Plantages et problèmes de performance

4 Lancez à nouveau le produit.

Remarque : Les mises à jour sont accessibles soit par le biais de Autodesk Access, soit en les téléchargeant à partir du compte Autodesk. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mise à jour votre logiciel .

Autodesk Access est une application de bureau conçue pour installer rapidement et facilement les mises à jour directement à partir de votre système, sans avoir à les télécharger manuellement.

5 Attendez la fin de l’installation.

4 Cliquez sur Mise à jour en regard de chaque produit que vous souhaitez mettre à jour.

3 Dans la section Mises à jour, consultez la liste des mises à jour disponibles.

1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

2 Accédez au site Internet du fabricant (NVIDIA, AMD ou Intel).

4 Cliquez sur « Terminer la tâche ».

2 Vérifiez les applications en cours d’exécution.

1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap » pour ouvrir le gestionnaire des tâches.

3 Mettez à niveau le matériel si nécessaire.

2 Comparez-la avec les spécifications de votre système :

1 Vérifiez la configuration système requise de votre produit Autodesk.

Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, c’est probablement quelque chose dans ce fichier qui cause le problème; Essayez d’enregistrer une nouvelle version, de la simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si vous rencontrez un problème qui nécessite une assistance technique, nos experts devront peut-être vérifier qu'il s'agit d'un problème lié à votre logiciel et non à l'environnement virtuel. Si les problèmes persistent, notamment avec un message d’erreur spécifique, visitez l’ Assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.

Cela permet de déterminer si le problème est causé par un fichier corrompu ou complexe plutôt que par le système.

3 Effectuez des actions de base.

2 Créez un nouveau fichier ou ouvrez un fichier de travail existant.

Remarque : Si un message indique qu’un fichier ne peut pas être supprimé, cela signifie généralement que le fichier est actuellement utilisé par Windows ou une autre application. C’est normal. Ignorez ces fichiers et continuez à supprimer les autres.

4 Sélectionnez et supprimez autant de fichiers que possible.

3 Accédez à : c :\Utilisateurs\\AppData\Local\Temp

3 Ouvrez le fichier à partir du nouvel emplacement.

2 Copiez-le dans un dossier local (p. ex., Bureau ou Documents).

1 Localisez votre fichier de travail.

Étape 9 : réglez les paramètres graphiques

Partie A : réglez les paramètres graphiques dans le produit Autodesk. A1 : ouvrez votre produit Autodesk. A2 : ouvrez le menu Options/Préférences : - Appuyez sur Ctrl + Maj + P (ou saisissez OPTIONS dans la barre de commandes, si disponible) - Ou accédez au menu Paramètres/Préférences/Options dans la barre d’outils supérieure A3 : accédez à l’onglet Graphiques ou Performance. A4 : ouvrez la section Performances graphiques/Paramètres matériels. A5 : activez l’accélération matérielle : - sur OFF (déactivée) si vous rencontrez des plantages ou des problèmes d’affichage - sur ON (activée) si les performances sont lentes et que votre système les prend en charge A6 : appliquez les modifications. A7 : fermez et redémarrez le produit Autodesk. Partie B : assurez-vous que le processeur graphique dédié est utilisé. B1 Faites un clique sur le bouton droit de la souris sur votre bureau et sélectionnez : Paramètres d’affichage B2 Faites défiler vers le bas et cliquez sur : Paramètres graphiques B3 Sous Préférences de performances graphiques, cliquez sur : Parcourir B4 Recherchez et sélectionnez l’exécutable (.exe) de votre produit Autodesk (qui se trouve généralement dans Fichiers de programme > dossier Autodesk) B5 Une fois ajoutée, cliquer sur l’application dans la liste. B6 Cliquez sur Options. B7 Sélectionnez : Haute performance (GPU dédié) B8 Cliquez sur Enregistrer. B9 Redémarrez votre produit Autodesk.