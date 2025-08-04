Análise de impacto ambiental do Autodesk Forma para arquitetos

 Disponível para assinantes do AEC Collection ou Autodesk Forma.

Conheça as ferramentas de análise do Autodesk Forma

O Autodesk Forma capacita os arquitetos com análises de impacto ambiental abrangentes e fáceis de usar para pré-projeto e projeto esquemático. Explore conceitos e otimize a qualidade de vida e a sustentabilidade.

Visão geral das análises no Forma

Análise de área no Autodesk Forma

Análise de área

Compreenda as métricas de área relevantes para o seu site e avalie como as decisões de design afetam o escopo do projeto.

 

Análise de horas de sol no Autodesk Forma

Análise de horas de sol

Avalie a exposição solar do local por meio das horas de luz solar em vários pontos no chão ou na fachada da construção para qualquer data.

 

Análise de potencial de luz natural no Autodesk Forma

Análise de potencial de luz natural

Garanta que o projeto atenda aos requisitos de luz natural identificando e reprojetando áreas com luz natural insuficiente ou excessiva.

 

Análise de vento no Autodesk Forma

Análise de vento

Use a análise detalhada ou rápida de vento para avaliar como a massa da construção é afetada pelas condições de vento do local.

 

Análise de microclima no Autodesk Forma

Análise microclimática

Melhore o conforto térmico de áreas externas usando resultados de análise baseados nos dados de sol, vento e climáticos do local.

 

Análise de carbono incorporado no Autodesk Forma

Análise de carbono incorporado

Meça o impacto de carbono incorporado das construções e trabalhe para atingir os objetivos de carbono com design iterativo e alterações de parâmetros.  

 

Análise de ruído no Autodesk Forma

Análise de ruído

Avalie as condições de ruído do local proveniente de ferrovias e estradas por meio de uma análise de ruído rápida ou detalhada e avalie o efeito das decisões de projeto na redução de ruído.

 

Análise de energia solar no Autodesk Forma

Análise de energia solar

Identifique o potencial anual de energia solar de um local e a colocação ideal de painéis e refine as decisões de projeto para atender às metas de sustentabilidade.

 

Biblioteca de extensões no Autodesk Forma

Extensões de análise

Estenda os recursos do Forma usando a API do Forma para criar suas próprias extensões de análise personalizadas.

 

Análise de carbono total para arquitetos

Projete para uma construção mais sustentável

Use uma combinação de ferramentas de análise de carbono no Forma e no Insight for Revit para otimizar o carbono incorporado e operacional, desde o conceito até o projeto arquitetônico detalhado. Disponível na AEC Collection.

A AEC Collection oferece um pacote econômico de CAD, BIM e software em nuvem para pessoas que projetam, constroem e criam. Economize muito no Forma, no Revit, no AutoCAD e muito mais com a AEC Collection em comparação com os itens individuais.

Comece hoje mesmo a usar a análise do Forma

Disponível como parte da AEC Collection ou como uma assinatura individual.

Perguntas frequentes

O que é análise de impacto ambiental na arquitetura?

A Análise de impacto ambiental (AIA) é o processo pelo qual arquitetos, projetistas e planejadores avaliam os possíveis efeitos ambientais de um projeto de construção, garantindo um desenvolvimento sustentável e focado em resultados. Uma AIA eficaz considera vários fatores e opções de design para identificar os impactos ambientais do projeto. Muitas vezes, esses fatores são locais ou regionais e seguem uma lista de verificação de um órgão governamental. Algumas técnicas na execução de uma AIA incluem: 

  • Escopo e triagem do projeto

  • Métodos de avaliação de impacto

  • Técnicas de comparação

  • Técnicas de apresentação e análise dos dados

Que tipos de recursos de análise ambiental o Autodesk Forma oferece?

Os diferentes recursos de análise ambiental no Autodesk Forma incluem análise de horas do sol, análise de potencial de luz natural, análise de energia solar, análise de carbono incorporado, análise de ruído, análise microclimática, análise de vento e análise de área. 

