SKAPA UTAN GRÄNSER

3D-modellering med 3ds Max

Upptäck hur modellering med 3ds Max kan frigöra din kreativitet och leverera imponerande resultat i många olika branscher.

Bild med tillstånd av G BIN.

Animerad karaktär med hästsvans och mantel som rider på en varelse med långa horn och blickar ut över ett gammalt tempel
Stiliserad miljö skapad med 3ds Max. Bild med tillstånd av Pengzhen Zhang.

Frigör kraften med 3D-modellering i 3ds Max

3ds Max är perfekt för alla som vill skapa 3D-modeller av professionell standard och används av yrkesverksamma i hela världen samt inom många olika branscher. Med 3ds Max kan du skapa allt från karaktärer, element och komplexa 3D-scener för film (engelska), TV (engelska) och datorspel (engelska) till arkitektoniska designer och produktvisualiseringar. Det är kompatibelt med Windows 10 och 11 och är en kraftfull och mångsidig modelleringslösning. Prova en kostnadsfri testversion idag och upptäck fördelarna med modellering i 3ds Max själv.

Varför ska man använda 3ds Max för modellering?

Utökningsbar verktygsuppsättning för modellering

När du modellerar i 3ds Max kan du enkelt skapa 3D-geometri och -former med särskilda verktyg, lägga till belysning, omvandla ett 2D-objekt till ett 3D-objekt med en Lathe-modifierare, dra fördel av avancerade retopologiverktyg för att automatiskt rekonstruera meshdata och mycket mer.

Icke-destruktiv redigering

Tack vare arbetsflödet med modifierarstack kan du utforska dina idéer icke-destruktivt, med en rad olika modifierare som du när som helst kan justera eller återställa.

 

Branschstandard

3ds Max används som standard och är respekterat inom många branscher, bland annat film och TV, spelutveckling, produktdesign, arkitektur, teknik och konstruktion.

 

Stöd för flera filformat

En rad olika filformat stöds vid modellering i 3ds Max, inklusive modellfiltyper som .max, .fbx, .obj och .stl, CAD-format som .dwg, .dxf och .sldprt samt bild-/texturformat som .bmp, .jpg och .png. Det gör det smidigt att dela och samarbeta med andra.

Integrerad 3D-rendering

När du skapar modeller i 3ds Max kan du rendera dem direkt i programvaran och se ändringar i realtid med vår integrerade renderare Arnold.

 

Prova 3ds Max utan kostnad i 30 dagar

Bild med tillstånd av Fazal Ullah Khan

Personer som arbetar i en medie- och underhållningsstudio.

Med Flex kan du betala efter användning

Om dina behov av 3D-modellering brukar variera eller om du behöver använda det för specifika projekt kan du använda 3ds Max med Autodesk Flex. Med Flex får du tillgång till förstklassig Autodesk-programvara som Maya, AutoCAD, Fusion och Revit på begäran med betalning efter användning. Det fungerar med ett tokensystem – köp helt enkelt token åt dig eller ditt team och använd dem för att köpa åtkomst till programvaran du vill ha dagligen (antalet token per dag varierar för varje produkt). 

Flex är även ett kostnadseffektivt alternativ om du behöver använda mer än en Autodesk-produkt – som 3ds Max och Revit – då och då men inte behöver en månadsprenumeration. Kostnaden för Flex per token minskar avsevärt när du köper 5 000 eller fler, och ju fler du köper, desto större blir rabatten. Detta kan vara ett bra alternativ om företaget växer och behöver kostnadseffektiv ad hoc-åtkomst till en rad olika programvaror.   

Om du arbetar mycket med 3D-modellering kan dock en månads- eller årsprenumeration vara mer kostnadseffektiv.

Nyheter i 3D-modellering med 3ds Max

Vi förbättrar ständigt 3ds Max och lägger till nya funktioner hela tiden. Här är några av de senaste nyheterna.

