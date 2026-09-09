Problèmes d’accès au nuage et de synchronisation dans les produits Autodesk

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Les problèmes d’accès au nuage et de synchronisation peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque vous utilisez Forma Data Management, MDB 360, Autodesk Forma ou d’autres processus connectés au nuage. Ces problèmes sont souvent liés aux autorisations, à la connectivité réseau, à la configuration du projet ou au comportement de synchronisation entre votre système local et le nuage.
Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul problème, mais par une combinaison de facteurs, comme l’absence d’autorisations d’accès, les opérations de fichiers volumineux, la latence du réseau ou des composants de synchronisation obsolètes.
Cet article fournit un processus de dépannage étape par étape pour vous aider à identifier et résoudre les causes les plus courantes de problèmes d’accès au nuage et de synchronisation. En suivant les étapes de l’ordre de test du produit, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’accès au projet, au processus de synchronisation ou à la configuration du système.
Vous trouverez ensuite des guides de dépannage pour Windows, puis pour Mac, et à la fin, vous trouverez les questions fréquemment posées (s’applique à Windows et Mac) liées à ce sujet.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre système
|
1 Redémarrez votre ordinateur.
2 Lancez à nouveau le produit Autodesk
|Ceci réinitialise, synchronise les processus et efface les problèmes temporaires.
|Étape 2 : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk ou Desktop Connector.
2 Déconnectez votre compte Autodesk.
3 Fermez et rouvrez le produit.
4 Connectez-vous à nouveau.
|Ceci actualise l’authentification et garantit que votre compte est correctement synchronisé avec les services infonuagiques.
|Étape 3 : vérifiez l’accès et les autorisations des projets dans le nuage
|
1 Accédez à Forma Data Management/BIM 360 à l’aide d’un navigateur
2 Ouvrez votre projet
3 Confirmez que :
-Vous pouvez voir les dossiers et les fichiers
-Vous pouvez ouvrir ou télécharger des fichiers
4 Si ce n’est pas le cas :
-Contactez votre administrateur de projet
-Demandez-lui de vérifier votre accès
|Les problèmes d’accès au nuage sont souvent causés par des autorisations manquantes ou incorrectes.
|Étape 4 : confirmez que le compte et le projet sont corrects
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Assurez-vous que vous êtes connecté(e) au bon compte Autodesk.
3 Sélectionnez la bonne plateforme ou le bon compte infonuagique.
4 Ouvrez le projet approprié.
|L’utilisation du mauvais compte ou de la mauvaise plateforme peut empêcher l’accès aux projets infonuagiques.
|Étape 5 : vérifiez l’état de Desktop Connector
|
1 Localisez l’icône de Autodesk Desktop Connector.
2 Confirmez qu’il est en cours d’exécution.
3 Vérifiez les icônes d’état de synchronisation :
Vert → Synchronisé
Bleu → Synchronisation en cours
Rouge → Échec de la synchronisation
|Desktop Connector gère la synchronisation entre votre système local et le stockage dans le nuage.
|Étape 6 : vérifiez que Desktop Connector est à jour
|
1 Ouvrez Autodesk Access
2 Vérifiez les mises à jour de Desktop Connector
3 Installez la dernière version
4 Redémarrez votre système
|Les versions plus récentes incluent des améliorations de fiabilité et des corrections de bogues concernant le comportement de synchronisation.
|Étape 7 : vérifiez les problèmes de synchronisation (fichiers qui ne synchronisent pas/sont bloqués)
|
1 Recherchez les fichiers marqués comme suit :
-Synchronisation en attente
-Échec de la synchronisation
2 Essayez :
-Modifier et enregistrer le fichier à nouveau
-Rafraîchir manuellement Desktop Connector
3 Redémarrez Desktop Connector.
|Les fichiers peuvent rester bloqués dans la synchronisation en raison de problèmes de cache ou d’interruptions d’opérations.
|Étape 8 : réduisez la complexité des fichiers ou la taille du lot
|
1 Évitez de téléverser ou de modifier un grand nombre de fichiers à la fois
2 Téléversez des fichiers en petits lots
3 Attendez qu’une synchronisation se termine avant d’en démarrer une nouvelle
|Des opérations simultanées volumineuses peuvent entraîner des échecs de synchronisation ou des retards.
|Étape 9 : vérifiez la configuration des fichiers et des dossiers
|
1 Examinez les noms de dossiers dans votre projet infonuagique.
2 Assurez-vous qu’ils ne contiennent pas :
-Espaces au début
-Espaces de fin
3 Évitez de renommer les dossiers du système.
