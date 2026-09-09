Problemen met installatie, licentieactivering, crashes en bestanden oplossen.

Installatieproblemen

Problemen met de installatie van Autodesk-producten kunnen om uiteenlopende redenen optreden. Deze problemen hebben vaak te maken met systeemupdates, gebruikersmachtigingen, beveiligingssoftware, beschadigde installatieprogramma's, netwerkbeperkingen of onvolledige/beschadigde downloads. In veel gevallen heeft het probleem niet één enkele oorzaak, maar een combinatie van oorzaken, zoals uit te voeren systeemupdates en beperkingen door antivirussoftware, of een verouderd/beschadigd installatieprogramma en een beschadigd downloadpakket.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende installatiefouten te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en de installatie na elke stap opnieuw uit te voeren, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw apparaat, installatieprogramma's, de downloadmethode of omgevingsbeperkingen.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Controleer de compatibiliteit met Windows en hardware

1 Controleer uw Windows-versie. 

2 Controleer of het product compatibel is met uw Windows-versie en hardware. Zie Systeemvereisten.  

3 Indien het product niet compatibel is, installeer dan een ondersteunde versie van het product of werk uw Windows-versie bij. 

 Incompatibele besturingssystemen/hardware zijn een gedocumenteerde oorzaak van installatiefouten op Windows.
Stap 2: Voer beschikbare Windows-updates uit en start het systeem opnieuw op

1 Open Instellingen. 

2 Ga naar Windows Update. 

3 Installeer alle beschikbare updates. 

4 Start uw computer opnieuw op (voor sommige updates moet de computer meerdere keren opnieuw worden opgestart). 

5 Voer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw. 

 Het Autodesk-installatieprogramma kan niet worden gestart of voltooid wanneer het besturingssysteem wordt bijgewerkt of opnieuw wordt opgestart.
Stap 3: Voer het installatieprogramma uit als beheerder

1 Zoek het installatiebestand (vaak setup.exe of een door Autodesk gemaakt uitvoerbaar installatiebestand). 

2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand. 

3 Selecteer 'Als beheerder uitvoeren'. 

4 Keur de prompt van Gebruikersaccountbeheer goed. 

5 Voer de installatie opnieuw uit.  

 Bij onvoldoende machtigingen kan het voorkomen dat het installatieprogramma de vereiste bestanden niet kan starten of schrijven.
Stap 4: Schakel antivirus-/beveiligingstools tijdelijk uit

1 Schakel antivirusbescherming tijdelijk uit (of vraag IT om dit te doen). 

2 Voer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw uit. 

3 Schakel antivirus opnieuw in zodra de installatie is voltooid.  

 Beveiligingssoftware kan installatieprocessen blokkeren of installatiecomponenten tijdens de installatie in quarantaine plaatsen.
Stap 5: Gebruik een andere downloadmethode (installeren versus downloaden versus directe download versus aangepaste installatie)

1 Meld u aan bij uw Autodesk-account en open het gedeelte Producten en services. 

2 Kies een andere downloadmethode voor hetzelfde product (gebruik bijvoorbeeld Downloaden in plaats van Installeren, of Direct downloaden, indien beschikbaar). Zie Uw product installeren

3 Download het installatieprogramma opnieuw en probeer het opnieuw.

 Er zijn verschillende downloadmethoden ontworpen voor verschillende gebruikssituaties (één apparaat versus offline versus flexibele timing). Soms kunt u download- of installatieproblemen verhelpen door een andere downloadmethode te kiezen.
Stap 6: Wis tijdelijke installatiebestanden (veelgebruikte oplossing voor beschadigde pakketten)

1 Verwijder de inhoud van: C:\Autodesk\WI

2 Wis de map met tijdelijke bestanden: C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Maak de map met ODIS-cache leeg: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Als u 'AppData' niet ziet, schakelt u verborgen bestanden en mappen in (Engels) en probeert u het opnieuw

5 Voer het installatieprogramma opnieuw uit uit. 

 In de cache opgeslagen of gedeeltelijk gedownloade installatiegegevens kunnen beschadigd raken, waardoor de gebruikersinterface van het installatieprogramma niet kan worden weergegeven of de installatie niet kan worden voltooid.
Stap 7: Installeer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw (ODIS/AdODIS)

Dit is alleen relevant voor producten die gebruikmaken van de 'Nieuwe installatie-ervaring' (meestal 2022 en nieuwer).   Stappen: 

1 Blader naar: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Klik met de rechtermuisknop op 'RemoveODIS.exe' en kies 'Als beheerder uitvoeren'. 