OpenPBR

OpenPBR, som nu är det nya standardmaterialet i 3ds Max, är en skuggningsmodell med öppen källkod som gör det möjligt att ge element ett konsekvent utseende i olika renderare och på olika plattformar. 

Förbättrad Vertex Weld Modifier

Bland förbättringarna finns stöd för spline-objekt och ytterligare rensningsåtgärder.

 

Förbättrad vyportsprestanda

Upplev snabbare och mer responsiv vyportsinteraktion med bättre uppspelningshastighet och optimerad flertrådning.

Retopologi för flöde

Utnyttja kraften i molnet för att bearbeta meshåtgärder och fortsätt arbeta på din modell i 3ds Max medan jobbet slutförs.

Skapa karaktärer och omslutande världar av hög kvalitet
Personer som arbetar i en medie- och underhållningsstudio.

Ge karaktärens design personlighet

Karaktärsmodellering med 3ds Max uppnås med hjälp av en stor uppsättning modelleringsverktyg lämpliga för att skapa allt från datorspelskaraktärer till CGI-figurer i storfilmer. Mångsidiga skulpteringsverktyg gör det möjligt att skapa detaljerade och väldigt realistiska eller stiliserade karaktärer för att engagera publiken. När modellen är färdig finns alla verktyg du behöver för att snabbt rigga och animera dina karaktärer, inklusive muskelsimulering och grafbaserad rörelseredigering, i Character Animation Toolkit (CAT) som är integrerat i 3ds Max. Du kan även använda inbyggda simuleringsverktyg för hår, tyg och päls för att få karaktären att se ännu mer verklighetstrogen ut.

Bild med tillstånd av CD PROJEKT RED

En urban scen i förfall med en gammal buss och skadad infrastruktur.

Modellering av världar och spelmiljöer

Med 3ds Max kan du snabbt och effektivt skapa vidsträckta spelmiljöer (engelska) med öppna världar. Vår Scene Explorer-funktion ger dig möjlighet att intuitivt söka efter, organisera och hantera din värld under varje steg av skapandeprocessen. Avancerade spline-baserade modellerings- och redigeringsverktyg ger exakt kontroll över individuella landskapselement, så att du kan finslipa din spelmiljö tills du är nöjd med den. Med smidig Forest Pack-integrering kan du enkelt hantera och rendera stora områden med växtlighet i hela världen.

Bild med tillstånd av Vogster Entertainment

Vem använder 3ds Max för modellering?

spelmiljö

Spelutvecklare

Modelleringsfunktionerna i 3ds Max gör det möjligt för speldesigners att skapa trovärdiga karaktärer, rekvisita och miljöer. Integrering med populära spelmotorer, som Unreal och Unity, ger smidiga arbetsflöden.

 

Bild med tillstånd av CD PROJEKT RED

Filmskapare på plats som granskar filmmaterial

Animerings- och VFX-artister

Studior som arbetar med animering och visuella effekter kan använda programvaran för att modellera, rigga och animera realistiska eller stiliserade CGI-karaktärer och -miljöer som fängslar publiken. 

 

Stadsmodell genererad i 3ds Max

Arkitekter

Med 3ds Max kan arkitekter skapa detaljerade 3D-visualiseringar (engelska) av sina koncept och designer, som de sedan kan visa för klienter och andra intressenter.

Bild med tillstånd av Binyan Studios

Man som skapade en bilmodell

Produktdesigners

Produktdesigners i en rad olika branscher kan använda 3ds Max för att skapa virtuella prototyper och många iterationer av produktmodeller i sitt arbete.

 

Storstad med vita slottsliknande byggnader på böljande kullar intill en flodkrök
En stadsmiljö skapad med 3ds Max av Michael Shkliaryk

Hur fungerar 3D-modellering i 3ds Max?