|Des noms de dossier non valides ou des problèmes de structure peuvent empêcher la synchronisation.
|Étape 10 : vérifiez la connexion et les performances réseau
|
1 Testez votre vitesse Internet
2 Essayez un autre réseau (si disponible)
3 Désactivez temporairement le VPN
4 Réessayez la synchronisation
|Des conditions de réseau lentes ou instables peuvent perturber la synchronisation et l’accès au nuage.
|Étape 11 : vérifiez les pannes de service
|
1 Vérifiez l’état des services infonuagiques Autodesk dans le tableau de bord d’état général Autodesk.
2 Essayez d’accéder aux projets par un navigateur
3 Attendez et réessayez plus tard si le problème persiste
|Les services infonuagiques peuvent être temporairement indisponibles en raison de pannes.
|Étape
|Guide
|Pourquoi cette étape est nécessaire
|Étape 1 : redémarrez votre Mac
|
1 Redémarrez votre Mac
2 Rouvrez le produit Autodesk
|Ceci efface les sessions mises en cache et actualise les processus système.
|Étape 2 : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
|
1 Ouvrez votre produit Autodesk.
2 Cliquez sur votre profil ou votre icône d’utilisateur.
3 Sélectionnez « Se déconnecter ».
4 Fermez et rouvrez le produit.
5 : Connectez-vous à nouveau.
|Ceci résout les problèmes de session et d’authentification.
|Étape 3 : vérifiez l’accès au nuage dans le navigateur
|
1 Accédez à Forma Data Management/BIM 360.
2 Ouvrez votre projet.
3 Confirmez que vous pouvez accéder aux fichiers.
|Confirme si le problème est lié au compte ou à l’application.
|Étape 4 : vérifiez les autorisations
|
1 Confirmez que vous êtes ajouté(e) au projet.
2 Contactez l’administrateur du projet si nécessaire.
3 Demandez à supprimer et à ajouter de nouveau votre compte si nécessaire.
|Les autorisations peuvent être désynchronisées ou mal attribuées.
|Étape 5 : vérifiez que le compte et la région sont corrects
|
1 Assurez-vous d’accéder à la bonne région du nuage (États-Unis, UE, etc.).
2 Vérifiez si l’adresse courriel de connexion correspond au compte qui vous a été attribué.
|Utiliser le mauvais compte ou la mauvaise région peut bloquer l’accès.
|Étape 6 : videz le cache du navigateur (pour les problèmes d’accès à Internet)
|
1 Ouvrez les paramètres du navigateur.
2 Videz le cache et effacez les témoins.
3 Redémarrez le navigateur.
|Les problèmes de navigateur peuvent bloquer l’accès aux services infonuagiques Autodesk.
|Étape 7 : mettez à jour le produit Autodesk
|
1 Accédez à : https://manage.autodesk.com.
2 Téléchargez et installez les mises à jour.
3 Redémarrez le produit.
|Ceci garantit la compatibilité avec les services infonuagiques.
|Étape 8 : vérifiez la connexion et les performances réseau
|
1 Testez votre vitesse Internet.
2 Essayez un autre réseau (si disponible).
3 Désactivez temporairement le VPN.
4 Réessayez la synchronisation.
|Des conditions de réseau lentes ou instables peuvent perturber la synchronisation et l’accès au nuage.
|Étape 9 : vérifiez les pannes de service
|
1 Vérifiez l’état des services infonuagiques Autodesk dans le tableau de bord sur l’état général Autodesk.
2 Essayez d’accéder aux projets par un navigateur
3 Attendez et réessayez plus tard si le problème persiste
|Les services infonuagiques peuvent être temporairement indisponibles en raison de pannes.
Cela est souvent causé par :
Autorisations manquantes
Compte ou connexion incorrects
Utilisateur non ajouté au projet
Les causes courantes sont les suivantes :
Problèmes de réseau ou Internet lent
Opérations sur les fichiers volumineux
Interruptions du processus de synchronisation
Problèmes liés à Desktop Connector
Cela peut se produire si :
Les noms de dossier sont non valides (p. ex., espaces de fin)
Des autorisations sont manquantes
La synchronisation a échoué ou est en attente
Cela peut être causé par :
Téléversements par lots volumineux
Latence élevée ou mauvaise connexion
Plusieurs projets portant des noms semblables
Trop de modifications de fichier en même temps
Cela indique généralement :
Problème de synchronisation des autorisations
Compte incorrect sélectionné dans le produit
Problème de configuration local
Oui, les processus infonuagiques nécessitent une connexion Internet active. Certains outils peuvent permettre un travail hors ligne limité.
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