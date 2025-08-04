Autodesk Forma: Faça mais na fase de projeto

Se você já tiver a AEC Collection poderá acessar o Forma sem custo adicional

O que é o Autodesk Forma?

O Autodesk Forma é um software na nuvem com tecnologia de IA para planejamento e projeto orientados por dados. Você pode combinar o Forma com suas ferramentas favoritas, como o Revit, o ACC etc. Os arquitetos e os projetistas usam o Forma para:

  • Cumprir prazos: configure projetos com apenas alguns cliques, obtenha métricas de área automáticas e use automações de IA para reduzir tarefas manuais tediosas e ter mais tempo para o projeto.

  • Parar de fazer suposições: Tome decisões informadas com dados contextuais e análises de IA em tempo real para ruído, vento, carbono incorporado e muito mais.

  • Melhorar o trabalho em equipe na nuvem: Apresente uma visão de projeto convincente, mantenha-se alinhado e acelere as revisões de projeto com o Forma Board. 

O Autodesk Forma está incluso na AEC Collection

Já tem a AEC Collection? Então, você tem acesso ao Autodesk Forma sem custo adicional. A AEC Collection oferece um pacote econômico de CAD, BIM e software em nuvem para pessoas que projetam, constroem e criam.

Gerencie suas necessidades de projeto e planejamento em um só lugar

Contexto do local

Configure seu local mais rapidamente com dados de contexto ao seu alcance e economize retrabalho transformando a proposta do Forma em um projeto geolocalizado do Revit.

Modelo no Forma que mostra a análise de sol

Modelagem 3D

Crie, explore e itere conceitos de massa com as ferramentas intuitivas de projeto do Forma ou conecte-se às suas ferramentas existentes e traga a geometria para o Forma.

Série de casas geminadas modeladas no Autodesk Forma com árvores laterais

Análise ambiental

Tome decisões de projeto orientadas por dados, compare alternativas e melhore o desempenho da construção usando as análises fáceis de usar do Forma.

Vídeo: Forma Board sendo usado para mostrar resultados de análises e comparações

Forma Board

Colete ideias, métricas, elementos visuais e feedback com o Forma Board. Mantenha a equipe em sintonia e conquiste a adesão dos clientes mais cedo.

Recursos e notícias mais recentes do Forma

Opções rápidas de local no Autodesk Forma (vídeo: 1min58s.)

Entregue mais com menos estresse com a IA da Autodesk

As ferramentas com tecnologia de IA do Forma permitem criar, analisar e otimizar mais opções do que nunca.

Tutorial sobre como realizar análises e comparações visuais no Autodesk Forma (vídeo: 6min10s)

Fácil de aprender.

"A curva de aprendizado suave mostra que a equipe poderia começar a trabalhar em um curto espaço de tempo" – Páraic Walsh, Gerente de tecnologia digital e de projeto da Gray Puksand

Conecte o Forma às suas ferramentas existentes para fluxos de trabalho eficientes

Envie suas propostas do Forma para o Revit para acelerar o processo de projeto detalhado

Visualize diretamente arquivos do Docs e pranchas do Revit no Forma Board

Automatize tarefas repetitivas com o Dynamo Player Extension

Alterne facilmente entre o projeto e o trabalho de construção

Envie sua geometria diretamente do Rhino para o Forma

Vá além com as APIs e as extensões do Autodesk Forma

Personalize o Forma criando suas próprias extensões ou usando uma biblioteca de extensões de terceiros que cresce constantemente.

Execute sua primeira análise no Autodesk Forma agora

Disponível como parte da AEC Collection ou como uma assinatura individual.

Perguntas frequentes

O que é o Autodesk Forma?

A oferta de mercado do Autodesk Forma é o primeiro conjunto de recursos da nuvem do setor para AEC. O Forma fornece ferramentas avançadas e fáceis de usar com tecnologia de IA para arquitetos e projetistas que trabalham em pré-projeto e projeto esquemático. Disponível como parte da AEC Collection ou como uma assinatura individual.

Quem usa o Autodesk Forma?

Qualquer pessoa que esteja envolvida em pré-projeto e projeto esquemático pode usar o Forma. Se você for arquiteto, urbanista ou desenvolvedor de imóveis, o Autodesk Forma ajuda a tomar as decisões certas durante a fase de planejamento.

Qual a diferença do Autodesk Forma e da Plataforma Autodesk?