Oavsett om du skapar världar eller karaktärer, designar produkter eller modellerar byggnader kommer du tycka att 3ds Max är intuitivt att använda. I det huvudsakliga verktygsfältet hittar du de olika funktionerna som du använder när du arbetar med 3D-modellering plus en rad kraftfulla skulpteringsverktyg i den dedikerade kommandopanelen.

Medan du skapar din modell kan du se den ta form i vyportar som visar den i 3D från en rad olika vinklar, skräddarsydda efter din designprocess. När nätet är klart kan du använda materialredigeraren för att välja de material och texturer du vill använda. Renderarfönstret innehåller en omedelbar förhandsgranskning av hur den slutliga modellen kommer att se ut. Du kan även gå ännu djupare med verktyget för skriptredigering och låsa upp ytterligare funktioner med hjälp av anpassade plugin-program och kod för 3ds Max modellering.

Innovativa funktioner för att väcka liv i 3D-designer

Avancerat animeringsstöd

Utöver modellering innehåller 3ds Max verktyg för riggning, keyframing och proceduranimering som hjälper dig att väcka liv i dina designer med naturliga rörelser.

Enkelt att byta material

Med materialväxlaren i 3ds Max kan du testa hur ett föremål kommer att se ut med flera olika material, allt med några få klick.

Korrekt färghantering

3ds Max använder avancerad färghantering för att säkerställa att färger återges korrekt i en rad olika program.

Material av hög kvalitet

En anledning till att 3D-modellering i 3ds Max är så populärt är att det gör det möjligt för designers att skapa realistiska föremål med hjälp av funktioner som integrerat Open Shading Language, bakning till textur och fysiskt baserad rendering.

Verklighetstrogen kamerasimulering

Med hjälp av programvarans fysiska kamera kan du simulera verklighetstrogen fotografering med dina modeller genom att justera inställningar som slutartid, bländare och exponering – precis som i verkligheten.

Interaktiva vyportar

Med förhandsgranskningar av hög kvalitet i vyportar kan du se exakt hur din modell kommer att se ut, vilket innebär att du slipper göra ändringar senare i designprocessen.

Se hur våra kunder använder modelleringsfunktionerna i 3ds Max

En krigare står i en storslagen, upplyst sal med pelare och glödande facklor.

Unit Image skapar stiliserade modeller värdiga riktiga superhjältar för filmtrailern för Marvel Rivals

Ta reda på hur Alexandre Lerouge och hans team på Unit Image använde 3ds Max för att modellera element och miljöer samt för att sätta ihop scenbelysning och rendering för Marvel Rivals speltrailer ”No One Rivals Doom”. 

 

Läs artikeln

Bild med tillstånd av Unit Image och NetEase Games

Modernt vardagsrum

Industrial Light & Magic använder 3ds Max i säsong 2 av Apples succéserie Severance

Se hur talangerna på Industrial Light & Magic använde 3ds Max för att lägga till snö i ”Severance”-miljöer och fylla vattendrag med isberg. 

 

Visa video

Bild med tillstånd av Apple

Funktioner inom modern arkitektonisk design

Så skapar Binyan Studios korrekta arkitekturvisualiseringar

Binyan Studios använder 3ds Max för att modellera korrekta och realistiska byggnadsvisualiseringar (engelska) åt kunder i hela världen. Upptäck mer i den här intervjun med VD:n Andrei Dolnikov.

 

Läs artikeln

Bild med tillstånd av Binyan Studios

Fördelar med att använda 3ds Max för 3D-modellering

Det finns många anledningar till att så många proffs väljer 3ds Max för 3D-modellering, bland annat följande: 

Utökningsbar verktygslåda

3ds Max erbjuder många olika verktyg för 3D-modellering, inklusive retopologiverktyg för att skapa enkla och effektiva topologier för animering och rendering i realtid (engelska), smarta extruderingsverktyg, parametrisk modellering och spline-baserade verktyg.

Mångsidigt gränssnitt

Modellering i 3ds Max passar bra för en rad olika branscher, till exempel arkitektur (engelska) och speldesign (engelska) samt där dessa överlappar varandra.

