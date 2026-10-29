Paulo Renato, Líder de Engenharia Digital da MRS Logística, apresenta a jornada da companhia para digitalizar sua infraestrutura e construir uma gestão de ativos cada vez mais orientada por dados.

Neste episódio, ele destaca a integração entre sistemas corporativos, em especial a convergência entre GIS e BIM, a importância da governança e do ambiente comum de dados para conectar informações de projetos e obras, com desdobramentos na maior precisão no monitoramento e controle do portfólio, e a prioridade da companhia na gestão de ativos ferroviários. Paulo também posiciona resultados dessa transformação e o papel da MRS na capacitação do mercado e na demonstração de valor da Engenharia Digital para o poder concedente.