Logiciels complémentaires et extensions dans les produits Autodesk

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les logiciels complémentaires et les extensions améliorent les produits Autodesk en offrant des fonctionnalités et une personnalisation supplémentaires. Cependant, ils peuvent parfois provoquer des problèmes tels que des plantages, des fonctionnalités manquantes ou des comportements inattendus s’ils sont obsolètes, incompatibles ou en conflit avec d’autres extensions.
Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul logiciel complémentaire, mais par une combinaison de facteurs, comme les problèmes de compatibilité des versions, l’interaction entre plusieurs extensions ou la configuration résiduelle des installations précédentes.
Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes de logiciels complémentaires et d’extensions. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chaque étape, vous pouvez déterminer si le problème est causé par un logiciel complémentaire, une configuration ou une interaction système en particulier.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : désactivez tous les logiciels complémentaires et extensions
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Accédez au gestionnaire de logiciels complémentaires ou extensions (l’emplacement varie selon le produit).
3 Désactivez tous les logiciels complémentaires.
4 Fermez et rouvrez le produit.
5 Testez à nouveau le problème.
|Cela permet de vérifier si le problème est causé par un logiciel complémentaire ou une extension plutôt que par le produit principal.
|Étape 2 : réactivez les logiciels complémentaires un par un.
|
1 Rouvrez votre produit Autodesk.
2 Activez un logiciel complémentaire à la fois.
3 Redémarrez le produit après avoir activé chaque logiciel complémentaire.
4 Testez la fonction ou le processus après chaque modification.
|Cela permet d’identifier le logiciel complémentaire à la source du problème.
|Étape 3 : vérifiez la compatibilité du logiciel complémentaire avec votre version de produit
|
1 Identifiez la version de votre produit Autodesk.
2 Consultez la documentation ou la source du logiciel complémentaire.
3 Confirmez que le logiciel complémentaire prend en charge la version de votre produit.
4 Désactivez tous les logiciels complémentaires obsolètes ou non pris en charge.
|Les logiciels complémentaires conçus pour les versions antérieures peuvent ne pas fonctionner correctement avec les versions plus récentes des produits.
|Étape 4 : mettez à jour les logiciels complémentaires et extensions
|
1 Ouvrez le code source du logiciel complémentaire (App Store ou fournisseur tiers).
2 Vérifiez les mises à jour disponibles.
3 Téléchargez et installez la dernière version.
4 : Redémarrez votre produit Autodesk.
|Les mises à jour incluent souvent des corrections de bogues et des améliorations de compatibilité.
|Étape 5 : supprimez ou désinstallez les logiciels complémentaires qui posent problème.
|
1 Ouvrez « Applications et Fonctionnalités ».
2 Recherchez le logiciel complémentaire ou l’extension.
3 Sélectionnez-le et désinstallez-le.
4 Redémarrez votre système.
5 Rouvrez le produit Autodesk.
|La suppression d’un logiciel complémentaire défectueux ou incompatible résout les conflits et rétablit la stabilité.
|Étape 6 : recherchez les logiciels complémentaires en double ou en conflit
|
1 Vérifiez tous les logiciels complémentaires installés.
2 Recherchez : plusieurs versions du même logiciel complémentaire, logiciels complémentaires remplissant des fonctions similaires
3 Désactivez ou supprimez les doublons.
|Des logiciels complémentaires en conflit peuvent interférer les uns avec les autres et provoquer un comportement inattendu.
|Étape 7 : réinitialisez les paramètres du produit
|
1 Fermez le produit Autodesk.
2 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
3 Recherchez le nom du produit, puis : Réinitialisez les paramètres par défaut.
4 Sélectionnez l’option de réinitialisation.
5 Confirmez la réinitialisation.
6 Relancez le produit.
|Effacez les configurations résiduelles du logiciel complémentaire et rétablissez le comportement par défaut.
|Étape 8 : redémarrez votre système
|
1 Redémarrez votre ordinateur.
2 Rouvrez votre produit Autodesk.
3 Testez à nouveau la fonctionnalité.
|Vérifiez que toutes les modifications prennent effet et effacez les processus mis en cache.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : désactivez tous les logiciels complémentaires et extensions
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Localisez les paramètres des modules complémentaires ou extensions.
3 Désactivez toutes les extensions.
4 Redémarrez le produit.
5 Testez la fonctionnalité.
|Cela permet de vérifier si le problème est causé par un logiciel complémentaire ou une extension plutôt que par le produit principal.
|Étape 2 : réactivez les extensions individuellement
|
1 Activez une extension à la fois.
2 Redémarrez le produit à chaque fois. Testez la fonctionnalité.
|Cela permet d’identifier le logiciel complémentaire à la source du problème.
|Étape 3 : vérifiez la compatibilité
|
1 Identifiez la version de votre produit Autodesk.
2 Consultez la documentation ou la source du logiciel complémentaire.
3 Confirmez que le logiciel complémentaire prend en charge la version de votre produit.
4 Désactivez tous les logiciels complémentaires obsolètes ou non pris en charge.
|Les logiciels complémentaires conçus pour les versions antérieures peuvent ne pas fonctionner correctement avec les versions plus récentes des produits.
|Étape 4 : mettez à jour les logiciels complémentaires et extensions
|
1 Ouvrez le code source du logiciel complémentaire (App Store ou fournisseur tiers).
2 Vérifiez les mises à jour disponibles.
3 Téléchargez et installez la dernière version.
4 : Redémarrez votre produit Autodesk.
|Les mises à jour incluent souvent des corrections de bogues et des améliorations de compatibilité.
|Étape 5 : supprimez ou désinstallez les logiciels complémentaires qui posent problème.
|
1 Localisez les fichiers ou applications des extensions.
2 Supprimez-les ou désinstallez-les.
3 Redémarrez votre Mac.
|La suppression d’un logiciel complémentaire défectueux ou incompatible résout les conflits et rétablit la stabilité.
|Étape 6 : restaurez les paramètres du produit
|
1 Fermez le produit.
2 Réinitialisez les préférences (varie selon le produit).
3 Rouvrez et testez.
|Effacez la configuration résiduelle des extensions.
Cela est généralement causé par :
Logiciels complémentaires incompatibles
Conflits entre plusieurs extensions
Versions de plugiciel obsolètes
Cela peut se produire dans les cas suivants :
Un logiciel complémentaire remplace la fonctionnalité par défaut
L’extension n’a pas été correctement chargée
Il y a un problème de compatibilité
Oui, mais :
Certains logiciels complémentaires peuvent être en conflit
Le chevauchement de fonctionnalités peut provoquer un comportement inattendu
Désactivez tous les logiciels complémentaires et réactivez-les un par un pour identifier la source.
Pas toujours, leur mise à jour ou leur désactivation peut résoudre le problème sans qu’ils soient supprimés.
Non, les logiciels complémentaires ont une incidence sur les fonctionnalités, pas sur vos fichiers de projet.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
Quel niveau d'assistance avez-vous?
Les différents plans d'abonnement proposent différentes catégories d'assistance. Découvrez le niveau d'assistance correspondant à votre plan.