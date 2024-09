Abra o software da versão experimental e clique em Subscribe Now (Subscrever agora) no ecrã da versão experimental ou visite o centro do produto Autodesk Docs. Durante a compra da sua subscrição, introduza a mesma combinação de endereço de e-mail e palavra-passe que utilizou para iniciar sessão na versão experimental. Saiba mais sobre a conversão de uma versão experimental numa subscrição paga.