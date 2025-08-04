Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Forma é um software na nuvem que oferece ferramentas avançadas, mas fáceis de usar, com tecnologia de IA para pré-projeto e projeto esquemático. Os arquitetos e os projetistas usam o Forma para:
Configurar um projeto de localização geográfica com dados com contexto real e modelar projetos 3D complexos em minutos
Usar levantamentos de massa automatizados e análise de impacto ambiental em tempo real para explorar conceitos e otimizar a qualidade de vida e a sustentabilidade
Continuar um processo de projeto detalhado conectando-se facilmente ao Revit, ao Rhino e ao Dynamo
Os assinantes e os usuários da versão de avaliação podem fazer login no Forma com suas contas da Autodesk Account. Faça login no Forma aqui.
As versões gratuitas de avaliação dos softwares Autodesk permitem ao usuário explorar todos os recursos das suas versões mais recentes, por tempo limitado (normalmente, 30 dias). Para cancelar uma versão gratuita de avaliação, desative a renovação automática antes do fim do período de avaliação. Se você não tiver sido solicitado a informar um método de pagamento no início da avaliação, ela expirará automaticamente.
Se sua versão de avaliação expirar, você não poderá estender o período de avaliação. Para necessidades de curto prazo, você pode comprar uma assinatura mensal e desativar a renovação automática (para limitar a duração da assinatura paga a apenas um mês).
Estudantes e educadores podem obter acesso educacional gratuito por um ano a produtos e serviços Autodesk, renovável desde que eles se mantenham elegíveis. Se você for estudante ou educador, poderá acessar o software Forma gratuito usando o plano Autodesk Education.
Acesse a central do produto do Autodesk Forma. Ao comprar a assinatura, informe a mesma combinação de endereço de e-mail e senha utilizada para entrar na versão de avaliação. Saiba mais sobre como converter uma versão de avaliação em assinatura paga.
O Forma também está incluso no pacote de software da AEC Collection. Saiba mais