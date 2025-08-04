Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
O Autodesk Forma é um software na nuvem com tecnologia de IA para planejamento e projeto orientados por dados. Você pode combinar o Forma com suas ferramentas favoritas, como o Revit, o ACC etc. Os arquitetos e os projetistas usam o Forma para:
Cumprir prazos: configure projetos com apenas alguns cliques, obtenha métricas de área automáticas e use automações de IA para reduzir tarefas manuais tediosas e ter mais tempo para o projeto.
Parar de fazer suposições: Tome decisões informadas com dados contextuais e análises de IA em tempo real para ruído, vento, carbono incorporado e muito mais.
Melhorar o trabalho em equipe na nuvem: Apresente uma visão de projeto convincente, mantenha-se alinhado e acelere as revisões de projeto com o Forma Board.
Já tem a AEC Collection? Então, você tem acesso ao Autodesk Forma sem custo adicional. A AEC Collection oferece um pacote econômico de CAD, BIM e software em nuvem para pessoas que projetam, constroem e criam.
Configure seu local mais rapidamente com dados de contexto ao seu alcance e economize retrabalho transformando a proposta do Forma em um projeto geolocalizado do Revit.
Crie, explore e itere conceitos de massa com as ferramentas intuitivas de projeto do Forma ou conecte-se às suas ferramentas existentes e traga a geometria para o Forma.
Tome decisões de projeto orientadas por dados, compare alternativas e melhore o desempenho da construção usando as análises fáceis de usar do Forma.
Colete ideias, métricas, elementos visuais e feedback com o Forma Board. Mantenha a equipe em sintonia e conquiste a adesão dos clientes mais cedo.
Descubra um fluxo de trabalho mais tranquilo do conceito ao design detalhado.
As ferramentas com tecnologia de IA do Forma permitem criar, analisar e otimizar mais opções do que nunca.
"A curva de aprendizado suave mostra que a equipe poderia começar a trabalhar em um curto espaço de tempo" – Páraic Walsh, Gerente de tecnologia digital e de projeto da Gray Puksand
– Margaret Yoo, Associada sênior, RSP Cingapura
Tempo economizado na criação de estudos de volume.
– Wayne Dunkelberger, Diretor de criação, BBA
Aumento da eficiência por meio da consolidação de tarefas e software
– Axel Kristoffersen, Arquiteto e Diretor administrativo, PKA
Crescimento da empresa impulsionado por vitórias sobre a concorrência com a ajuda do Forma
Personalize o Forma criando suas próprias extensões ou usando uma biblioteca de extensões de terceiros que cresce constantemente.
A oferta de mercado do Autodesk Forma é o primeiro conjunto de recursos da nuvem do setor para AEC. O Forma fornece ferramentas avançadas e fáceis de usar com tecnologia de IA para arquitetos e projetistas que trabalham em pré-projeto e projeto esquemático. Disponível como parte da AEC Collection ou como uma assinatura individual.
Qualquer pessoa que esteja envolvida em pré-projeto e projeto esquemático pode usar o Forma. Se você for arquiteto, urbanista ou desenvolvedor de imóveis, o Autodesk Forma ajuda a tomar as decisões certas durante a fase de planejamento.
A Plataforma Autodesk é composta por nuvens do setor e um conjunto de serviços comuns baseados em nuvem que fornecerão um único ambiente que conecta as ferramentas, os dados e os recursos de que você e seus parceiros precisam em cada fase de um projeto.
A Autodesk lançou a oferta do Autodesk Forma no mercado, um conjunto inicial de recursos da nuvem do setor de AEC para pré-projeto e projeto esquemático.
O preço da assinatura do Autodesk Forma é
O Autodesk Forma também está disponível na Architecture, Engineering & Construction Collection. O preço da assinatura da Architecture, Engineering & Construction Collection é
Se você tiver uma assinatura individual ou ativa da AEC Collection, você pode fazer o login no Forma com sua conta da Autodesk Account. Faça login no Forma aqui.
Não é assinante? Você pode ser elegível para uma versão gratuita de avaliação.
Você é um estudante ou educador? Obter software gratuito para estudantes e educadores.
Comprar o Autodesk Forma aqui. Ao comprar a assinatura, informe a mesma combinação de endereço de e-mail e senha utilizada para entrar na versão de avaliação. Saiba mais sobre como converter uma versão de avaliação em uma assinatura paga.
O Forma também está incluso no pacote de software da AEC Collection. Saiba mais.
Acesse a Central de confiabilidade da Autodesk (inglês) para entender como criamos confiança, protegemos seus ativos, respondemos a incidentes de segurança e protegemos seus dados.
O Autodesk Forma oferece suporte para importação/exportação para diversos softwares da AEC, incluindo suporte para IFC e OBJ, bem como conexões com Revit, Dynamo e Rhino.
As fontes de dados disponíveis variam conforme o país. Você pode encontrar um detalhamento dos recursos disponíveis para seu mercado aqui.
Em 8 de maio de 2023, lançamos o Forma no mercado, que combinava muitos dos recursos de análise preditiva e IA do Spacemaker para projetos arquitetônicos em estágio inicial e planejamento urbano com muitas das ferramentas de modelagem conceitual da FormIt. Também adicionamos novos recursos, como maior disponibilidade de dados e novas análises.
Com muitos recursos do Spacemaker agora disponíveis no Forma, nós descontinuamos o software Spacemaker, e os assinantes existentes migraram para o Forma.
A IA da Autodesk ajuda os usuários do Forma a tomar decisões informadas durante a fase de planejamento, liberando mais tempo para criação e exploração. As capacidades de IA incluem:
Alguns recursos da Autodesk AI não aproveitam o aprendizado de máquina e, portanto, não exigem dados para treinamento dos modelos subjacentes. Quando um recurso de IA requer dados para treinamento, a Autodesk usa diferentes fontes de dados dependendo do recurso. Você pode saber mais sobre se um recurso de IA da Autodesk se baseia em aprendizado de máquina e quais fontes de dados são usadas para treinamento no cartão de transparência de IA do recurso, localizado na seção Central de confiabilidade da Autodesk (inglês).