Dépannage des problèmes d’installation, d’activation de licence, des plantages et des problèmes de fichiers.

Problèmes de fichiers et de données

Les problèmes de fichiers et de données peuvent survenir dans les produits Autodesk en raison d’une corruption, de la taille des fichiers, de l’emplacement de stockage ou d’interruptions inattendues du système. Ces problèmes peuvent nuire à votre capacité d’ouvrir, d’enregistrer ou d’utiliser des fichiers correctement.

 

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul facteur, mais par une combinaison de facteurs tels que le travail à partir d’emplacements réseau, des sauvegardes incomplètes ou des fichiers trop volumineux ou complexes.

 

Cet article présente un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes courants de fichiers et de données. En suivant les étapes dans l’ordre de test du produit, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre fichier, à votre environnement de stockage ou à la configuration du système.

 

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est nécessaire
Étape 1 : testez avec un autre fichier

1 : Ouvrez un fichier de travail nouveau ou existant.

2 Effectuez des actions de base.

 Permet de déterminer si le problème est propre au fichier.
Étape 2 : enregistrez le fichier en tant que nouvelle version

1 Ouvrez le fichier.

2 Utilisez l’option « Enregistrer sous ».

3 Créer une nouvelle copie.

 Supprime la corruption masquée
Étape 3 : travaillez sur un disque local

1 Copiez le fichier dans Bureau/Documents.

2 Ouvrez-le localement.

 Le stockage réseau/dans le nuage peut entraîner des corruptions ou des retards.
Étape 4 : vérifiez la taille et la complexité du fichier

1 : Supprimez les objets ou les références inutilisés.

2 Simplifiez le fichier si possible.

 Les fichiers volumineux ou complexes peuvent entraîner une instabilité
Étape 5 : récupérez ou réparez le fichier

1 Utilisez des outils de récupération intégrés (le cas échéant)

2 Ouvrez les fichiers de sauvegarde/enregistrement automatique

 Les fichiers corrompus peuvent nécessiter une réparation pour fonctionner correctement
Étape 6 : vérifiez les autorisations du fichier

1 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris

2 Assurez-vous d’avoir un accès complet

 Les problèmes d’autorisation peuvent bloquer l’enregistrement ou la modification
Étape 7 : supprimez les fichiers temporaires

1 Fermez toutes les applications,

2 Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

3 Accédez à : c :\Utilisateurs\\AppData\Local\Temp

4 Sélectionnez et supprimez autant de fichiers que possible.

 Les fichiers temporaires peuvent s’accumuler et consommer des ressources système, causant instabilité ou ralentissement des performances.

Pour Mac

(Mêmes étapes que pour Windows)

  1. Testez avec un autre fichier

  2. Enregistrez en tant que nouvelle version

  3. Travaillez localement (pas sur iCloud/réseau)

  4. Simplifiez le fichier

  5. Ouvrez les sauvegardes

  6. Vérifiez les autorisations de fichier

  7. Redémarrez le système

Le même raisonnement s’applique (Mac gère le stockage différemment, mais les causes sont les mêmes).

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi mon fichier ne s’ouvre-t-il pas?

Cela est généralement causé par :

  • Corruption de fichier

  • Version de fichier non prise en charge

  • Autorisations manquantes

  • Fichier stocké dans un emplacement non pris en charge ou non disponible

Essayez d’ouvrir une sauvegarde ou de tester le fichier sur un autre ordinateur pour confirmer.

Pourquoi mon fichier provoque-t-il le plantage du produit?

Cela est généralement dû à :

  • Données corrompues à l’intérieur du fichier

  • Structure de fichiers volumineuse ou complexe

  • Références brisées ou fichiers liés

Si d’autres fichiers fonctionnent normalement, le problème est très probablement propre au fichier.

Pourquoi mon fichier est-il si lent à ouvrir ou à utiliser?

Les causes courantes sont les suivantes :

  • Fichier volumineux ou complexité élevée

  • Trop d’objets, de calques ou de références

  • Travail à partir d’un emplacement réseau ou dans le nuage

Le déplacement du fichier vers un disque local et sa simplification améliorent souvent les performances.

Pourquoi est-ce que je continue à perdre mon travail ou les changements?

Cela peut se produire si :

  • L’application plante avant l’enregistrement

  • Le fichier est stocké dans un emplacement présentant des problèmes de synchronisation ou d’autorisation

  • Les fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde ne sont pas utilisés

Enregistrer et vérifier régulièrement les paramètres d’enregistrement automatique peut aider à éviter la perte de données.

Pourquoi ne puis-je pas enregistrer mon fichier?

Cela peut être causé par :

  • Absence d’autorisations sur le fichier ou le dossier

  • Fichier en lecture seule

  • Fichier utilisé par un autre utilisateur ou processus

  • Problèmes liés à l’emplacement de stockage

Essayez d’enregistrer dans un autre dossier local pour effectuer des tests.

Pourquoi des erreurs « fichier en cours d’utilisation » ou « fichier verrouillé »?

Cela se produit lorsque :

  • Le fichier est ouvert sur un autre ordinateur

  • Un processus en arrière-plan utilise le fichier

  • Les outils de synchronisation avec le nuage y accèdent activement

Fermez le fichier partout ou redémarrez votre système pour libérer le verrouillage.

Pourquoi l’enregistrement prend-il autant de temps?

Raisons possibles :

  • Fichier volumineux

  • Retards de stockage réseau ou dans le nuage

  • Trop de références de fichier ou de dépendances

Pourquoi mon fichier se comporte-t-il différemment sur un lecteur réseau ou un stockage dans le nuage?

Cela peut se produire en raison des éléments suivants :

  • Latence ou connexion lente

  • Retards ou conflits de synchronisation

  • Verrouillage de fichier par d’autres utilisateurs

Travailler à partir d’une copie locale permet d’isoler le problème.

Pourquoi les modifications ne sont-elles pas enregistrées ou synchronisées correctement?

Cela peut être causé par :

  • Interruptions du réseau

  • Conflits de synchronisation

  • Problèmes d’accès au fichier ou d’autorisations

Assurez-vous que la synchronisation est terminée avant de fermer le produit.

Comment savoir si un fichier est corrompu?

Les signes de corruption incluent :

  • Le fichier fait planter le produit lorsqu’il est ouvert

  • Éléments manquants ou brisés

  • Erreurs inattendues lors de l’enregistrement ou de la modification

Puis-je récupérer un fichier corrompu?

Vous pouvez essayer :

  • Ouvrir des fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde

  • Utiliser des outils de récupération intégrés (le cas échéant)

  • Enregistrer le fichier en tant que nouvelle version

La réussite de la récupération dépend de l’étendue de la corruption.

Pourquoi le fichier fonctionne-t-il sur un ordinateur et pas sur un autre?

Cela indique généralement :

  • Différences de configuration de l’environnement ou du système

  • Ressources manquantes (polices, références, plugiciels)

  • Différences de version du produit

Dois-je dépanner mon système ou le fichier?

  • Si un seul fichier présente des problèmes, → dépanner le fichier

  • Si plusieurs fichiers présentent des problèmes → dépanner le système

C’est la façon la plus rapide de cibler la cause profonde.

La résolution des problèmes de fichiers va-t-elle supprimer mes données?

Non, la plupart des étapes de dépannage :

  • Crée de nouvelles copies

  • Nettoie ou répare les fichiers

Gardez toujours des sauvegardes avant d’apporter des changements majeurs.

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