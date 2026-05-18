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Os desenhos elétricos, também conhecidos como plantas elétricas, são documentos técnicos que representam e fazem anotações em projetos de sistemas elétricos. Os funcionários usam esses documentos para instalar esses sistemas no campo. Nos desenhos elétricos, cada tipo de componente e conexão tem seu próprio símbolo especializado, e cada detalhe é importante.
O AutoCAD pode ser usado como um programa de desenho elétrico completo, com a maioria de seus recursos elétricos disponíveis por meio do conjunto de ferramentas dedicadas do Electrical, incluído na assinatura do AutoCAD. Esse poderoso conjunto de ferramentas permite criar, modificar e documentar sistemas de controle elétrico com facilidade e eficiência. Acesse extensas bibliotecas de símbolos, recursos automatizados de desenho e verificação de erros em tempo real para simplificar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.
Um desenho elétrico é projetado para fornecer uma representação visual do layout de um sistema elétrico, incluindo os componentes e as conexões entre eles. Há vários tipos de desenhos elétricos com diferentes finalidades, mas, em geral, você pode começar o processo esboçando o layout do sistema elétrico, usando papel de qualidade e um lápis ou um software de desenho elétrico, como o AutoCAD Electrical. Inclua todos os componentes, representados por símbolos especiais. Em seguida, adicione linhas para conectar os componentes, representando fios. É possível adicionar legendas e outras anotações para fornecer mais informações e esclarecimentos ao leitor.
Ferramentas CAD 2D e 3D, com informações aprimoradas, automação de IA e recursos de colaboração. A assinatura inclui o AutoCAD em desktop, na Web, em dispositivos móveis e sete conjuntos de ferramentas especializadas.
A melhor ferramenta do setor para desenho e documentação de CAD 2D. A assinatura inclui o AutoCAD LT no desktop, na Web e em dispositivos móveis.
Embora os desenhos elétricos sejam criados manualmente há muito tempo, o uso de um software tem muitos benefícios, incluindo:
É muito mais rápido colocar e conectar digitalmente símbolos de componentes elétricos e fiação pré-criados do que desenhá-los manualmente. Muitos outros elementos também são automatizados, dando a você mais tempo para focar o que importa.
O uso de um software de desenho elétrico como o AutoCAD pode ajudar a eliminar erros graves e caros, reduzindo drasticamente o risco de erro humano ao criar desenhos de layouts elétricos.
Depois de criar um conjunto de plantas elétricas usando o conjunto de ferramentas do AutoCAD Electrical, você pode compartilhá-lo com outros membros de sua equipe instantaneamente.
Conheça os símbolos usados para fazer anotações sobre componentes em plantas elétricas.
Use as ferramentas do AutoCAD para criar diagramas de fontes de iluminação, de luzes de Klieg a arandelas.
Do tipo monopolar ao multipolar, o AutoCAD pode ajudar você a criar diagramas de circuitos elétricos.
Os fusíveis limitam o fluxo de corrente, para evitar danos a outros componentes. Com o AutoCAD, é mais fácil projetar e criar diagramas de fusíveis.
Os circuitos elétricos devem ser conectados à terra para manter a segurança. Aprenda as maneiras corretas de criar diagramas elétricos com as ferramentas de desenho de layouts elétricos do AutoCAD.
Os fios conectam os componentes, e com o AutoCAD você tem recursos para projetar especificamente o necessário.
O AutoCAD oferece as ferramentas de projeto de plano elétrico para a criação de diagramas de resistores, que reduzem o fluxo de corrente, ajustam níveis de sinal, dividem voltagens e muito mais.
Os capacitores armazenam energia potencial; eles são polarizados ou não polarizados. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Electrical permite criar diagramas de capacitores da forma correta.
A conversão de correntes e baterias CC em CA oferece muitas formas para energizar o produto. O AutoCAD facilita o planejamento do desenho elétrico e o processo de projeto.
Há quatro tipos de desenhos elétricos principais:
Um diagrama esquemático é a versão mais simples de um desenho elétrico e tem como objetivo transmitir a funcionalidade e a conectividade de um circuito usando linhas e símbolos universais.
Eles são usados para representar com mais precisão a realidade de um sistema elétrico, em vez de apenas a lógica subjacente a ele. Eles incluem detalhes sobre como os fios e os componentes são organizados e, frequentemente, quais cores de fios são usadas.
