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3B TASARIM YAZILIMI
Autodesk, insanların diledikleri her şeyi hayal etmesine, tasarlamasına ve oluşturmasına yardımcı olan 3B tasarım yazılımı uygulamalarıyla dolu geniş bir portföye sahiptir.
3B tasarım, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. Oluşturulan nesneye 3B model denir ve bu 3 boyutlu modeller bilgisayarda oluşturulmuş (CG) tasarımlar için kullanılır. 3B tasarım sanatçıların fikirlerini şekillendirmesine, iletmesine, belgelemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
Üretim, mimarlık, yapı, inşaat, medya ve eğlence sektörlerinde kullanılan sadece birkaç tür 3B tasarım yöntemi vardır.
Mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından kullanılan 3B CAD, tasarımların hassasiyetle görselleştirilmesi ve paylaşılması için ekstra bir boyut sağlar.
Yazılım yardımıyla 3B modeller oluşturma anlamına gelen 3B modelleme grafik tasarımları (İngilizce) görselleştirmek, simüle etmek ve bunların görüntülerini oluşturmak amacıyla birçok sektörde kapsamlı olarak kullanılmaktadır.
Görsel efekt (VFX) sanatçıları film, televizyon ve oyunlar için ilgi uyandıran efektler, inandırıcı 3B karakterler ve göz alıcı ortamlar oluşturur.
Sanal gerçeklik (VR) 2 boyutlu bir tasarımı etkileşimli ve büyüleyici bir dijital modele dönüştürerek gerçek dünyanın yerine simülasyona dayalı bir dünya yaratır.
Üreticiler ve ürün tasarımcıları ürün, otomobil, fabrika, bina ve endüstriyel ekipmanların tasarlanmasında 3B grafik tasarım programlarını kullanır.
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM), uzmanların binaları ve altyapıları daha etkin şekilde planlamalarına, tasarlamalarına, inşa etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan, 3B model tabanlı bir süreçtir.
Üretken tasarım, bilgisayar algoritmalarını kullanarak en iyi performansı sergileyen tasarımları kanıtlamaya yarayan verilerle birlikte binlerce optimize tasarım oluşturur.
CAD/CAM hem ürünlerin tasarlanmasında hem de CNC frezeleme ve işleme (İngilizce) başta olmak üzere imalat süreçlerinin programlanmasında bilgisayar yazılımından yararlanır.