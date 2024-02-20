我們提供許多免費 CAD 軟體選項，可滿足各種設計需求。Autodesk 提供適用於 3D 設計的 Fusion 360，同時也有能滿足較簡單專案需求的 Tinkercad。FreeCAD 是一款開放原始碼參數式建模工具；Blender 可同時滿足 3D 建模和動畫製作需求；LibreCAD 則專門用於繪製 2D 技術圖面。OpenSCAD 採用指令碼方法進行設計，而 OnShape 的免費方案則是以雲端為基礎。SolveSpace 專注於參數式 3D 機械設計，而 DraftSight 則提供 2D 製圖功能。此外，ScorchCAD 還提供一種便於使用的瀏覽器式選項。這些免費工具可以讓學習者、業餘愛好者和其他個人使用者參與設計專案，而無需顧慮財務條件限制。