Esse tipo de plano elétrico é ainda mais detalhado, usando imagens para representar componentes e incluindo detalhes de como os fios são conectados.
Os diagramas de blocos usam blocos e linhas para ilustrar a relação entre os componentes.
Muitas profissões e setores diferentes usam programas de desenho elétrico, como o AutoCAD, em suas atividades diárias ou para trabalhos de projetos. Os eletricistas usam plantas elétricas na instalação e manutenção, tanto durante o planejamento quanto na implementação. Os engenheiros eletricistas projetam sistemas elaborados e trabalham para garantir a conformidade com as regulamentações usando software de desenho elétrico. Os designers de produtos costumam usá-lo para determinar como fazer algo funcionar ou para encontrar a maneira mais eficiente de executar uma função elétrica, enquanto os técnicos em eletrônica podem usar software de desenho elétrico extensivamente na solução de problemas.
Aprenda os conceitos básicos da interface do AutoCAD e como abrir ferramentas essenciais.
Do projeto esquemático básico ao gerenciamento avançado de arquivos, esses recursos podem ajudar você a se atualizar para ter tudo pronto para lidar com o desenho de layouts elétricos.
Receba instruções passo a passo sobre projeto de circuitos e fiação, geração de relatórios e uma série de tópicos relacionados ao desenho elétrico.
A Martz Technologies migrou do AutoCAD LT para o AutoCAD (com o conjunto de ferramentas do Electrical) e observou maior eficiência com os recursos adicionais para planos elétricos.
A Martin CSI usa o conjunto de ferramentas do AutoCAD Electrical para projetos de fabricação industrial, inclusive uma máquina de enchimento de sanduíches de sorvete.
A CLE simplifica seus processos de fabricação para entregar produtos de consumo às lojas.
Explore as possibilidades do software de desenho elétrico do AutoCAD com as sessões de aprendizagem, as dicas e os fluxos de trabalho a seguir.
Aprenda a usar a interface do software de desenho elétrico.
Saiba mais sobre o conjunto de ferramentas do AutoCAD Electrical, incluindo aprimoramentos de IA e recursos específicos para eletricistas e projetistas elétricos.
Neste vídeo sob demanda da Autodesk University, conheça as ferramentas com tecnologia de IA do AutoCAD para reconhecimento inteligente de objetos, análise preditiva e colaboração perfeita entre conjuntos de ferramentas do AutoCAD.
Nesta aula sob demanda, descubra como desenhos e componentes vinculados são atualizados automaticamente, melhorando a eficiência e a qualidade do projeto. Saiba como acessar bibliotecas de símbolos, criar tipos de desenhos personalizados, vincular componentes e gerar relatórios com base em tipos de desenhos.
Obtenha respostas para perguntas sobre as assinaturas e as licenças do software AutoCAD e veja o que é possível fazer com o software de desenho elétrico da Autodesk.
Entenda como o AutoCAD Electrical pode melhorar significativamente o processo de documentação, economizar 25% a mais de tempo e permitir que você realize auditorias e extraia dados críticos, como listas de materiais e relatórios de fios.
Isso pode variar, mas as plantas elétricas costumam ser feitas na mesma escala que as plantas baixas associadas, frequentemente 1:50.
Sim, oferecemos uma variedade de visualizadores de arquivo gratuitos, que outras pessoas que não têm o mesmo software de desenho elétrico podem usar para visualizar os desenhos. Confira informações detalhadas sobre o compartilhamento de arquivos e a colaboração com membros da equipe em nosso tutorial on-line (inglês).
Sim, oferecemos versões gratuitas de avaliação do software de desenho elétrico AutoCAD, para que você possa experimentá-lo sem nenhum risco.
Um diagrama esquemático mostra a lógica por trás de um circuito elétrico, como os diferentes componentes estão conectados e o comportamento do circuito, mas não inclui detalhes precisos sobre o layout físico exato dos fios. Um diagrama de circuito mostra as especificações de como e onde os componentes estão conectados, incluindo as cores dos fios. O primeiro tipo de desenho elétrico é um projeto amplo usado para projeto e solução de problemas, enquanto o segundo é um documento prático usado em fiação, instalação e manutenção.
Os desenhos elétricos são normalmente lidos da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Para entender o que é representado, você precisa se familiarizar com o que cada um dos símbolos de componentes representa. Você também precisa identificar em qual direção flui a corrente, observando as linhas no plano elétrico.