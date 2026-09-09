Logiciels complémentaires et extensions dans les produits Autodesk

Les logiciels complémentaires et les extensions améliorent les produits Autodesk en offrant des fonctionnalités et une personnalisation supplémentaires. Cependant, ils peuvent parfois provoquer des problèmes tels que des plantages, des fonctionnalités manquantes ou des comportements inattendus s’ils sont obsolètes, incompatibles ou en conflit avec d’autres extensions.

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul logiciel complémentaire, mais par une combinaison de facteurs, comme les problèmes de compatibilité des versions, l’interaction entre plusieurs extensions ou la configuration résiduelle des installations précédentes.

Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes de logiciels complémentaires et d’extensions. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chaque étape, vous pouvez déterminer si le problème est causé par un logiciel complémentaire, une configuration ou une interaction système en particulier.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.