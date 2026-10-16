Marcel Sanches, Diretor Corporativo de Engenharia da Sabesp, compartilha sua visão sobre a transformação digital como uma jornada de longo prazo que está subsidiando um dos maiores desafios da companhia: impulsionar seus investimentos para atingir as metas da Universalização.

Neste episódio, ele comenta o impacto da Sabesp como indutora do saneamento brasileiro, os objetivos de negócio da companhia no que tange a entregar infraestruturas seguras, resilientes e duradouras para a população, e o papel da plataforma Autodesk e soluções tecnológicas no apoio ao planejamento e à execução de milhares de frentes de obra - tendo em vista eficiência, minimização de riscos e retrabalhos, e a capacidade de near e next para gestão de ativos e construção de gêmeos digitais.