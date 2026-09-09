Problèmes liés à l’activation de licence ou à la limite du périphérique.

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Des problèmes d’activation de licence ou de limite de périphériques peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du compte, aux limites d’utilisation des périphériques, à la connectivité réseau ou aux composants des licences sur votre système. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un problème unique, mais par une combinaison de facteurs, comme la connexion sur plusieurs appareils, des services de gestion des licences obsolètes ou un accès restreint aux serveurs Autodesk.
Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes d’activation de licence et de limite d’appareils. En suivant les étapes de l’ordre de test du produit, vous pouvez isoler si le problème est lié à votre compte, à l’utilisation de votre appareil ou à la configuration du système.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre système
|
1 Redémarrez votre ordinateur.
2 Rouvrez votre produit Autodesk.
|Ceci efface les sessions de licence mises en cache et réinitialise les services.
|Étape 2 : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Cliquez sur votre profil ou votre icône d’utilisateur.
3 Sélectionnez « Se déconnecter ».
4 Fermez et rouvrez le produit. Reconnectez-vous.
|L’actualisation de votre session résout les problèmes d’authentification temporaire.
|Étape 3 : vérifiez la limite de vos appareils
|
1 Fermez les produits Autodesk sur tous les autres appareils.
2 Assurez-vous qu’ils ne s’exécutent pas en arrière-plan.
3 Lancez à nouveau le produit sur votre appareil actuel.
|Une seule session active est autorisée à la fois. Être connecté ailleurs peut déclencher des erreurs de limite de l’appareil.
|Étape 4 : vérifiez l’attribution de votre licence
|
1 Accédez à : https://manage.autodesk.com.
2 Connectez-vous à votre compte Autodesk.
3 Accédez à la page Produits et services.
4 Confirmez que le produit est affecté à votre compte.
|Une licence manquante ou expirée empêchera l’activation.
|Étape 5 : vérifiez le service de gestion des licences Autodesk
|
1 Appuyez sur « Windows + R ».
2 Entrez : services.msc
3 Appuyez sur Entrée.
4 Localisez « Autodesk Desktop Licensing Service ».
5 Vérifiez que :
-L’état est En cours d’exécution
-Le type de démarrage est Automatique
6 Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Démarrer.
|Ce service est requis pour la validation des licences. S’il n’est pas en cours d’exécution, l’activation échouera.
|Étape 6 : Vérifiez que le Service de gestion des licences de bureau Autodesk (Autodesk Desktop Licensing Service) est à jour
|
1 Téléchargez et installez la dernière version ou le Service de gestion des licences de bureau Autodesk (site Web France).
|Les composants de licence obsolètes peuvent entraîner des erreurs d’activation.
|Étape 7 : vérifiez que les composants de connexion sont à jour
|
1 Mettez à jour les composants de connexion.
- Versions 2024 et ultérieures des produits Autodesk
Installez la dernière version du Gestionnaire des identifiants Autodesk (Autodesk Identity Manager) (site Web France).
- Versions 2020 - 2023 des produits Autodesk
Téléchargez et installez la dernière version ou le Composant d’authentification unique Autodesk (Autodesk Single Sign-On Component) (site Web France)
|Ces composants gèrent l’authentification. Les versions obsolètes peuvent empêcher la connexion ou l’activation.
|Étape 8 : vérifiez le réseau et les URL Autodesk requises
|
1 Assurez l’accès aux URL requises (site Web France) nécessaires pour que les licences Autodesk fonctionnent.
2 Désactivez temporairement le VPN ou le pare-feu.
3 Réessayer de vous connecter.
4 Contactez le service informatique si vous êtes sur un réseau d’entreprise.
|L’accès réseau aux serveurs Autodesk bloqué empêchera la validation des licences.
|Étape 9 : fermez les processus Autodesk en arrière-plan
|
1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap ».
