As versões gratuitas de avaliação dos softwares Autodesk permitem ao usuário explorar todos os recursos das suas versões mais recentes, por tempo limitado (normalmente, 30 dias). Para cancelar uma versão gratuita de avaliação, desative a renovação automática antes do fim do período de avaliação. Se você não tiver sido solicitado a informar um método de pagamento no início da avaliação, ela expirará automaticamente.