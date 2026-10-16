Design & Make Summit Brasil 2026: Videocast

Episódio 1
Motiva Rodovias

Como a Motiva Rodovias está usando BIM, dados e a plataforma Autodesk para ganhar escala, previsibilidade e eficiência na gestão de seu crescente portfólio de projetos.

Transformação Digital como estratégia de negócio

Artur Carvalho, Gerente Executivo de Engenharia, e Sâmara Melo, Coordenadora de Engenharia Digital da Motiva no âmbito da plataforma de Rodovias, destacam como a transformação digital está apoiando com acurácia e previsibilidade a gestão de um portfólio de mais de 5 mil km de rodovias e bilhões de reais em CapEx.

Neste episódio, eles posicionam a Engenharia Digital e o BIM como parte da estratégia de negócio da companhia, sinalizam a relevância da gestão de mudanças no avanço de maturidade, e abordam como a adoção da plataforma Autodesk e de um ambiente comum de dados contribui para centralizar informações, aumentar sua confiabilidade, conectar pessoas, projetos e obras e preparar a operação para novas aplicações de inteligência artificial.

Fale conosco e leve a transformação digital para seus projetos

Inspire-se nas experiências dos nossos clientes e descubra como as tecnologias Autodesk podem ajudar sua empresa a inovar, otimizar processos e alcançar novos resultados. Preencha o formulário e converse com nossos especialistas.