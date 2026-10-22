Design & Make Summit Brasil 2026: Videocast

Episódio 5
Odebrecht

Como a Odebrecht está levando BIM, engenharia digital e inteligência artificial para seus projetos para aumentar produtividade, antecipar riscos e gerar resultados.

Transformação digital como diferencial competitivo

Daniel Lepikson, Líder Corporativo de BIM e Inovação, e Rafael Malfato, Coordenador Corporativo de BIM e Inovação, compartilham a evolução da Engenharia Digital na Odebrecht e narram como o BIM, antes disperso em iniciativas pontuais em obras, tem se tornado parte da estratégia da companhia visando competitividade.

Neste episódio, eles trazem exemplos concretos dos benefícios da adoção, como a incorporação de tecnologias na etapa de propostas, e sua aplicação na engenharia em termos de análise de construtibilidade, previsibilidade e a consequente redução de retrabalho e custos. Além disso, a conversa percorre os próximos passos da jornada, no que tange à expectativa de incorporar inteligência artificial para verificação de modelos e documentos com uso da plataforma Autodesk. 

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