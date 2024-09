Raísa Drumond Negrão | Intertechne

Líder de Área na Diretoria da Unidade de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista graduada na Universidade de São Paulo, com mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento e coordenação de projetos de infraestrutura aeroportuária e metroviária no Brasil. Atualmente, lidera equipes de design na Intertechne Consultores S.A. em processo BIM em todas as fases do empreendimento, desde o conceitual até o pós-obra, apoiando as gerências no cumprimento de prazos, custos e requisitos dos clientes, e responde diretamente à diretoria da qual faz parte com monitoramento contínuo de processos internos que garantam alta performance das equipes e boas práticas gerenciais.