Intuitiva arbetsflöden

3ds Max har ett användarvänligt gränssnitt som är lätt att använda för både nybörjare och proffs, så att du kan fokusera på de mer kreativa aspekterna av ditt arbete.

 

Tidsbesparande automatisering

Med MaxScript kan du programmera och automatisera viktiga men repetitiva uppgifter, så att du inte behöver lägga oräkneliga timmar på att mödosamt skapa minsta lilla detalj i en stor miljö eller komplex modell.

 

Djupgående 3ds Max-utbildning på vår YouTube-kanal
Svamphus i en färgglad fantasidal.

De 10 gyllene reglerna för enklare modellering i 3ds Max

Lär dig mer av Paul Neale, teknisk 3D-chef och utbildare, när han berättar om sina 10 gyllene regler för enklare modellering i 3ds Max. Upptäck hur procedurmodellering i 3ds Max kan förkorta produktionstiden och samtidigt ge dig mer tid att fokusera på att släppa loss din kreativitet.

Visa video (55:36 min)

Bild med tillstånd av Paul Neale

Inveresk-biblioteket, Tasmaniens universitet

Skapa en karaktär från A till Ö med 3ds Max

Lär dig hur du skapar en karaktär i 3ds Max – från idé till färdig animering. Alireza Akhbari berättar hur du kan använda retopologi för att lägga till intrikata detaljer, skapa UV-kartor, styla modellen, rigga och animera karaktären samt rendera slutscenen med Arnold för att få din karaktär att sticka ut.

Visa video (1:20:30 min)

Bild med tillstånd av Alireza Akhbari

En modern, minimalistisk byggnad omgiven av ökenväxter och stenig terräng.

Så här skapar du en science fiction-miljö i 3ds Max

Följ med Falk Boje, filmkonstnär inom visuella effekter, när han demonstrerar hur man skapar en science fiction-miljö i 3ds Max. I den här videon får du lära dig mer om tekniker för snabb prototypmodellering med fokus på modellering av hårda ytor, med möjlighet att snabbt sätta ihop filmtagningar som inte är av denna värld.

Visa video (25:08 min)

Bild med tillstånd av Falk Boje

Autodesk University: Avancerade utbildningssessioner med 3ds Max

Session om designvisualisering med 3ds Max, Arnold och Flow Capture för att skapa slående och effektiva designer.

Designvisualisering

Bemästra designvisualisering: Släpp loss 3ds Max, Arnold och Autodesk Flow Capture för samarbetsbaserade arbetsflöden

Ta reda på hur du hanterar designvisualisering med 3ds Max, Arnold och Autodesk Flow Capture. Fördjupa dina kunskaper i 3D-modellering, högkvalitativ rendering (engelska) och samarbetsbaserade arbetsflöden – för fantastiska och effektiva designprojekt.

 

Titta på sessionen (engelska)
Session om modellering i Revit och kvalitetsrendering i 3ds Max.

Från Revit till 3ds Max

Få din arkitektoniska modell att glänsa – från Revit till 3ds Max

Se hur 3ds Max kan användas tillsammans med Revit, bland annat genom att länka en Revit-modell till 3ds Max, lägga till och kontrollera belysning, konfigurera renderingsvyer och justera bildkvaliteten med renderingsparametrar.

 

Titta på sessionen (engelska)
Session om hur man utforskar utmaningarna som konstnärer och produktionsteam ställs inför i byggnadsvisualiseringsprojekt

Byggnadsvisualisering

Släpp loss effektiviteten och kreativiteten i 3ds Max

Se hur 3ds Max kan användas för att övervinna vanliga utmaningar inom byggnadsvisualisering. I den här videon får du lära dig mer om metoder för kreativitet och produktivitet i 3ds Max, hur du organiserar och hanterar scenkomposition och mycket mer på ett icke-destruktivt sätt samt hur du hanterar renderingskapaciteten på ett effektivt sätt. Du får även lära dig tekniker för att minimera fel när du använder 3ds Max.

