A Autodesk tem investido consistentemente em inteligência artificial, pois reconhecemos o poder transformador da IA para os setores a que atendemos. Essa tecnologia já está ajudando nossos clientes em todos os três mercados verticais a obter mais com menos. A Autodesk está comprometida com pesquisas contínuas em IA e colaborou com o MIT para tornar públicos os conjuntos de dados da Galeria do Fusion 360, o que permitirá que outros também inovem. Estamos comprometidos em atender às necessidades dos nossos clientes, sempre com segurança. Faremos isso respeitando os produtos de trabalho de propriedade dos nossos clientes, os dados de propriedade dos nossos clientes e, é claro, as regulamentações governamentais.