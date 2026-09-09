Problèmes liés aux fonctionnalités ou au processus

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Des problèmes de fonctionnalités ou de processus peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque les outils, les commandes ou les fonctions ne se comportent pas comme prévu. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du produit, aux paramètres utilisateur, à la configuration de l’environnement ou à des conflits au sein de l’application.
Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un problème unique, mais par une combinaison de facteurs tels qu’une mauvaise configuration, des versions de produit obsolètes ou des profils personnalisés interférant avec les flux de travaux par défaut.
Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les causes les plus courantes de problèmes de fonctionnalités ou de processus. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chaque étape, vous pouvez isoler si le problème est lié à vos paramètres, à votre environnement ou à la configuration du système.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre système
|
1 Redémarrez votre ordinateur.
2 Ouvrez à nouveau votre produit Autodesk.
3 Testez la fonctionnalité ou le processus concerné.
|Le redémarrage efface la mémoire temporaire et réinitialise les processus en arrière-plan qui peuvent affecter le comportement des fonctionnalités.
|Étape 2 : redémarrez le produit Autodesk
|
1 Fermez complètement le produit Autodesk.
2 Assurez-vous qu’aucune instance n’est en cours d’exécution en arrière-plan.
3 Rouvrez le produit.
4 Testez à nouveau le processus.
|Des problèmes temporaires au niveau de l’application peuvent empêcher les fonctionnalités de fonctionner correctement.
|Étape 3 : réinitialisez les paramètres par défaut du produit
|
1 Fermez le produit Autodesk.
2 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
3. Recherchez le nom du produit, puis sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.
4 Sélectionnez l’option de réinitialisation.
5 Confirmez la réinitialisation.
6 Relancez le produit.
|Les paramètres altérés ou mal configurés sont l’une des causes les plus courantes de problèmes liés aux fonctionnalités.
|Étape 4 : mettez à jour le produit Autodesk
|
1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.
3. Passez en revue les mises à jour disponibles.
4 Cliquez sur Mise à jour pour votre produit.
5 Redémarrez le produit après l’installation.
|Les mises à jour incluent des corrections de bogues et des améliorations qui résolvent des problèmes connus de fonctionnalités et de processus.
|Étape 5 : testez dans un nouveau fichier ou un environnement «propre»
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Créez un nouveau fichier ou ouvrez un fichier de travail existant.
3 Testez la fonctionnalité ou le processus.
|Cela permet de déterminer si le problème est lié au fichier ou à l’environnement du produit.
|Étape 6 : désactivez les paramètres personnalisés ou profils
|
1 Ouvrez les paramètres ou les préférences du produit.
2 Passez à un espace de travail ou à un profil par défaut.
3 Désactivez toutes les configurations personnalisées.
4 Redémarrez le produit.
|Les paramètres personnalisés, les espaces de travail ou les configurations peuvent remplacer le comportement par défaut et causer des problèmes.
|Étape 7 : vérifiez la présence de logiciels complémentaires ou d’extensions
|
1 Ouvrez le produit Autodesk.
2 Désactivez tous les logiciels complémentaires ou plugiciels installés.
3 Redémarrez le produit.
4 Testez la fonctionnalité.
|Les logiciels complémentaires et les extensions peuvent entrer en conflit avec les fonctionnalités intégrées et perturber les processus.
|Étape 8 : vérifiez les autorisations d’utilisateur
|
1 Vérifiez que votre compte utilisateur système dispose d’un accès complet au produit
2 Si vous utilisez des environnements gérés, contactez le service informatique
3 Vérifiez que les autorisations requises sont accordées
|Certaines fonctionnalités nécessitent des autorisations spécifiques et des environnements restreints peuvent bloquer des fonctionnalités.
|Étape 9 : fermez les applications et les processus en arrière-plan
|
1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap ».
2 Ouvrez le gestionnaire des tâches.
3 Fermez les applications inutiles.
4 Relancez votre produit Autodesk.
|D’autres applications peuvent interférer avec l’exécution des fonctionnalités ou consommer des ressources.
|Étape 10 : réparez ou réinstallez le produit (au besoin)
|
1 Accédez à « Applications et Fonctionnalités ».
2 Localisez votre produit Autodesk.
3 Sélectionnez Modifier / Réparer (si disponible).
4 Si la réparation échoue, désinstallez et réinstallez.
|Cela permet de résoudre les problèmes plus importants liés à l’installation ou aux composants du produit endommagés.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre Mac
|
1 Cliquez sur le menu Apple.
2 Sélectionnez Redémarrer.
3 Ouvrez à nouveau votre produit Autodesk.
|Cela efface l’état du système et réinitialise les processus en arrière-plan.
|Étape 2 : redémarrez le produit Autodesk
|
1 Fermez complètement le produit.
2 Rouvrez-le.
3 Testez à nouveau la fonctionnalité.
|Les problèmes d’application temporaire peuvent avoir une incidence sur les processus.
|Étape 3 : réinitialisez les préférences du produit
|
1 Fermez le produit Autodesk.
2 Rouvrez lors du déclenchement de la réinitialisation (varie selon le produit).
3 Restaurez les paramètres par défaut.
|Cela réinitialise les paramètres de configuration corrompus ou en conflit.
|Étape 4 : mettez à jour le produit Autodesk
|
1 Accédez à : https://manage.autodesk.com.
2 Téléchargez et installez les mises à jour disponibles.
3 Redémarrez le produit.
|Garantit la compatibilité et résout les problèmes connus.
|Étape 5 : testez dans un nouveau fichier
|
1 Créez un nouveau fichier.
2 Testez la fonctionnalité.
|Détermine si le problème est propre au fichier.
|Étape 6 : désactivez les logiciels complémentaires ou les configurations personnalisées
|
1 Supprimez ou désactivez les extensions.
2 Redémarrez le produit.
|Les conflits avec des logiciels complémentaires ou des configurations personnalisées peuvent interrompre les processus.
|Étape 7 : vérifiez les autorisations et la configuration du système
|
1 Vérifiez les autorisations macOS
2 Vérifier les paramètres du système
3 Vérifiez que l’accès complet est accordé
|Les autorisations restreintes peuvent bloquer des fonctionnalités.
Cela est souvent causé par :
Paramètres mal configurés
Profils ou espaces de travail personnalisés
Version obsolète du produit
Conflits de logiciels complémentaires
Cela indique généralement :
Problèmes de configuration propres aux fichiers
Corruption de fichier
Contenu de fichier non pris en charge
Cela peut être dû à :
Disposition d’un espace de travail ou d’une interface utilisateur personnalisés
Différentes versions de produit
Différences de configuration utilisateur
Les déclencheurs courants sont les suivants :
Dernière mise à jour
Installation d’un nouveau logiciel complémentaire
Modifications de paramètres ou de la configuration
Oui, la réinitialisation des paramètres peut résoudre la plupart des problèmes de configuration sans affecter vos fichiers.
Non, ces actions réinitialisent l’application, et non vos fichiers de projet.
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