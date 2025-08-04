A Plataforma Autodesk é composta por nuvens do setor e um conjunto de serviços comuns baseados em nuvem que fornecerão um único ambiente que conecta as ferramentas, os dados e os recursos de que você e seus parceiros precisam em cada fase de um projeto.

A Autodesk lançou a oferta do Autodesk Forma no mercado, um conjunto inicial de recursos da nuvem do setor de AEC para pré-projeto e projeto esquemático.