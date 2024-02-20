電腦輔助設計

適用於設計師、製圖師和創作者的 CAD 軟體

瞭解 CAD 軟體如何成就您的未來設計

在 AutoCAD 2024 中進行小屋的機械設計。

什麼是 CAD 軟體？

CAD (電腦輔助設計) 與製圖 (CADD) 是專為創作者打造的技術，可用於設計、製圖和製作技術文件，以數位優先流程取代手工繪製和製圖 (英文) 技術。無論您是建築師、設計師還是工程師，都可能已經使用過 2D 或 3D CAD 程式 (英文)，例如 AutoCADAutoCAD LTCivil 3DInventorFusion 360 (英文) 軟體。這些用途廣泛的工具可以協助您探索設計概念、以逼真彩現呈現畫面，以及模擬真實世界的效能。 

在 Autodesk AutoCAD 中使用軟體隨附的專業化產業工具集設計的船屋。

如何選擇 CAD 軟體

選擇正確的 CAD 軟體，對提高設計效率來說至關重要。若要有效地做出決定，首先要明確您的特定需求和目標，然後將軟體功能與專案需求相比對。其次，檢查相容性 (英文) (與設計工作流程中偏好的檔案格式及其他軟體是否相容)。最後，考慮可用的學習資源 (英文)，例如自學課程、訓練和支援性使用者社群。 

Autodesk 最暢銷的 CAD 軟體

AutoCAD

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

產品詳細資料
AutoCAD LT

2D CAD 製圖、圖面和文件製作的最佳工具。固定期限的使用授權包括 AutoCAD LT 桌面版、網頁版和行動版。

產品詳細資料
AutoCAD 網頁版

透過網頁瀏覽器或行動裝置，線上繪製、撰寫註解和加入欄位資料至圖面。存取和編輯 DWG 檔案，並與 AutoCAD 使用者快速進行設計協同合作。

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適合工程建設的頂尖 Autodesk CAD 軟體

Revit

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

產品詳細資料
Revit LT

用於產生 3D 建築設計與文件的簡化 3D BIM 工具

產品詳細資料
Civil 3D

土木工程設計和施工圖

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適用於工業和產品設計的頂尖 Autodesk CAD 軟體

Inventor

機械設計與 3D CAD 軟體

產品詳細資料
Autodesk Fusion

用於產品設計的雲端式 3D CAD/CAM/CAE 軟體

產品詳細資料
Alias

用於草圖製作、概念建模、表面處理和視覺化的工業設計軟體。提供 Alias Concept、Surface、Design 和 AutoStudio。

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CAD 軟體優勢

瞭解 Autodesk CAD 軟體的一些主要優勢。

產能更高

CAD 可以簡化流程、減少錯誤、增強協同合作，並提供進行高效設計的各種工具。

設計文件製作

使用工具來進行標註、註解、產生材料表、標題欄框、組合和剖面圖面。

重新調整設計元件的用途

利用包含通用元件、樣板和預先設計之零件的資源庫，將設計工作流程最佳化。

CAD 軟體功能

探索 Autodesk 軟體中提供的頂尖 CAD 軟體工具和功能

幾位設計師聚集在平板電腦周圍，觀看螢幕上的彩現。

2D 製圖

建立複雜的設計 (英文)、技術線路圖和建築平面，將手動製圖錯誤減到最少。 

 

電腦螢幕上展示安全帽的彩現。

3D 建模

即時對設計進行雕塑、修改和視覺化 (英文)，將迭代設計流程推進到全新境界。

 

金屬建築物正面盡顯其曲線美。

參數式設計

輕鬆調整尺寸 (英文)、比例和變數，並查看整個設計相應的變動結果。 

 

汽車煞車總成的設計彩現。

組合設計

使用一組強大的設計功能，來查看和最佳化複雜的元件並與其互動。

 

不同產業的專業人士如何使用 CAD 軟體？

Autodesk 2D (英文) 和 3D CAD 軟體 (英文) 適用於各行各業的工程領域。探索專業人士如何使用電腦輔助設計 (CAD) 工具來改善從概念到交付的流程。