3 Download na verwijdering de nieuwste 'AdODIS-installer.exe' (ODIS-installatieprogramma) en voer dit uit als beheerder. 

4 Start de computer opnieuw op. 

5 Installeer het Autodesk-product opnieuw. 

 De On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) beheert de installatie voor nieuwere producten. Als de service verouderd of beschadigd is, kunnen installatieprogramma's mogelijk niet worden gestart of halverwege de installatie een foutmelding krijgen.
Stap 8: Verwijder geblokkeerde 'Debugger'-registervermeldingen (installatieprogramma wordt niet uitgevoerd/wordt direct gesloten)

1 Druk op 'Windows + R', typ regedit en voer uit als beheerder. 

2 Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Zoek naar uitvoerbare bestanden met betrekking tot Autodesk/ODIS (voorbeeld: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Als u een 'Debugger'-waarde ziet met 'Blocked', verwijdert u de 'Debugger'-waarde. 

5 Herhaal dit voor andere uitvoerbare bestanden met betrekking tot ODIS die worden vermeld onder het installatiepad van ODIS. 

6 Start de computer opnieuw op en installeer opnieuw.  

 Geblokkeerde 'Debugger'-vermeldingen kunnen voorkomen dat installatieprogramma's en installatieservices worden gestart.
Stap 9: Controleer netwerk-/proxybeperkingen en vereiste URL's

1 Als u een VPN/proxy/bedrijfsfirewall gebruikt, test dan indien mogelijk tijdelijk zonder VPN. 

2 Zorg ervoor dat de vereiste Autodesk-URL's/-protocollen zijn toegestaan (werk indien nodig samen met IT). 

3 Voer de installatie opnieuw uit nadat de toegang tot het netwerk is bevestigd.

 Netwerkbeperkingen kunnen installatiecomponenten en -services blokkeren die nodig zijn om bestanden te downloaden en te verifiëren of de installatie te voltooien.
Stap 10: Maak schijfruimte vrij

1 Zorg ervoor dat u voldoende vrije schijfruimte hebt voor: de map voor het uitgepakte installatieprogramma, tijdelijke bestanden, de installatie van het eindproduct

2 Voer de installatie opnieuw uit. 

 Onvoldoende schijfruimte is een directe oorzaak van installatiefouten.
Stap 11: Verwijder de software volledig en installeer deze opnieuw (Windows)

1 Verwijder de Autodesk-software. Raadpleeg Autodesk volledig verwijderen (Engels).  

2 Start uw systeem opnieuw op. 

3 Download het installatieprogramma opnieuw vanaf uw Autodesk-account. 

4 Installeer de software opnieuw. 

 Bij een standaardverwijdering kunnen restanten van een eerdere installatie achterblijven die problemen kunnen veroorzaken bij nieuwe installaties. Autodesk geeft specifiek aan dat wanneer restanten niet kunnen worden verwijderd via normale verwijdering of de probleemoplosser van Microsoft; een volledige verwijdering kan zijn vereist voordat u de installatie opnieuw kunt uitvoeren.
Stap 12: Als de installatie nog steeds mislukt, probeer het dan met een nieuw lokaal beheerdersprofiel in Windows

1 Maak een nieuw Windows-account voor een lokale beheerder. 

2 Meld u aan bij dat account. 

3 Download het installatieprogramma opnieuw (nieuwe download). 

4 Voer de installatie opnieuw uit.  

 Een beschadigd of beperkt Windows-profiel kan voorkomen dat installatieprogramma's mappen maken, bestanden schrijven of de gebruikersinterface correct starten.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Controleer de compatibiliteit met macOS en hardware

1 Controleer uw macOS-versie. 

2 Controleer of het product compatibel is met uw macOS-versie en hardware. Zie Systeemvereisten.  

3 Indien het product niet compatibel is, installeer dan een ondersteunde versie van het product of werk uw Windows-versie bij.

