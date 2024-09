Autodesk Community est un réseau mondial de clients, de partenaires et d’employés connectés qui apprennent les uns des autres, élaborent des pratiques professionnelles et favorisent l’innovation dans leurs secteurs respectifs. Les programmes Autodesk Community permettent à tous leurs membres d’entrer en contact, de résoudre des problèmes, de partager leur expertise et de générer de la valeur pour leur entreprise.