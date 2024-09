Autodesk Access fournit des mises à jour pour les produits Autodesk (Windows uniquement) disponibles dans le cadre de votre abonnement. Si vous êtes un administrateur, Access a été conçu pour vous, avec des paramètres que vous pouvez utiliser pour contrôler la capacité de vos utilisateurs à mettre à jour leurs logiciels. Cela vous aidera à distribuer les mises à jour et à maintenir vos produits à jour. Vous pouvez gérer l'utilisation de l’application Access de différentes manières, en fonction de vos besoins et des capacités que vous souhaitez offrir à vos utilisateurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Access – Aide.