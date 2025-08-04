A análise de potencial de luz natural funciona com base em quanto da skybox fica exposta a uma área específica da fachada e prevê como isso afeta a necessidade de janelas para obter luz natural interna adequada.

A análise das horas de sol identifica o número de horas de luz solar em diferentes pontos no solo e na fachada da construção. Isso ajuda a compreender as necessidades de sombreamento de uma área ou a encontrar a localização ideal para varandas, áreas externas ou outros elementos que dependem do sol.