Design & Make Summit Brasil 2026: Videocast

Episódio 2
Sabesp

Como a Sabesp está investindo em digitalização e governança de dados para acelerar seus projetos, gerenciar múltiplas frentes de obra e avançar rumo à universalização do saneamento.

50 anos em 5: entregar empreendimentos fazendo melhor, mais rápido e com menos recursos

Marcel Sanches, Diretor Corporativo de Engenharia da Sabesp, compartilha sua visão sobre a transformação digital como uma jornada de longo prazo que está subsidiando um dos maiores desafios da companhia: impulsionar seus investimentos para atingir as metas da Universalização.

Neste episódio, ele comenta o impacto da Sabesp como indutora do saneamento brasileiro, os objetivos de negócio da companhia no que tange a entregar infraestruturas seguras, resilientes e duradouras para a população, e o papel da plataforma Autodesk e soluções tecnológicas no apoio ao planejamento e à execução de milhares de frentes de obra - tendo em vista eficiência, minimização de riscos e retrabalhos, e a capacidade de near e next para gestão de ativos e construção de gêmeos digitais.

Fale conosco e leve a transformação digital para seus projetos

Inspire-se nas experiências dos nossos clientes e descubra como as tecnologias Autodesk podem ajudar sua empresa a inovar, otimizar processos e alcançar novos resultados. Preencha o formulário e converse com nossos especialistas.