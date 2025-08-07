Conecte pessoas, dados e processos ao longo do ciclo de vida do projeto em um ambiente comum de dados baseado na nuvem. Expanda além do escritório e trabalhe em conjunto a qualquer hora e em qualquer lugar. Reduza erros e aumente a capacidade utilizando fluxos de trabalho transparentes e compartilhe os dados certos no momento certo com toda a sua equipe, proporcionando uma visão abrangente do projeto.

55% das empresas que utilizam a entrega digital de projetos afirmam que isso aumentou significativamente a capacidade e produtividade de suas equipes.