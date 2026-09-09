Problèmes d’installation

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Les erreurs d’installation peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés aux mises à jour du système, aux autorisations des utilisateurs, aux logiciels de sécurité, aux composants du programme d’installation corrompus, aux restrictions du réseau ou aux téléchargements incomplets ou corrompus. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul facteur, mais par une combinaison : comme des mises à jour du système d’exploitation en attente, des interférences antivirus, ou un service d’installation obsolète ou corrompu, plus un module de téléchargement endommagé.
Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les échecs d’installation les plus courants. En suivant les étapes dans l’ordre et en relançant l’installation après chaque étape, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre ordinateur, aux composants du programme d’installation, au mode de téléchargement ou aux restrictions d’environnement.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : confirmez la compatibilité entre Windows et le matériel
|
1 Vérifiez votre version de Windows.
2 Confirmez que le produit prend en charge vos exigences matérielles et de version Windows. Voir les configurations requises.
3 En cas d’incompatibilité, installez une version prise en charge du produit ou mettez à jour vers une combinaison prise en charge.
|L’incompatibilité du système d’exploitation ou du matériel est une cause connue d’échec de l’installation sous Windows.
|Étape 2 : installez les mises à jour Windows en attente et redémarrez
|
1 Ouvrez les Paramètres.
2 Accédez à la Mise à jour Windows.
3 Installez les mises à jour en attente.
4. Redémarrez votre ordinateur (certaines mises à jour nécessitent plusieurs redémarrages).
5 Essayez à nouveau le programme d’installation de Autodesk.
|Les mises à jour ou les redémarrages du système d’exploitation en attente peuvent empêcher le lancement ou l’achèvement du programme d’installation Autodesk.
|Étape 3 : exécutez le programme d’installation en tant qu’administrateur
|
1 Localisez le fichier du programme d’installation (souvent setup.exe ou un exécutable du programme d’installation créé par Autodesk).
2 Faites un clic droit sur le fichier.
3 Sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ».
4 Approuvez l’invite de contrôle du compte d’utilisateur.
5 Réessayez l’installation.
|Des autorisations insuffisantes peuvent empêcher le programme d’installation de démarrer ou de traiter les fichiers requis.
|Étape 4 : désactivez temporairement les outils antivirus/de sécurité
|
1 Désactivez temporairement la protection antivirus (ou demandez au service informatique de le faire si nécessaire).
2 Exécutez à nouveau le programme d’installation de Autodesk.
3 Réactivez l’antivirus une fois l’installation terminée.
|Les logiciels de sécurité peuvent bloquer les processus d’installation ou mettre en quarantaine les composants en cours d’installation.
|Étape 5 : changez de mode de téléchargement (Installation/Téléchargement/Téléchargement direct/Installation personnalisée)
|
1 Connectez-vous à votre compte Autodesk et ouvrez la zone Produits et services.
2 Choisissez un mode de téléchargement différent pour le même produit (par exemple, utilisez Télécharger au lieu d’Installer ou Téléchargement direct si disponible). Reportez-vous à la section Installez votre produit.
3 Téléchargez à nouveau le programme d’installation et réessayez.
|Différents modes de téléchargement sont conçus pour différents cas d’utilisation (appareil unique, hors ligne ou flexible), et les méthodes de changement peuvent aider à contourner les problèmes de création de téléchargement/de programme d’installation.
|Étape 6 : effacez les fichiers d’installation temporaire (correctif courant pour les lots corrompus)
|
1 Supprimez le contenu de : C :\Autodesk\WI
2 Effacez votre dossier temporaire utilisateur : C :\Utilisateurs\\AppData\Local\Temp
3 Videz le dossier de cache SISD : C :\Utilisateurs\\AppData\\Local\Autodesk\SISD
4 Si vous ne voyez pas « AppData », activez les fichiers masqués (site Web France) et les dossiers, puis réessayez
5 Essayez à nouveau le programme d’installation.
|Les données du programme d’installation mises en cache ou partiellement téléchargées peuvent être altérées, empêchant l’affichage de l’interface utilisateur du programme d’installation ou son achèvement.
|Étape 7 : réinstallez le composant Autodesk Installer (SISD / AdODIS)
|
Cela ne s’applique qu’aux produits qui utilisent la « Nouvelle expérience d’installation » (généralement 2022 et versions ultérieures). Étapes :
1 Accédez à : C :\Programme Fichiers\Autodesk\AdODIS\V1
2 Faites un clic droit sur « RemoveODIS.exe » et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur ».
3 Après la suppression, téléchargez la dernière version de « AdODIS-installer.exe » (programme d’installation SISD) et exécutez en tant qu’administrateur.