Quais são os benefícios de usar recursos de análise de impacto ambiental?

As análises de impacto ambiental do Forma permitem que você adote princípios de projeto baseados em resultados já na fase inicial de planejamento. Isso permite que você:

  • Descubra informações sobre o local e acesse insights sobre como suas decisões de projeto influenciam os resultados.
  • Tenha mais tempo para atividades criativas diminuindo tarefas tediosas e ciclos de feedback ao proteger dados ambientais preliminares.
  • Utilize a análise e seus resultados orientados por dados para explorar rapidamente as opções de projeto e selecionar as melhores propostas.
  • Colabore facilmente e comunique visualmente o potencial do local para as partes interessadas.

Qual a função da IA na análise de impacto ambiental?

As análises rápidas do Forma, como de vento e ruído, utilizam ML (machine learning, aprendizado de máquina) para fornecer previsões quase instantâneas e informadas, com precisão semelhante às análises em escala real, que podem ser usadas como pré-análises para experimentação rápida. Com acesso instantâneo aos impactos do projeto, os projetistas podem reagir rapidamente a essas informações durante a fase de projeto, precisamente quando são tomadas decisões rápidas. Os modelos de ML aproximam essas informações do fluxo de trabalho de projeto, fornecendo orientação em tempo real e, após isso, as análises detalhadas do Forma ajudam em uma verificação mais precisa.

Qual é a diferença entre a análise de horas do sol e a análise de potencial de luz natural?

A análise de potencial de luz natural funciona com base em quanto da skybox fica exposta a uma área específica da fachada e prevê como isso afeta a necessidade de janelas para obter luz natural interna adequada. 

 

A análise das horas de sol identifica o número de horas de luz solar em diferentes pontos no solo e na fachada da construção. Isso ajuda a compreender as necessidades de sombreamento de uma área ou a encontrar a localização ideal para varandas, áreas externas ou outros elementos que dependem do sol.

Quais são as etapas do processo de análise de impacto ambiental?

Estas são as etapas para conduzir uma análise de impacto ambiental no local e nas construções usando o Forma: 

  • Projetar construções ou modelos que deseja avaliar

  • Definir áreas do modelo que precisam ser analisadas

  • Configurar e ativar a análise selecionada para essas áreas

  • Avaliar resultados da análise

  • Comparar diferentes propostas e qualidades de projeto

  • Com base nessas informações, ajustar seu conceito de projeto para que eles fiquem de acordo com as informações recebidas

  • Representar os dados e como eles se alinham com a sua AIA em uma apresentação fácil de entender

Como se faz uma análise de impacto ambiental?

Uma AIA, geralmente, inclui listas de verificação com impactos que dependem do local ou da região. Para realizar uma AIA, o projetista deve seguir essas listas de verificação e fornecer respostas para todos os pontos usando as diferentes ferramentas à sua disposição. Isso inclui avaliações especializadas, documentações que confirmam planos de contingência, análises ambientais diretas e muito mais. Embora o Forma não possa concluir uma AIA sozinho, ele capacita os projetistas a abordar vários fatores ambientais mais cedo do que os fluxos de trabalho tradicionais.

Quem elabora uma análise de impacto ambiental?

Geralmente, as responsabilidades de uma AIA são atribuídas da seguinte forma: 

  • As partes interessadas na equipe do projeto, como o arquiteto, o urbanista ou uma equipe mais especializada de solicitação de licença são responsáveis pela realização da AIA.

  • O Proprietário do projeto é a parte responsável, que é legalmente responsável pela conclusão da AIA. 

  • Várias partes interessadas podem ser consultadas, incluindo consultores de sustentabilidade, engenheiros, biólogos etc. 

  • As partes informadas seriam a liderança executiva, a administração e as partes interessadas externas, como o órgão federal, estadual ou municipal.

Ver mais Perguntas frequentes

