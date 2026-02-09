Om dina behov av 3D-modellering brukar variera eller om du behöver använda det för specifika projekt kan du använda 3ds Max med Autodesk Flex. Med Flex får du tillgång till förstklassig Autodesk-programvara som Maya, AutoCAD, Fusion och Revit på begäran med betalning efter användning. Det fungerar med ett tokensystem – köp helt enkelt token åt dig eller ditt team och använd dem för att köpa åtkomst till programvaran du vill ha dagligen (antalet token per dag varierar för varje produkt).

Flex är även ett kostnadseffektivt alternativ om du behöver använda mer än en Autodesk-produkt – som 3ds Max och Revit – då och då men inte behöver en månadsprenumeration. Kostnaden för Flex per token minskar avsevärt när du köper 5 000 eller fler, och ju fler du köper, desto större blir rabatten. Detta kan vara ett bra alternativ om företaget växer och behöver kostnadseffektiv ad hoc-åtkomst till en rad olika programvaror.

Om du arbetar mycket med 3D-modellering kan dock en månads- eller årsprenumeration vara mer kostnadseffektiv.