 Incompatibele besturingssystemen/hardware zijn een gedocumenteerde oorzaak van installatiefouten op macOS.
Stap 2: Zorg dat u het volledige installatieprogramma van het product installeert (niet een pakket met alleen updates)

1 Controleer de naam van het gedownloade bestand. 

2 Als het op een updatepakket lijkt, downloadt u het volledige installatieprogramma via uw Autodesk-account. 

3 Installeer eerst het volledige product en pas daarna updates toe. [autodesk.com] (Engels) 

 macOS-fouten kunnen optreden wanneer gebruikers een standalone-update proberen te installeren zonder dat het basisproduct is geïnstalleerd. 
Stap 3: Installeren vanaf een beheerdersaccount

1 Controleer of u bent ingelogd als een macOS-beheerder. 

2 Maak indien nodig een nieuw beheerdersaccount en installeer via dat account.

 Beperkte machtigingen of een beperkt gebruikersprofiel kunnen de installatie verhinderen.
Stap 4: Start macOS in de veilige modus en probeer het opnieuw

1 Start uw Mac op in de veilige modus. 

2 Voer de installatie opnieuw uit.

 In de veilige modus kunt u conflicten met derden (zoals lettertypen of achtergrondservices) uitsluiten waardoor installatieprogramma's niet kunnen worden uitgevoerd, uitsluiten.
Stap 5: Verwijder de software volledig en installeer deze opnieuw

1 Verwijder de Autodesk-software. Raadpleeg Autodesk volledig verwijderen (Engels). 

2 Start de Mac opnieuw op. 

3 Download het installatieprogramma opnieuw vanaf uw Autodesk-account. 

4 Installeer de software opnieuw.

 Restbestanden van eerdere installaties zijn een gedocumenteerde oorzaak van herhaalde installatiefouten.

Veelgestelde vragen

Waarom doet het installatieprogramma niets als ik op setup.exe/het installatieprogramma klik?

Veelvoorkomende oorzaken zijn: 

  • Het besturingssysteem moet worden bijgewerkt of het systeem moet opnieuw worden opgestart 

  • Onvoldoende gebruikersrechten (het programma wordt niet uitgevoerd als beheerder) 

  • Antivirus- of beveiligingssoftware die het installatieprogramma blokkeert 

  • Beschadigde of verouderde installatiecomponenten (ODIS/AdODIS)

     

Welke downloadmethode moet ik gebruiken via mijn Autodesk-account?

Autodesk biedt meerdere downloadmethoden, afhankelijk van uw behoeften: 

  • Installeren: het beste voor snelle installaties met één apparaat 

  • Downloaden: eerst downloaden, daarna installeren (betrouwbaarder) 

  • Direct downloaden: offline installatieprogramma (goed voor onstabiele netwerken) 

  • Aangepaste installatie: wordt gebruikt voor implementaties of beheerde omgevingen

Gebruik een andere methode als de installatie mislukt. Hierdoor wordt het probleem vaak opgelost.

Waarom zie ik 'Productdownload bestaat uit meerdere bestanden...' of ontbreken er onderdelen?

Dit duidt meestal op een onvolledige download:

  • Een of meer vereiste bestanden zijn niet gedownload 

  • Bestanden bevinden zich niet in dezelfde map 

  • De browser heeft een deel van de download geblokkeerd (pop-ups, beveiliging, enz.) 

Oplossing: 

  • Zorg ervoor dat alle bestanden volledig zijn gedownload 

  • Bewaar alle bestanden in dezelfde map 

  • Probeer een andere downloadmethode 

Wat is ODIS / AdODIS en waarom is het belangrijk?

ODIS (On-Demand Install Service) beheert de installatie voor nieuwere Autodesk-producten.

De service installeert het installatieprogramma en beheert afhankelijkheden en het installatieproces.

Als ODIS: 

  • Verouderd is 

  • Beschadigd is 

  • Ontbreekt

Kan het installatieprogramma: 

  • Niet starten

  • Direct worden gesloten

  • Mislukken met fouten (bijvoorbeeld fout 4000) 

Waarom krijg ik fout 4000?

Deze fout treedt meestal op bij nieuwere Autodesk-installatiesystemen en wordt doorgaans veroorzaakt door:

  • Beschadigde installatiecomponenten (ODIS/AdODIS)

  • Ontbrekende of verkeerd geconfigureerde map met openbare documenten

  • Interferentie met antivirus- of beveiligingssoftware 

Waarom geeft macOS de fout 'Installatie mislukt' of 'Installatieprogramma kan niet worden geopend' weer?

Dit kan gebeuren als:

  • U een updatepakket hebt gedownload in plaats van het volledige installatieprogramma 

  • Het basisproduct nog niet is geïnstalleerd

  • U niet over de benodigde machtigingen beschikt

  • Uw macOS-versie of -hardware niet wordt ondersteund

Installeer altijd eerst het volledige product en pas daarna updates toe.

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