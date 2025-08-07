Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Novas pesquisas mostram que os dois principais desafios enfrentados pelos líderes e especialistas da indústria ferroviária são o talento e a sustentabilidade. 31% dos entrevistados no setor de engenharia civil disseram que atrair, treinar e manter as pessoas certas é o maior desafio, enquanto 26% disseram que a sustentabilidade é um dos principais desafios que eles enfrentam atualmente. Por fim, o gerenciamento de dados também é um problema fundamental: os projetos estão se tornando cada vez mais complexos, dificultando o tratamento da grande quantidade de dados necessários entre disciplinas e diferentes geografias. Para enfrentar esses desafios, líderes e especialistas em ferrovias estão se voltando para a transformação digital. Leia o relatório especial da edição para saber mais.
Simplifique processos e aumente a escala de suas produções. Simplifique fluxos de trabalho, reduza erros e produza projetos de alta qualidade com agilidade.
Permita que suas equipes criem, visualizem, automatizem e modifiquem instantaneamente projetos em conjunto com os modelos mais atualizados, de qualquer lugar.
Trabalhe com clareza e precisão. Visualize cada projeto de engenharia ferroviária, acesse informações importantes e tome decisões embasadas.
Conclua projetos de engenharia ferroviária com maior rapidez e um padrão ainda mais elevado. Impressione seus clientes e garanta mais contratos.
Inspire-se com as principais apresentações e painéis de discussão do Autodesk Rail Summit ao longo dos anos, o principal evento mundial sobre transformação digital em engenharia ferroviária.
Webinar
Neste Webinar conheça a estratégia e plano de implementação de Engenharia Digital da Gerência Geral de Engenharia de Infraestrutura. Principais frentes de atuação baseadas nos pilares da transformação digital: pessoas, processos, políticas e tecnologias.
Webinar
Neste webinar, entenda como tem sido o desenvolvimento de projetos ferroviários de edificações e infraestrutura pela equipe da Gerência de Projetos da CPTM nos últimos anos. Você também conhecerá as ações recentes que a companhia tem tomado para fortalecer e consolidar o uso do BIM em projetos de infraestrutura ferroviária.
Webinar
Explore o uso inteligente dessas ferramentas, o que elas proporcionam para a concepção destes empreendimentos e de que maneira estamos moldando o futuro da infraestrutura de transportes no Brasil, impulsionando a sustentabilidade e a inovação através da engenharia de ponta.
Webinar
Neste webinar, conheça dois exemplos marcantes da aplicação da metodologia BIM, gestão de dados e sua integração em um modelo digital em um dos mais importantes projetos de transformação urbana atualmente realizados na Europa: Madrid Nuevo Norte.
Webinar
Convidamos você para esta discussão sobre como entender o papel do BIM na evolução da indústria de construção na América Latina, trazendo cases concretos de sucesso da Concremat com o uso da metodologia!
Webinar
Como a inovação tecnológica tem contribuído para aumentar a precisão, a eficiência e a sustentabilidade nos projetos de mobilidade urbana. Descubra como a Sondotécnica está conduzindo o setor metroviário rumo a um futuro mais conectado, inteligente e ágil.
Conecte pessoas, dados e processos ao longo do ciclo de vida do projeto em um ambiente comum de dados baseado na nuvem. Expanda além do escritório e trabalhe em conjunto a qualquer hora e em qualquer lugar. Reduza erros e aumente a capacidade utilizando fluxos de trabalho transparentes e compartilhe os dados certos no momento certo com toda a sua equipe, proporcionando uma visão abrangente do projeto.
55% das empresas que utilizam a entrega digital de projetos afirmam que isso aumentou significativamente a capacidade e produtividade de suas equipes.
O BIM transforma o fluxo de trabalho do projeto ferroviário e o tempo de entrega. Com sua adoção, você pode maximizar a digitalização, gerenciar a complexidade do projeto e melhorar a colaboração entre as equipes, do planejamento à entrega. O BIM também ajuda a gerar as informações que permitem tomadas de decisão consistentes em tempo real. Ao combinar e acessar dados precisos de várias equipes em uma única fonte de verdade, o BIM aprimora os fluxos de trabalho em todas as fases do projeto.
A integração BIM & GIS na nuvem facilita a exploração e a colaboração das equipes nas informações do projeto em contexto geoespacial.
Isso tem implicações significativas para as equipes de design, incluindo melhorias em termos de análise, visualização e exploração do projeto. As equipes também podem mapear e gerenciar problemas rapidamente à medida que eles surgem e, conectando documentações aos recursos relevantes do ArcGIS, podem rastrear atualizações de maneira segura e eficiente.
Um projeto eficaz de drenagem ferroviária é crucial para a confiabilidade da rede e para a proteção da fundação dos trilhos. As soluções de gerenciamento de águas pluviais da Autodesk oferecem ferramentas avançadas para simulações e análises hidráulicas, garantindo sistemas de águas pluviais robustos e em conformidade com as normas. A integração eficiente simplifica os fluxos de trabalho, aumentando a resiliência da infraestrutura ferroviária e promovendo o desenvolvimento sustentável.
O Typsa Group usou as soluções ferroviárias e de transporte público da Autodesk para criar e construir a Linha 10 do Metrô de Valência.
