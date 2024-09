Conception et ingénierie

Un ingénieur de conception utilise des principes mathématiques, la physique de l'ingénierie, la connaissance de l'industrie et des logiciels spécialisés pour résoudre les problèmes et développer une idée de son stade conceptuel à une conception détaillée. La conception détaillée doit répondre aux exigences et être fournie de manière rentable. Elle est communiquée aux parties prenantes, notamment aux équipes de fabrication et d'approvisionnement, via un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO), des dessins techniques, une « nomenclature » (BOM) et une spécification. Le processus de développement de la conception d'ingénierie est collaboratif et peut inclure plusieurs disciplines, notamment la conception industrielle, l'ingénierie mécanique, électrique et électronique, et il inclut également les commentaires des clients, des fournisseurs, de la fabrication et de la gestion de projet.