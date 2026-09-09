Problèmes liés à l’activation de licence ou à la limite du périphérique.

Des problèmes d’activation de licence ou de limite de périphériques peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du compte, aux limites d’utilisation des périphériques, à la connectivité réseau ou aux composants des licences sur votre système. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un problème unique, mais par une combinaison de facteurs, comme la connexion sur plusieurs appareils, des services de gestion des licences obsolètes ou un accès restreint aux serveurs Autodesk.

Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes d’activation de licence et de limite d’appareils. En suivant les étapes de l’ordre de test du produit, vous pouvez isoler si le problème est lié à votre compte, à l’utilisation de votre appareil ou à la configuration du système.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.