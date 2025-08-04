Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Compreenda as métricas de área relevantes para o seu site e avalie como as decisões de design afetam o escopo do projeto.
Avalie a exposição solar do local por meio das horas de luz solar em vários pontos no chão ou na fachada da construção para qualquer data.
Garanta que o projeto atenda aos requisitos de luz natural identificando e reprojetando áreas com luz natural insuficiente ou excessiva.
Use a análise detalhada ou rápida de vento para avaliar como a massa da construção é afetada pelas condições de vento do local.
Melhore o conforto térmico de áreas externas usando resultados de análise baseados nos dados de sol, vento e climáticos do local.
Meça o impacto de carbono incorporado das construções e trabalhe para atingir os objetivos de carbono com design iterativo e alterações de parâmetros.
Avalie as condições de ruído do local proveniente de ferrovias e estradas por meio de uma análise de ruído rápida ou detalhada e avalie o efeito das decisões de projeto na redução de ruído.
Identifique o potencial anual de energia solar de um local e a colocação ideal de painéis e refine as decisões de projeto para atender às metas de sustentabilidade.
Estenda os recursos do Forma usando a API do Forma para criar suas próprias extensões de análise personalizadas.
Use uma combinação de ferramentas de análise de carbono no Forma e no Insight for Revit para otimizar o carbono incorporado e operacional, desde o conceito até o projeto arquitetônico detalhado. Disponível na AEC Collection.
A Análise de impacto ambiental (AIA) é o processo pelo qual arquitetos, projetistas e planejadores avaliam os possíveis efeitos ambientais de um projeto de construção, garantindo um desenvolvimento sustentável e focado em resultados. Uma AIA eficaz considera vários fatores e opções de design para identificar os impactos ambientais do projeto. Muitas vezes, esses fatores são locais ou regionais e seguem uma lista de verificação de um órgão governamental. Algumas técnicas na execução de uma AIA incluem:
Escopo e triagem do projeto
Métodos de avaliação de impacto
Técnicas de comparação
Técnicas de apresentação e análise dos dados
Os diferentes recursos de análise ambiental no Autodesk Forma incluem análise de horas do sol, análise de potencial de luz natural, análise de energia solar, análise de carbono incorporado, análise de ruído, análise microclimática, análise de vento e análise de área.
As análises de impacto ambiental do Forma permitem que você adote princípios de projeto baseados em resultados já na fase inicial de planejamento. Isso permite que você:
As análises rápidas do Forma, como de vento e ruído, utilizam ML (machine learning, aprendizado de máquina) para fornecer previsões quase instantâneas e informadas, com precisão semelhante às análises em escala real, que podem ser usadas como pré-análises para experimentação rápida. Com acesso instantâneo aos impactos do projeto, os projetistas podem reagir rapidamente a essas informações durante a fase de projeto, precisamente quando são tomadas decisões rápidas. Os modelos de ML aproximam essas informações do fluxo de trabalho de projeto, fornecendo orientação em tempo real e, após isso, as análises detalhadas do Forma ajudam em uma verificação mais precisa.
A análise de potencial de luz natural funciona com base em quanto da skybox fica exposta a uma área específica da fachada e prevê como isso afeta a necessidade de janelas para obter luz natural interna adequada.
A análise das horas de sol identifica o número de horas de luz solar em diferentes pontos no solo e na fachada da construção. Isso ajuda a compreender as necessidades de sombreamento de uma área ou a encontrar a localização ideal para varandas, áreas externas ou outros elementos que dependem do sol.
Estas são as etapas para conduzir uma análise de impacto ambiental no local e nas construções usando o Forma:
Projetar construções ou modelos que deseja avaliar
Definir áreas do modelo que precisam ser analisadas
Configurar e ativar a análise selecionada para essas áreas
Avaliar resultados da análise
Comparar diferentes propostas e qualidades de projeto
Com base nessas informações, ajustar seu conceito de projeto para que eles fiquem de acordo com as informações recebidas
Representar os dados e como eles se alinham com a sua AIA em uma apresentação fácil de entender
Uma AIA, geralmente, inclui listas de verificação com impactos que dependem do local ou da região. Para realizar uma AIA, o projetista deve seguir essas listas de verificação e fornecer respostas para todos os pontos usando as diferentes ferramentas à sua disposição. Isso inclui avaliações especializadas, documentações que confirmam planos de contingência, análises ambientais diretas e muito mais. Embora o Forma não possa concluir uma AIA sozinho, ele capacita os projetistas a abordar vários fatores ambientais mais cedo do que os fluxos de trabalho tradicionais.
Geralmente, as responsabilidades de uma AIA são atribuídas da seguinte forma:
As partes interessadas na equipe do projeto, como o arquiteto, o urbanista ou uma equipe mais especializada de solicitação de licença são responsáveis pela realização da AIA.
O Proprietário do projeto é a parte responsável, que é legalmente responsável pela conclusão da AIA.
Várias partes interessadas podem ser consultadas, incluindo consultores de sustentabilidade, engenheiros, biólogos etc.
As partes informadas seriam a liderança executiva, a administração e as partes interessadas externas, como o órgão federal, estadual ou municipal.