CAD 軟體廣泛應用於各種需要設計精確度和視覺化的專業領域。建築師和景觀建築師；工程師 (跨領域，例如機械、土木、汽車、航太和電氣)；設計師 (包括產品、工業、圖形、機械、室內和珠寶)；城市規劃師，以及營造和測量專業人士均十分仰賴 CAD。此軟體可協助建立詳細的 2D 和 3D 模型、線路圖、配置和工廠，讓各行各業的專業人士能夠高效地概念化、設計及最佳化結構、產品和系統。
CAD (電腦輔助設計) 與製圖 (CADD) 是專為創作者打造的技術，可用於設計、製圖和製作技術文件，以數位優先流程取代手工繪製和製圖 (英文) 技術。無論您是建築師、設計師還是工程師，都可能已經使用過 2D 或 3D CAD 程式 (英文)，例如 AutoCAD、AutoCAD LT、Civil 3D、Inventor 或 Fusion 360 (英文) 軟體。這些用途廣泛的工具可以協助您探索設計概念、以逼真彩現呈現畫面，以及模擬真實世界的效能。
瞭解 Autodesk CAD 軟體的一些主要優勢。
CAD 可以簡化流程、減少錯誤、增強協同合作，並提供進行高效設計的各種工具。
使用工具來進行標註、註解、產生材料表、標題欄框、組合和剖面圖面。
利用包含通用元件、樣板和預先設計之零件的資源庫，將設計工作流程最佳化。
雲端式 CAD 軟體 (英文) 憑藉網際網路運作，不僅能遠端儲存設計資料，還能從各種裝置存取。這種方法可讓多名使用者同時處理專案進而增強協同合作，而且強大的版本控制功能還有助於確保設計的完整性。使用者可以獲得以下好處：在任何位置輕鬆存取專案、降低檔案管理複雜性、自動備份，以及增強的安全措施。
CAD 軟體廣泛應用於各種需要設計精確度和視覺化的專業領域。建築師和景觀建築師；工程師 (跨領域，例如機械、土木、汽車、航太和電氣)；設計師 (包括產品、工業、圖形、機械、室內和珠寶)；城市規劃師，以及營造和測量專業人士均十分仰賴 CAD。此軟體可協助建立詳細的 2D 和 3D 模型、線路圖、配置和工廠，讓各行各業的專業人士能夠高效地概念化、設計及最佳化結構、產品和系統。
CAD 軟體有多種類型，可以滿足各種設計需求。2D CAD 適合繪製技術圖面，而 3D CAD 可為產品設計和建築建立三維模型。參數式 CAD 可建立要素之間的關係，而直接建模則提供彈性的設計修改。曲面建模可繪製曲面，而實體建模可定義體積和質量。彩現和動畫軟體可偪真地視覺化設計。建築資訊模型 (BIM) (英文) 著重於建築和營造，而電子設計自動化 (EDA) (英文) 則可處理電子系統。CAM 可以產生製造說明，還有用於工廠設計、時裝設計等等的專業 CAD 類型。
CAD 軟體是 3D 列印 (英文) 流程的基本組成部分。它可以建立複雜的 3D 模型、最佳化模型便於列印，並產生相容的檔案格式 (例如 STL)。藉由 CAD 工具可輕鬆加入支撐結構，並有助於確保模型的精確度和縮放比例。透過連接切割軟體，CAD 可協助將模型分割為可列印圖層，為進行 3D 列印做好準備。CAD 軟體還可協助您製作原型、精細化設計，並防止在最終列印之前出現錯誤。實際上，CAD 軟體在 3D 列印中的作用，涵蓋了從初始設計到建立可供印表機使用的檔案整個過程。
我們提供許多免費 CAD 軟體選項，可滿足各種設計需求。Autodesk 提供適用於 3D 設計的 Fusion 360，同時也有能滿足較簡單專案需求的 Tinkercad。FreeCAD 是一款開放原始碼參數式建模工具；Blender 可同時滿足 3D 建模和動畫製作需求；LibreCAD 則專門用於繪製 2D 技術圖面。OpenSCAD 採用指令碼方法進行設計，而 OnShape 的免費方案則是以雲端為基礎。SolveSpace 專注於參數式 3D 機械設計，而 DraftSight 則提供 2D 製圖功能。此外，ScorchCAD 還提供一種便於使用的瀏覽器式選項。這些免費工具可以讓學習者、業餘愛好者和其他個人使用者參與設計專案，而無需顧慮財務條件限制。
瞭解選擇 AutoCAD 而非其他 CAD 軟體選項的六大理由。親身體驗 AutoCAD 的優勢，瞭解 CAD 替代方案無法與之相比的原因。
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