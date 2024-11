Det internasjonale konsulentselskapet Aurecon har nå brukt syv år på sin digitale transformasjonsreise, og er nå klart for sin neste utfordring: å bringe generativ kunstig intelligens (KI) inn i sine prosesser for designautomatisering.

Aurecon har allerede forbedret kapasiteten for store prosjekter i Australia, New Zealand og Asia ved hjelp av en rekke digitale strategier som inkluderer programvareutvikling, automatisering og beregningsdesign. Selskapets prosjekter omfatter Dau Tieng 1 og 2 Solar Power Plant, Sørøst-Asias største solkraftverk, og Murdoch University sitt Boola Katitjin-senter, Vest-Australias første bygning i massevirke.

I løpet av det siste året har digital transformasjon nådd et vippepunkt for bedrifter over hele verden. 2024 State of Design & Make-rapporten (engelsk), Autodesks globale studie av bedriftsledere i Design and Make-bransjene, rapporterer at 64 % av lederne nå sier at organisasjonen deres er digitalt moden. Det er en dramatisk forandring fra året før, da bare 38 % rangerte selskapene sine som digitalt modne.

Disse virksomhetene ser den positive effekten av digitaliseringsarbeidet og fortsetter å investere for å holde tritt med sine fagfeller. I arkitektur-, ingeniør-, konstruksjons- og driftssektoren (AECO) (engelsk) kan dette bety at selskaper har investert i teknologier for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (engelsk), digital prosjektlevering (engelsk) eller skybaserte tjenester og plattformer (engelsk) for eksempel Autodesk-konstruksjonssky.