A Teknik Engineering migrou para o software Autodesk para simplificar e acelerar um projeto de engenharia ferroviária de alto risco.
A Norconsult alcança novas eficiências e entregas pontuais com o BIM
Ferramentas avançadas de BIM e CAD para projetistas, engenheiros e contratados, incluindo o Revit, o AutoCAD, o Civil 3D, o Autodesk Forma e muito mais.
Software de colaboração e coordenação de projetos baseado na nuvem para equipes de arquitetura, engenharia e construção, a fim de rever projetos, executar detecção automática de conflitos e rastrear o status do projeto.
Planeje, projete, construa e gerencie edifícios com poderosas ferramentas de modelagem de informações de construção (BIM).
Enfrente os desafios da infraestrutura de transporte com ferramentas mais rápidas e voltadas para o futuro.
A engenharia ferroviária é uma disciplina da engenharia relacionada ao projeto, à construção e à operação de sistemas de transporte ferroviário. Inclui diversas disciplinas de engenharia, como engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Em relação à indústria de engenharia civil, a engenharia ferroviária envolve o projeto geométrico, a construção e a operação do alinhamento ferroviário e da estrutura dos trilhos.
Os softwares de engenharia ferroviária auxiliam no projeto de detalhes geométricos precisos e exatos do corredor ferroviário e na avaliação dos impactos de alinhamentos ferroviários novos ou revisados no terreno existente. Os softwares de engenharia ajudam os engenheiros a criar modelos dinâmicos e inteligentes. Eles ajudam os engenheiros e empreiteiros a reduzir erros e retrabalho durante a construção, ao mesmo tempo que mitigam os riscos. As ferramentas e os recursos nesses softwares ajudam a melhorar a qualidade do projeto, comunicar com eficiência a intenção do projeto e facilitar a comunicação entre as partes interessadas no projeto.
Proprietários, topógrafos e planejadores utilizam softwares de engenharia ferroviária para determinar as condições existentes, estabelecer layouts e dimensões do alinhamento ferroviário e avaliar operações de manutenção, necessidades de expansão e alternativas. Os prestadores de serviços de engenharia e empreiteiros gerais também utilizam software de engenharia para determinar soluções de projeto eficientes e detalhes de construção a fim de implementar a intenção do projeto para infraestruturas ferroviárias.
A AEC Collection e o Autodesk Construction Cloud são excelentes ofertas para projetos ferroviários. As plataformas da AEC Collection ajudam ESPs e proprietários a revisar, projetar e manter os corredores ferroviários e os recursos dos sistemas em todas as fases do ciclo de vida (planejamento, projeto, construção e operação). A AEC Collection oferece ferramentas e recursos para criar modelos de projeto detalhados, enquanto o Autodesk Construction Cloud atua como o local central de armazenamento para arquivos de projeto, critérios de projeto e modelos de corredores. O Construction Cloud também acomoda ciclos de revisão de projetos, comentários e acompanhamento de problemas, além de comunicações críticas relacionadas ao projeto entre os membros da equipe e as partes interessadas durante o ciclo de vida do projeto.
Sim. O Civil 3D, o Revit, o InfraWorks e várias outras plataformas de projeto permitem que designers e proprietários criem e visualizem modelos detalhados de projetos em 3D. Esses modelos podem combinar todas as disciplinas relacionadas para analisar o modelo em busca de possíveis conflitos antes da construção e determinar como o modelo funcionará após a conclusão. As ferramentas disponíveis ajudam a melhorar a coordenação interdisciplinar e a evitar erros e retrabalho durante a construção.
A entrega digital de projetos permite que as partes interessadas, os proprietários e os projetistas criem um modelo digital completo dos ativos ferroviários. Esse modelo pode ser utilizado para fins informativos, incluindo todos os metadados necessários. O modelo serve como base para os planos de construção e pode ser incluído como referência durante os ciclos de revisão do projeto. Essas informações também podem ser publicadas no ArcGIS como modelos de referência e documentos para manutenção de infraestrutura e projetos futuros.
A entrega digital de projetos permite que todas as partes interessadas estejam conectadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Isso permite uma melhor comunicação nos ciclos de revisão e uma melhor implementação da intenção do projeto.
A Autodesk está buscando maneiras de implementar a IA no processo de projeto ferroviário. Uma área crítica é tornar os processos de automação de projetos mais fáceis e eficientes. O Dynamo para Civil 3D (inglês) e o Revit permitem que engenheiros e arquitetos conduzam rotinas com muito mais rapidez e precisão. A IA contribuirá para tornar esses processos ainda mais eficientes, reduzindo o tempo de projeto e melhorando a eficiência geral.
Muitas tendências que estão moldando o setor ferroviário incluem a migração para o BIM, criando modelos mais inteligentes e eficientes. Muitos proprietários estão tentando digitalizar toda a sua rede ferroviária. Os detalhes geométricos e os metadados contidos no modelo digital ajudam na avaliação das condições dos ativos e na melhoria da sua manutenção. À medida que a construção é concluída e os detalhes sobre a localização exata de elementos específicos são fornecidos, os desenhos e detalhes da obra concluída podem ser publicados no GIS para uso futuro e referência. Muitos proprietários estão implementando esses processos para melhorar a qualidade da manutenção de seus ativos e a comunicação de detalhes sobre os mesmos às partes interessadas no projeto.