A Plataforma Autodesk é composta por nuvens do setor e um conjunto de serviços comuns baseados em nuvem que fornecerão um único ambiente que conecta as ferramentas, os dados e os recursos de que você e seus parceiros precisam em cada fase de um projeto.

 

A Autodesk lançou a oferta do Autodesk Forma no mercado, um conjunto inicial de recursos da nuvem do setor de AEC para pré-projeto e projeto esquemático. 

Qual é o preço e a disponibilidade do Autodesk Forma?

O preço da assinatura do Autodesk Forma é mensal, anual.

 

O Autodesk Forma também está disponível na Architecture, Engineering & Construction Collection. O preço da assinatura da Architecture, Engineering & Construction Collection é mensal, . Acesse a AEC Collection para saber mais.

Como faço para fazer login no Autodesk Forma?

Se você tiver uma assinatura individual ou ativa da AEC Collection, você pode fazer o login no Forma com sua conta da Autodesk Account. Faça login no Forma aqui.

 

Não é assinante? Você pode ser elegível para uma versão gratuita de avaliação.

 

Você é um estudante ou educador? Obter software gratuito para estudantes e educadores.

Como posso converter minha versão gratuita de avaliação do Autodesk Forma para uma assinatura paga?

Comprar o Autodesk Forma aqui. Ao comprar a assinatura, informe a mesma combinação de endereço de e-mail e senha utilizada para entrar na versão de avaliação. Saiba mais sobre como converter uma versão de avaliação em uma assinatura paga.

 

O Forma também está incluso no pacote de software da AEC Collection. Saiba mais.

Qual o nível de segurança do Autodesk Forma?

Acesse a Central de confiabilidade da Autodesk (inglês) para entender como criamos confiança, protegemos seus ativos, respondemos a incidentes de segurança e protegemos seus dados.

Como o Autodesk Forma se conecta a outros produtos Autodesk e aplicativos externos?

O Autodesk Forma oferece suporte para importação/exportação para diversos softwares da AEC, incluindo suporte para IFC e OBJ, bem como conexões com Revit, Dynamo e Rhino.

Em quais localizações o Autodesk Forma oferece dados automatizados?

As fontes de dados disponíveis variam conforme o país. Você pode encontrar um detalhamento dos recursos disponíveis para seu mercado aqui.

Como o Spacemaker se relaciona ao Autodesk Forma?

Em 8 de maio de 2023, lançamos o Forma no mercado, que combinava muitos dos recursos de análise preditiva e IA do Spacemaker para projetos arquitetônicos em estágio inicial e planejamento urbano com muitas das ferramentas de modelagem conceitual da FormIt. Também adicionamos novos recursos, como maior disponibilidade de dados e novas análises.

 

Com muitos recursos do Spacemaker agora disponíveis no Forma, nós descontinuamos o software Spacemaker, e os assinantes existentes migraram para o Forma.

Quais recursos de IA estão presentes no Autodesk Forma atualmente?

A IA da Autodesk ajuda os usuários do Forma a tomar decisões informadas durante a fase de planejamento, liberando mais tempo para criação e exploração. As capacidades de IA incluem:

  • Design generativo com automação de local: Esse recurso acelera significativamente o processo do local e o projeto de layout de construção, ajudando os usuários a explorar e avaliar uma maior variedade de opções.
  • Análises rápidas de ruído e de vento: As informações em tempo real com tecnologia de IA sobre condições de ruído e vento apoiam os usuários conforme eles iteram e otimizam seus projetos de local.
  • Análise de carbono incorporado: Esse recurso fornece resultados quase instantâneos, detalhando dados de ciclo de vida de carbono incorporado com visualizações e informações acessíveis.

O que a Autodesk está fazendo para garantir o uso responsável e ético da IA e de ML (machine learning, aprendizado de máquina)?

Alguns recursos da Autodesk AI não aproveitam o aprendizado de máquina e, portanto, não exigem dados para treinamento dos modelos subjacentes. Quando um recurso de IA requer dados para treinamento, a Autodesk usa diferentes fontes de dados dependendo do recurso. Você pode saber mais sobre se um recurso de IA da Autodesk se baseia em aprendizado de máquina e quais fontes de dados são usadas para treinamento no cartão de transparência de IA do recurso, localizado na seção Central de confiabilidade da Autodesk (inglês). 

