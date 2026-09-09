Problèmes liés aux fonctionnalités ou au processus

Des problèmes de fonctionnalités ou de processus peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque les outils, les commandes ou les fonctions ne se comportent pas comme prévu. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du produit, aux paramètres utilisateur, à la configuration de l’environnement ou à des conflits au sein de l’application.

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un problème unique, mais par une combinaison de facteurs tels qu’une mauvaise configuration, des versions de produit obsolètes ou des profils personnalisés interférant avec les flux de travaux par défaut.

Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les causes les plus courantes de problèmes de fonctionnalités ou de processus. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chaque étape, vous pouvez isoler si le problème est lié à vos paramètres, à votre environnement ou à la configuration du système.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.