Artur Carvalho, Gerente Executivo de Engenharia, e Sâmara Melo, Coordenadora de Engenharia Digital da Motiva no âmbito da plataforma de Rodovias, destacam como a transformação digital está apoiando com acurácia e previsibilidade a gestão de um portfólio de mais de 5 mil km de rodovias e bilhões de reais em CapEx.

Neste episódio, eles posicionam a Engenharia Digital e o BIM como parte da estratégia de negócio da companhia, sinalizam a relevância da gestão de mudanças no avanço de maturidade, e abordam como a adoção da plataforma Autodesk e de um ambiente comum de dados contribui para centralizar informações, aumentar sua confiabilidade, conectar pessoas, projetos e obras e preparar a operação para novas aplicações de inteligência artificial.