|
Sous macOS, les mises à jour sont généralement téléchargées à partir de votre compte Autodesk plutôt qu’à-partir de Autodesk Access (qui est principalement basé sur Windows).
|Étape 3 : mettez à jour macOS et les composants du système
|
1 Cliquez sur le menu Apple.
2 Accédez aux Paramètres système.
3 Sélectionner Général > Mise à jour du logiciel.
4 Installez les mises à jour disponibles.
|Les mises à jour de macOS incluent des correctifs au niveau système qui améliorent la compatibilité et les performances avec les applications.
|Étape 4 : fermez les applications en arrière-plan
|
1 Appuyez sur « Ctrl + Option + Échap ».
2 Sélectionnez les applications inutiles.
3 Cliquez sur « Forcer la fermeture ».
4 Relancez le produit Autodesk.
|Les applications en arrière-plan peuvent consommer la mémoire système et les ressources du processeur, ce qui affecte les performances.
|Étape 5 : vérifiez la configuration système requise
|
1 Cliquez sur le menu Apple.
2 Sélectionnez À propos de ce Mac.
3 Vérifiez :
-la version de macOS
-la mémoire (RAM)
-la puce/le processeur
4. Vérifiez la compatibilité des produits Autodesk, reportez-vous à la section Configurations requises.
|Si votre système ne répond pas aux spécifications requises, vous pourriez rencontrer des plantages ou des performances lentes.
|Étape 6 : testez avec un autre fichier
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Créez un nouveau fichier ou ouvrez un fichier de travail existant.
3 Testez les actions de base.
|
Ceci détermine si le problème est causé par un fichier corrompu ou complexe.
Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, c’est probablement quelque chose dans ce fichier qui cause le problème; Essayez d’enregistrer une nouvelle version, de la simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si vous rencontrez un problème qui nécessite une assistance technique, nos experts devront peut-être vérifier qu'il s'agit d'un problème lié à votre logiciel et non à l'environnement virtuel. Si les problèmes persistent, notamment avec un message d’erreur spécifique, visitez l’Assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.
|Étape 7 : effacez les fichiers temporaires (Mac)
|
1 Fermez toutes les applications.
2 Ouvrez le « Finder ».
3 Cliquez sur Aller à > Dossier.
4 Saisissez :~/Bibliothèque/Caches
5 Ouvrez le dossier et supprimez les fichiers de cache inutiles (dans les dossiers, pas les dossiers eux-mêmes).
6 Répétez pour : /Bibliothèque/Caches
7 Redémarrez votre Mac.
|Les fichiers temporaires et les fichiers en cache peuvent s’accumuler au fil du temps, consommer de l’espace disque et ralentir les performances.
|Étape 8 : travailler à partir d’un fichier local
|
1 Copiez votre fichier dans un dossier local (Bureau ou Documents).
2 Ouvrez le fichier à partir de votre Mac (pas depuis iCloud/réseau).
|Les fichiers stockés sur des lecteurs du nuage ou réseau peuvent entraîner des retards et de l’instabilité.
|Étape 9 : réglez les paramètres graphiques/d’affichage (Mac)
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Accédez à « Préférences/Paramètres ».
3 Localisez « Graphiques/Paramètres d’affichage » (si disponible).
4 Ajustez comme suit :
-Réduisez les effets visuels (si disponible)
-Réduisez les paramètres de qualité/performance d’affichage
5 Redémarrez le produit.
|
Les problèmes de performance graphique sur Mac sont généralement liés au comportement du processeur graphique géré par le système ou aux paramètres d’affichage, plutôt qu’à la sélection manuelle du processeur graphique.
|Étape 10 : réinitialisez les paramètres du produit
|
1 Fermez le produit Autodesk.
2 Rouvrez le produit tout en maintenant enfoncé le raccourci de réinitialisation (si pris en charge) (varie selon le produit)
3 Utilisez les options intégrées pour rétablir les paramètres par défaut
|Des préférences ou des paramètres altérés peuvent provoquer des plantages ou des comportements inattendus.
Les plantages et les gels sont souvent causés par :
Mises à jour logicielles ou système obsolètes
Problèmes de configuration du pilote graphique ou de l’écran
Fichiers ou installation corrompus
Ressources système insuffisantes
Conflits avec d’autres applications ou plugiciels [autodesk.com] (site Web France)
Si le problème ne concerne qu’un seul fichier, il est probable qu’il s’agisse d’un problème lié à un fichier
Si cela se produit avec plusieurs fichiers, il s’agit probablement d’un problème de système ou de configuration
Enregistrez le fichier en tant que nouvelle version
Simplifiez ou réduisez la complexité du fichier
Essayez d’ouvrir une sauvegarde ou une version récupérée
Les fichiers corrompus ou complexes sont une cause fréquente de plantages et de performances lentes.
Non, suivez les étapes dans l’ordre et arrêtez-vous une fois le problème résolu. L’article est conçu pour vous aider à isoler progressivement le problème.
Non, ces étapes ne font généralement que :
Réinitialiser les préférences ou les paramètres
Supprimer les fichiers temporaires/en cache
Elles ne suppriment pas vos fichiers de projet, mais les paramètres personnalisés peuvent être réinitialisés.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
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