 

Titta på sessionen (engelska)

Resurser för att komma igång med 3D-modellering i 3ds Max

Kom igång med keyframing och animering av geometri för att få dina 3D-modeller att röra sig.

Ta reda på hur du formar högupplösta modeller och skapar en optimerad topologi.

Ta reda på hur du använder renderingsverktygen i 3ds Max för att omvandla designer från AutoCAD och Revit till fantastiska visualiseringar.

Få inspiration, fantastiska tips och mycket mer i vår blogg för media och underhållning.

 

Lär dig allt om modellering i 3ds Max på vår dedikerade YouTube-kanal.

 

Titta på sessioner från evenemang, upptäck nya funktioner och följ självstudier från ledande kreatörer och studior. 

 

Vanliga frågor om 3D-modellering med 3ds Max

När blir 3ds Max 2026 tillgängligt?

Autodesk 3ds Max finns nu. Det släpptes den 26 mars 2025. Du kan läsa mer här.

Vad är skillnaden mellan 3ds Max och Maya?

3ds Max och Maya används av kreatörer i studior runt om i världen för animering (engelska), modelleringvisuella effekter (engelska) och  rendering (engelska). Använd vår jämförelseguide för att utforska styrkorna hos varje produkt (engelska).

Är 3D-modelleringen i 3ds Max bra för nybörjare?

Ja, 3ds Max passar både nybörjare och erfarna proffs. Det erbjuder en rad nybörjarvänliga funktioner, som intuitiv vyportsnavigering, en användbar välkomstskärm och grundläggande geometrier för att börja modellera. Mer information finns i vår snabbstartsguide (engelska).

Är 3ds Max lämpligt för byggnadsmodellering?

Ja, designers och arkitekter använder 3ds Max för 3D-modellering. 3ds Max erbjuder en rad funktioner som lämpar sig för animering och byggnadsvisualisering, inklusive möjligheten att rendera realistiskt med ljussättning och icke-destruktiv redigering. Fysiska kamerainställningar möjliggör verklighetstrogna visualiseringar. Systemet används ofta tillsammans med andra Autodesk-produkter, t.ex. AutoCAD eller Revit. Arkitekter kan smidigt ta steget från 2D-ritningar till 3D-modeller, vilket förbättrar arbetsflödet och tillhandahåller omfattande och imponerande byggnadsvisualiseringar.

Har 3ds Max ett liknande kommando som ”Drapera” i SketchUp?

3ds Max har ingen direkt motsvarighet till kommandot ”Drapera” i SketchUp. Du kan dock få liknande resultat genom att använda verktyg i 3ds Max som Conform Compound Object, FFD-modifieraren (Free Form Deformation) och ProBoolean-modifieraren. Dessa verktyg möjliggör mångsidig och exakt ytprojektion och modellering.

Kan 3ds Max köras på en Mac?

3ds Max är utformat för att köras på Windows och har ingen inbyggd version för macOS. Det kan dock köras på en Mac med lösningar som Boot Camp, Parallels Desktop eller ett annat virtualiseringsprogram för att installera och köra Windows på en Mac.

Hur importerar jag en 3D-modell med textur till 3ds Max?

Det är enkelt att importera modeller med texturer. Öppna först elementläsaren i redigeraren och gå till mappen du vill importera modellen till. Klicka sedan på Importera. I importalternativen som visas kontrollerar du att mapparna Material, Delade material, Skapa material, Texturer och Delade texturer är aktiverade. Klicka sedan på Importera. En mer detaljerad förklaring finns här.

Finns det något 3ds Max-forum där man kan lära sig mer om 3D-modellering?

Ja, det finns det. Du kan ställa och besvara frågor i våra 3ds Max-forum. Dessutom kan du dela med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter samt utforska specifika områden relaterade till användning av 3ds Max.

Visa fler vanliga frågor