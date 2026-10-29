Design & Make Summit Brasil 2026: Videocast

Episódio 4
MRS Logística

Como a MRS Logística está digitalizando a Engenharia para gerir sua infraestrutura ferroviária, capacitar o mercado e trazer eficiência operacional para os ativos.

Eficiência operacional na infraestrutura ferroviária e a transformação do mercado

Paulo Renato, Líder de Engenharia Digital da MRS Logística, apresenta a jornada da companhia para digitalizar sua infraestrutura e construir uma gestão de ativos cada vez mais orientada por dados.

Neste episódio, ele destaca a integração entre sistemas corporativos, em especial a convergência entre GIS e BIM, a importância da governança e do ambiente comum de dados para conectar informações de projetos e obras, com desdobramentos na maior precisão no monitoramento e controle do portfólio, e a prioridade da companhia na gestão de ativos ferroviários. Paulo também posiciona resultados dessa transformação e o papel da MRS na capacitação do mercado e na demonstração de valor da Engenharia Digital para o poder concedente.

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