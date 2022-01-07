3B tasarım, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. Oluşturulan nesneye 3B model denir ve bu 3 boyutlu modeller bilgisayarda oluşturulmuş (CG) tasarımlar için kullanılır. 3B tasarım sanatçıların fikirlerini şekillendirmesine, iletmesine, belgelemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.