4 Redémarrez l’ordinateur.
5 Réessayez l’installation du produit Autodesk.
|Le service d’installation à la demande (SISD/AdODIS) gère l’installation des produits plus récents. S’il est obsolète ou endommagé, les programmes d’installation peuvent ne pas se lancer ou présenter une erreur en cours d’installation.
|Étape 8 : supprimez les entrées bloquées du registre « Debugger » (le programme d’installation ne s’exécute pas/se ferme instantanément)
|
1 Appuyez sur « Windows + R », saisissez « regedit » et exécutez en tant qu’administrateur.
2 Accédez à : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Recherchez des exécutables associés à Autodesk/SISD (exemple noté : AdskAccessServiceHost.exe).
4 Si vous voyez une valeur « Debugger » avec l’option « Bloqué », supprimez la valeur « Debugger ».
5 Répétez l’opération pour les autres exécutables liés à SISD répertoriés sous le chemin d’installation SISD.
6 Redémarrez l’ordinateur et réessayez l’installation.
|Les entrées de débogage bloquées peuvent empêcher le lancement des programmes et des services d’installation.
|Étape 9 : vérifiez les restrictions réseau/proxy et les URL requises
|
1 Si vous utilisez un VPN/proxy/pare-feu d’entreprise, testez sans VPN si possible.
2 Assurez-vous que les protocoles et URL Autodesk requis sont autorisés (travaillez avec le service informatique si nécessaire).
3 Réessayer l’installation après confirmation de l’accès au réseau.
|Les restrictions réseau peuvent bloquer les composants et services du programme d’installation nécessaires pour télécharger, vérifier ou terminer la configuration.
|Étape 10 : Libérez de l’espace disque
|
1 Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace disque libre pour : le dossier d’extraction du programme d’installation, les fichiers temporaires, l’installation du produit final
2 Réessayez l’installation.
|Un espace disque insuffisant est une cause directe des échecs d’installation.
|Étape 11 : effectuez une désinstallation complète, puis réinstallez (Windows)
|
1 Effectuez une désinstallation complète du logiciel Autodesk. Reportez-vous à la section Désinstallation complète de Autodesk (site Web France).
2 Redémarrez votre système.
3 Téléchargez à nouveau le programme d’installation à partir du compte Autodesk.
4 Réinstallez.
|Une désinstallation standard peut laisser des composants résiduels d’une installation précédente qui bloquent les nouvelles installations. Autodesk note spécifiquement que lorsque les composants résiduels ne peuvent pas être supprimés par désinstallation normale ou par l’outil de résolution des problèmes Microsoft, une désinstallation complète peut être nécessaire avant de procéder à une nouvelle installation.
|Étape 12 : si les installations échouent toujours, essayez un nouveau profil pour administrateurs local de Windows
|
1 Créez un nouvel administrateur local de compte Windows.
2 Connectez-vous à ce compte.
3 Téléchargez à nouveau le programme d’installation (téléchargement complet).
4 Réessayez l’installation.
|Un profil Windows corrompu ou restreint peut empêcher les programmes d’installation de créer des dossiers, d’écrire des fichiers ou de lancer correctement l’interface utilisateur.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : confirmez la compatibilité entre macOS et le matériel
|
1 Vérifiez votre version de macOS.
2 Confirmez que le produit prend en charge vos exigences matérielles et la version de macOS. Voir Configurations requises.
