Les problèmes de fichiers et de données peuvent survenir dans les produits Autodesk en raison d’une corruption, de la taille des fichiers, de l’emplacement de stockage ou d’interruptions inattendues du système. Ces problèmes peuvent nuire à votre capacité d’ouvrir, d’enregistrer ou d’utiliser des fichiers correctement.

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul facteur, mais par une combinaison de facteurs tels que le travail à partir d’emplacements réseau, des sauvegardes incomplètes ou des fichiers trop volumineux ou complexes.

Cet article présente un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes courants de fichiers et de données. En suivant les étapes dans l’ordre de test du produit, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre fichier, à votre environnement de stockage ou à la configuration du système.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.