Os desenhos elétricos, também conhecidos como plantas elétricas, são documentos técnicos que representam e fazem anotações em projetos de sistemas elétricos. Os funcionários usam esses documentos para instalar esses sistemas no campo. Nos desenhos elétricos, cada tipo de componente e conexão tem seu próprio símbolo especializado, e cada detalhe é importante.

O AutoCAD pode ser usado como um programa de desenho elétrico completo, com a maioria de seus recursos elétricos disponíveis por meio do conjunto de ferramentas dedicadas do Electrical, incluído na assinatura do AutoCAD. Esse poderoso conjunto de ferramentas permite criar, modificar e documentar sistemas de controle elétrico com facilidade e eficiência. Acesse extensas bibliotecas de símbolos, recursos automatizados de desenho e verificação de erros em tempo real para simplificar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.