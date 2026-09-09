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Les problèmes de fichiers et de données peuvent survenir dans les produits Autodesk en raison d’une corruption, de la taille des fichiers, de l’emplacement de stockage ou d’interruptions inattendues du système. Ces problèmes peuvent nuire à votre capacité d’ouvrir, d’enregistrer ou d’utiliser des fichiers correctement.
Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul facteur, mais par une combinaison de facteurs tels que le travail à partir d’emplacements réseau, des sauvegardes incomplètes ou des fichiers trop volumineux ou complexes.
Cet article présente un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes courants de fichiers et de données. En suivant les étapes dans l’ordre de test du produit, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre fichier, à votre environnement de stockage ou à la configuration du système.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : testez avec un autre fichier
|
1 : Ouvrez un fichier de travail nouveau ou existant.
2 Effectuez des actions de base.
|Permet de déterminer si le problème est propre au fichier.
|Étape 2 : enregistrez le fichier en tant que nouvelle version
|
1 Ouvrez le fichier.
2 Utilisez l’option « Enregistrer sous ».
3 Créer une nouvelle copie.
|Supprime la corruption masquée
|Étape 3 : travaillez sur un disque local
|
1 Copiez le fichier dans Bureau/Documents.
2 Ouvrez-le localement.
|Le stockage réseau/dans le nuage peut entraîner des corruptions ou des retards.
|Étape 4 : vérifiez la taille et la complexité du fichier
|
1 : Supprimez les objets ou les références inutilisés.
2 Simplifiez le fichier si possible.
|Les fichiers volumineux ou complexes peuvent entraîner une instabilité
|Étape 5 : récupérez ou réparez le fichier
|
1 Utilisez des outils de récupération intégrés (le cas échéant)
2 Ouvrez les fichiers de sauvegarde/enregistrement automatique
|Les fichiers corrompus peuvent nécessiter une réparation pour fonctionner correctement
|Étape 6 : vérifiez les autorisations du fichier
|
1 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris
2 Assurez-vous d’avoir un accès complet
|Les problèmes d’autorisation peuvent bloquer l’enregistrement ou la modification
|Étape 7 : supprimez les fichiers temporaires
|
1 Fermez toutes les applications,
2 Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
3 Accédez à : c :\Utilisateurs\\AppData\Local\Temp
4 Sélectionnez et supprimez autant de fichiers que possible.
|Les fichiers temporaires peuvent s’accumuler et consommer des ressources système, causant instabilité ou ralentissement des performances.
(Mêmes étapes que pour Windows)
Testez avec un autre fichier
Enregistrez en tant que nouvelle version
Travaillez localement (pas sur iCloud/réseau)
Simplifiez le fichier
Ouvrez les sauvegardes
Vérifiez les autorisations de fichier
Redémarrez le système
Le même raisonnement s’applique (Mac gère le stockage différemment, mais les causes sont les mêmes).
Cela est généralement causé par :
Corruption de fichier
Version de fichier non prise en charge
Autorisations manquantes
Fichier stocké dans un emplacement non pris en charge ou non disponible
Essayez d’ouvrir une sauvegarde ou de tester le fichier sur un autre ordinateur pour confirmer.
Cela est généralement dû à :
Données corrompues à l’intérieur du fichier
Structure de fichiers volumineuse ou complexe
Références brisées ou fichiers liés
Si d’autres fichiers fonctionnent normalement, le problème est très probablement propre au fichier.
Les causes courantes sont les suivantes :
Fichier volumineux ou complexité élevée
Trop d’objets, de calques ou de références
Travail à partir d’un emplacement réseau ou dans le nuage
Le déplacement du fichier vers un disque local et sa simplification améliorent souvent les performances.
Cela peut se produire si :
L’application plante avant l’enregistrement
Le fichier est stocké dans un emplacement présentant des problèmes de synchronisation ou d’autorisation
Les fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde ne sont pas utilisés
Enregistrer et vérifier régulièrement les paramètres d’enregistrement automatique peut aider à éviter la perte de données.
Cela peut être causé par :
Absence d’autorisations sur le fichier ou le dossier
Fichier en lecture seule
Fichier utilisé par un autre utilisateur ou processus
Problèmes liés à l’emplacement de stockage
Essayez d’enregistrer dans un autre dossier local pour effectuer des tests.
Cela se produit lorsque :
Le fichier est ouvert sur un autre ordinateur
Un processus en arrière-plan utilise le fichier
Les outils de synchronisation avec le nuage y accèdent activement
Fermez le fichier partout ou redémarrez votre système pour libérer le verrouillage.
Raisons possibles :
Fichier volumineux
Retards de stockage réseau ou dans le nuage
Trop de références de fichier ou de dépendances
Cela peut se produire en raison des éléments suivants :
Latence ou connexion lente
Retards ou conflits de synchronisation
Verrouillage de fichier par d’autres utilisateurs
Travailler à partir d’une copie locale permet d’isoler le problème.
Cela peut être causé par :
Interruptions du réseau
Conflits de synchronisation
Problèmes d’accès au fichier ou d’autorisations
Assurez-vous que la synchronisation est terminée avant de fermer le produit.
Les signes de corruption incluent :
Le fichier fait planter le produit lorsqu’il est ouvert
Éléments manquants ou brisés
Erreurs inattendues lors de l’enregistrement ou de la modification
Vous pouvez essayer :
Ouvrir des fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde
Utiliser des outils de récupération intégrés (le cas échéant)
Enregistrer le fichier en tant que nouvelle version
La réussite de la récupération dépend de l’étendue de la corruption.
Cela indique généralement :
Différences de configuration de l’environnement ou du système
Ressources manquantes (polices, références, plugiciels)
Différences de version du produit
Si un seul fichier présente des problèmes, → dépanner le fichier
Si plusieurs fichiers présentent des problèmes → dépanner le système
C’est la façon la plus rapide de cibler la cause profonde.
Non, la plupart des étapes de dépannage :
Crée de nouvelles copies
Nettoie ou répare les fichiers
Gardez toujours des sauvegardes avant d’apporter des changements majeurs.
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