2 Ouvrez le gestionnaire des tâches.
3 Terminez tous les processus liés à Autodesk.
4 Relancez le produit.
|Les processus bloqués peuvent empêcher l’actualisation des licences.
|Étape 10 : mettez à jour de votre produit Autodesk
|
1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.
3 Dans la section Mises à jour, consultez la liste des mises à jour disponibles.
4 Cliquez sur Mise à jour en regard de chaque produit que vous souhaitez mettre à jour.
5 Attendez la fin de l’installation.
6 Redémarrez votre produit Autodesk.
|
Autodesk Access est une application de bureau conçue pour installer rapidement et facilement les mises à jour directement à partir de votre système, sans avoir à les télécharger manuellement.
Remarque : Les mises à jour sont accessibles soit par le biais de Autodesk Access, soit en les téléchargeant à partir du compte Autodesk. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mise à jour votre logiciel.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre Mac
|
Cliquez sur le menu Apple
Sélectionnez Redémarrer.
Rouvrez le produit.
|Ceci efface les sessions mises en cache et actualise les processus système.
|Étape 2 : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
|
Ouvrez votre produit Autodesk.
Cliquez sur votre profil ou votre icône d’utilisateur.
Sélectionnez « Se déconnecter ».
Fermez et rouvrez le produit.
Reconnectez-vous.
|Ceci résout les problèmes de session et d’authentification.
|Étape 3 : vérifiez la limite de vos appareils
|
Fermez les produits Autodesk sur tous les autres appareils.
Assurez-vous qu’ils ne s’exécutent pas en arrière-plan.
Lancez à nouveau le produit sur votre appareil actuel.
|Une seule session active est autorisée à la fois. Être connecté ailleurs peut déclencher des erreurs de limite de l’appareil.
|Étape 4 : vérifiez l’attribution de votre licence
|
Accédez à : https://manage.autodesk.com.
Connectez-vous à votre compte Autodesk.
Accédez à la page Produits et services.
Confirmez que le produit est affecté à votre compte.
|Une licence manquante ou expirée empêchera l’activation.
|Étape 5 : vérifiez que les composants de licence et de connexion sont à jour
|
Connectez-vous sur https://manage.autodesk.com
Installez toutes les mises à jour disponibles pour les produits Autodesk installés.
Redémarrez le produit.
|Les composants de licence et de connexion sont fournis avec le produit sur macOS.
|Étape 6 : vérifiez le réseau et les URL Autodesk requises
|
Assurez l’accès aux URL requises (site Web France) nécessaires pour que les licences Autodesk fonctionnent.
Désactivez temporairement le VPN ou le pare-feu.
Réessayer de vous connecter.
Contactez le service informatique si vous êtes sur un réseau d’entreprise.
|L’accès réseau aux serveurs Autodesk bloqué empêchera la validation des licences.
|Étape 7 : fermez les applications en arrière-plan
|
Appuyez sur « Ctrl + Option + Échap ».
Forcez la fermeture des applications Autodesk.
Relancez le produit.
|Les processus en arrière-plan peuvent bloquer l’actualisation des licences.
Cela signifie généralement que le produit est déjà en cours d’exécution sur un autre appareil. Fermez-le sur les autres appareils et réessayez.
Comment résoudre les problèmes de limite d’appareils?
Déconnectez les autres appareils
Fermez toutes les sessions actives
Connectez-vous à nouveau
Les causes courantes sont les suivantes :
Aucune licence n’est attribuée à votre compte
Abonnement expiré
Le service de licences ne s’exécute pas (Windows)
Composants obsolètes pour l’identité ou les licences
Accès au réseau bloqué
Connectez-vous à votre compte Autodesk et vérifiez sous « Produits et services ».
Oui, pour la plupart des validations en ligne, après la validation de licence, le produit peut fonctionner hors ligne pendant 30 jours. Après une période hors ligne de 30 jours, vous devez avoir accès à Internet pour vous reconnecter afin de valider la licence.
Non, ces étapes concernent uniquement les licences et l’authentification, pas vos fichiers.
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