3 En cas d’incompatibilité, installez une version prise en charge du produit ou mettez à jour vers une combinaison prise en charge.
|L’incompatibilité du système d’exploitation ou du matériel est une cause connue d’échec de l’installation sur macOS.
|Étape 2 : assurez-vous d’installer le programme d’installation complet du produit (et non une mise à jour seulement)
|
1 Vérifiez le nom du fichier téléchargé.
2 S’il s’agit d’un module de mise à jour, téléchargez le programme d’installation complet à partir du compte Autodesk.
3 Installez d’abord le produit complet, puis appliquez les mises à jour ensuite. [autodesk.com] (site Web France)
|Des erreurs macOS peuvent se produire lorsque les utilisateurs tentent d’installer une mise à jour autonome sans que le produit de base ne soit installé.
|Étape 3 : essayez d’installer à partir d’un compte d’administrateur
|
1 Confirmez que vous êtes connecté(e) en tant qu’administrateur macOS.
2 Si nécessaire, créez un nouveau compte administrateur et installez à partir de là.
|Des autorisations limitées ou un profil utilisateur restreint peuvent empêcher l’installation.
|Étape 4 : démarrez macOS en mode sans échec et réessayez
|
1 Démarrez votre Mac en mode sans échec.
2 Réessayez l’installation.
|Le mode sans échec peut aider à éliminer les conflits de tiers (y compris les polices ou les services en arrière-plan) qui empêchent l’exécution des programmes d’installation.
|Étape 5 : effectuez une désinstallation et une réinstallation complètes
|
1 Effectuez une désinstallation complète du logiciel Autodesk. Reportez-vous à la section Désinstallation complète de Autodesk (site Web France).
2 Redémarrez le Mac.
3 Téléchargez à nouveau le programme d’installation à partir du compte Autodesk.
4 Réinstallez.
|Les fichiers résiduels des installations précédentes sont une cause connue d’échecs d’installation répétés.
Les causes courantes sont les suivantes :
Mises à jour du système d’exploitation en attente ou redémarrage du système requis
Autorisations utilisateur insuffisantes (n’exécute pas en tant qu’administrateur)
Un antivirus ou un logiciel de sécurité bloque le programme d’installation
Composants du programme d’installation corrompus ou obsolètes (SISD/AdODIS)
Autodesk propose plusieurs modes de téléchargement selon vos besoins :
Installation : idéal pour les installations rapides sur un seul appareil
Téléchargement : télécharge d’abord, puis installe (plus fiable)
Téléchargement direct : programme d’installation hors ligne (utile pour les réseaux instables)
Installation personnalisée : utilisée pour les déploiements ou les environnements gérés
Utilisez une autre méthode si l’installation échoue; Cela résout souvent le problème.
Cela indique généralement un téléchargement incomplet :
Un ou plusieurs fichiers obligatoires n’ont pas été téléchargés
Les fichiers ne se trouvent pas dans le même dossier
Le navigateur a bloqué une partie du téléchargement (fenêtres contextuelles, sécurité, etc.)
Correctif :
Assurez-vous que tous les fichiers sont complètement téléchargés
Conservez tous les fichiers dans le même dossier
Essayez un autre mode de téléchargement
SISD (Service d’installation à la demande) gère l’installation des produits Autodesk plus récents.
Il gère la configuration du programme d’installation, les dépendances et le processus d’installation.
Si SISD est :
Obsolète
Corrompu
Manquant
Le programme d’installation peut :
Ne pas lancer
Se fermer immédiatement
Échoue avec des erreurs (par exemple, erreur 4000)
Cette erreur est associée aux systèmes d’installation Autodesk plus récents et est généralement causée par :
Composants du programme d’installation corrompus (SISD / AdODIS)
Dossier de documents publics manquant ou mal configuré
Interférences liées à l’antivirus ou aux logiciels de sécurité
Cela peut se produire dans les cas suivants :
Vous avez téléchargé un module de mise à jour au lieu du programme d’installation complet
Le produit de base n’est pas encore installé
Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes
Votre version ou votre matériel macOS n’est pas pris en charge
Installez toujours le produit complet, puis appliquez les mises à jour.
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