Problèmes d’accès au nuage et de synchronisation dans les produits Autodesk

Les problèmes d’accès au nuage et de synchronisation peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque vous utilisez Forma Data Management, MDB 360, Autodesk Forma ou d’autres processus connectés au nuage. Ces problèmes sont souvent liés aux autorisations, à la connectivité réseau, à la configuration du projet ou au comportement de synchronisation entre votre système local et le nuage.

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul problème, mais par une combinaison de facteurs, comme l’absence d’autorisations d’accès, les opérations de fichiers volumineux, la latence du réseau ou des composants de synchronisation obsolètes.

Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les causes les plus courantes de problèmes d’accès au nuage et de synchronisation. En suivant les étapes de l’ordre de test du produit, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’accès au projet, au processus de synchronisation ou à la configuration du système.

Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.