倫敦 Standard Hotel 的電梯，由 Orms Designers & Architects 設計。

建築師

使用專為建築師開發的 CAD 工具進行設計和製圖。在單一軟體環境中，使構想從設計轉變為文件。

建築解決方案

影像由 Orms Designers & Architects 授權使用

日出照耀下的建築工程專案。

建築工程師

CAD 與建築資訊模型 (BIM) 結合起來提供強大的數位工具組合，讓結構 (英文) 和 MEP 工程師能夠交付安全、高效且合規的建築專案。

建築工程解決方案 (英文)
土木工程道路和橋樑專案的鳥瞰視圖。

土木工程師

使用 CAD 軟體和 BIM，可以將設計流程最佳化、增進專案溝通，從而推動更成功且更具成本效益的土木工程專案。

土木工程解決方案
營造敷地的工人觀看數位板。

營造專業人士

連接營造專案從設計到營運的每個階段，在預算內按時交付。

營造管理解決方案
男子一邊查看 Autodesk CAD 軟體，一邊製作實體產品。

產品設計師和工程師

從管理層到車間，透過資料洞察分析來設計、自動化及驗證產品開發。

產品設計與工程解決方案
兩個人正在檢閱 Factory 配置的預覽。

生產工程師

最佳化工廠設備和材料處理配置，大幅提高生產品質和效率。

生產工程解決方案 (英文)
汽車工廠中自動裝配線上的機器手臂。

進階製造

高效地加工、製造和檢驗高品質零件，同時降低成本並縮短上市時間，從而推動業務成長。

進階製造解決方案 (英文)
概念車彩現。

汽車設計師

使用 A 級表面處理和專業彩現技術，概念化、設計及彩現汽車設計 (英文)。

汽車設計解決方案
建築師正在使用筆記型電腦工作。

雲端式 CAD 軟體

雲端式 CAD 軟體 (英文) 憑藉網際網路運作，不僅能遠端儲存設計資料，還能從各種裝置存取。這種方法可讓多名使用者同時處理專案進而增強協同合作，而且強大的版本控制功能還有助於確保設計的完整性。使用者可以獲得以下好處：在任何位置輕鬆存取專案、降低檔案管理複雜性、自動備份，以及增強的安全措施。  

關於 CAD 軟體的常見問題 (FAQ)

哪些專業人士會使用 CAD 軟體？

CAD 軟體廣泛應用於各種需要設計精確度和視覺化的專業領域。建築師和景觀建築師；工程師 (跨領域，例如機械、土木、汽車、航太和電氣)；設計師 (包括產品、工業、圖形、機械、室內和珠寶)；城市規劃師，以及營造和測量專業人士均十分仰賴 CAD。此軟體可協助建立詳細的 2D 和 3D 模型、線路圖、配置和工廠，讓各行各業的專業人士能夠高效地概念化、設計及最佳化結構、產品和系統。 

CAD 軟體有哪些不同類型？

CAD 軟體有多種類型，可以滿足各種設計需求。2D CAD 適合繪製技術圖面，而 3D CAD 可為產品設計和建築建立三維模型。參數式 CAD 可建立要素之間的關係，而直接建模則提供彈性的設計修改。曲面建模可繪製曲面，而實體建模可定義體積和質量。彩現和動畫軟體可偪真地視覺化設計。建築資訊模型 (BIM) (英文) 著重於建築和營造，而電子設計自動化 (EDA) (英文) 則可處理電子系統。CAM 可以產生製造說明，還有用於工廠設計、時裝設計等等的專業 CAD 類型。

CAD 軟體是否可用於 3D 列印？

CAD 軟體是 3D 列印 (英文) 流程的基本組成部分。它可以建立複雜的 3D 模型、最佳化模型便於列印，並產生相容的檔案格式 (例如 STL)。藉由 CAD 工具可輕鬆加入支撐結構，並有助於確保模型的精確度和縮放比例。透過連接切割軟體，CAD 可協助將模型分割為可列印圖層，為進行 3D 列印做好準備。CAD 軟體還可協助您製作原型、精細化設計，並防止在最終列印之前出現錯誤。實際上，CAD 軟體在 3D 列印中的作用，涵蓋了從初始設計到建立可供印表機使用的檔案整個過程。 

是否提供免費 CAD 軟體選項？

我們提供許多免費 CAD 軟體選項，可滿足各種設計需求。Autodesk 提供適用於 3D 設計的 Fusion 360，同時也有能滿足較簡單專案需求的 Tinkercad。FreeCAD 是一款開放原始碼參數式建模工具；Blender 可同時滿足 3D 建模和動畫製作需求；LibreCAD 則專門用於繪製 2D 技術圖面。OpenSCAD 採用指令碼方法進行設計，而 OnShape 的免費方案則是以雲端為基礎。SolveSpace 專注於參數式 3D 機械設計，而 DraftSight 則提供 2D 製圖功能。此外，ScorchCAD 還提供一種便於使用的瀏覽器式選項。這些免費工具可以讓學習者、業餘愛好者和其他個人使用者參與設計專案，而無需顧慮財務條件限制。 

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CAD 軟體資源

瞭解選擇 AutoCAD 而非其他 CAD 軟體選項的六大理由。親身體驗 AutoCAD 的優勢，瞭解 CAD 替代方案無法與之相比的原因。

 

Autodesk 提供由講師帶領、可自行調整進度的 CAD 軟體線上訓練課程，協助您精通 CAD 技能，確保您在同業中保持競爭優勢。

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使用關於管理和自訂 AutoCAD 安裝的這個專家指南，可以大幅提升您的 CAD 軟體體驗。請參閱常見問題和相關資源，其中涵蓋了最新版本。

 

更多學習資源

CAD 軟體類別

透過 Autodesk 的免費和付費學習選項，瞭解如何使用 CAD 軟體或提升技能。

學習和訓練

CAD 社群

您可以在這裡尋找 CAD 問題的解答、分享知識、建立人脈，以及學習新知識。 

Autodesk Community

用於教育的 CAD 軟體

符合資格的學生和教師可以免費獲得為期一年的 Autodesk 產品與服務教育版存取權。

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CAD 軟體靈感

探索思想領導力，以激勵建築、營造、製造、工程和設計領域的領導者。