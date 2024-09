Les logiciels de CAO 2D permettent de transformer plus facilement et plus rapidement les concepts en dessins dotés de cotes et d’échelles d’une grande précision. Les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction apprécieront l'efficacité intégrée d'AutoCAD, qui offre des fonctions qui rationalisent le processus de dessin parallèlement aux flux de travail intégrés. Développez des aménagements paysagers, des plans d'étage, et plus encore. Affichez vos plans sur n'importe quelle plateforme (ordinateurs de bureau, navigateur Web ou appareil mobile) pour une collaboration plus fluide.