Software de projeto de paisagismo para profissionais

Os projetistas de paisagismo geralmente trabalham em projetos menores e são especializados no projeto geral, na horticultura e no posicionamento de plantas. Os arquitetos paisagistas precisam ter um diploma de bacharel na área, além de uma licença do conselho. O escopo do trabalho varia de residencial a comercial e inclui, muitas vezes, espaços públicos muito maiores para parques, escritórios, resorts e muito mais.