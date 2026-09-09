Problèmes d’installation

Les erreurs d’installation peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés aux mises à jour du système, aux autorisations des utilisateurs, aux logiciels de sécurité, aux composants du programme d’installation corrompus, aux restrictions du réseau ou aux téléchargements incomplets ou corrompus. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul facteur, mais par une combinaison : comme des mises à jour du système d’exploitation en attente, des interférences antivirus, ou un service d’installation obsolète ou corrompu, plus un module de téléchargement endommagé.

Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les échecs d’installation les plus courants. En suivant les étapes dans l’ordre et en relançant l’installation après chaque étape, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre ordinateur, aux composants du programme d’installation, au mode de téléchargement ou aux restrictions d’environnement.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.