Installatieproblemen

|Stap 1: Controleer de compatibiliteit met Windows en hardware
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1 Controleer uw Windows-versie.
2 Controleer of het product compatibel is met uw Windows-versie en hardware. Zie Systeemvereisten.
3 Indien het product niet compatibel is, installeer dan een ondersteunde versie van het product of werk uw Windows-versie bij.
|Incompatibele besturingssystemen/hardware zijn een gedocumenteerde oorzaak van installatiefouten op Windows.
|Stap 2: Voer beschikbare Windows-updates uit en start het systeem opnieuw op
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1 Open Instellingen.
2 Ga naar Windows Update.
3 Installeer alle beschikbare updates.
4 Start uw computer opnieuw op (voor sommige updates moet de computer meerdere keren opnieuw worden opgestart).
5 Voer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw.
|Het Autodesk-installatieprogramma kan niet worden gestart of voltooid wanneer het besturingssysteem wordt bijgewerkt of opnieuw wordt opgestart.
|Stap 3: Voer het installatieprogramma uit als beheerder
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1 Zoek het installatiebestand (vaak setup.exe of een door Autodesk gemaakt uitvoerbaar installatiebestand).
2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand.
3 Selecteer 'Als beheerder uitvoeren'.
4 Keur de prompt van Gebruikersaccountbeheer goed.
5 Voer de installatie opnieuw uit.
|Bij onvoldoende machtigingen kan het voorkomen dat het installatieprogramma de vereiste bestanden niet kan starten of schrijven.
|Stap 4: Schakel antivirus-/beveiligingstools tijdelijk uit
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1 Schakel antivirusbescherming tijdelijk uit (of vraag IT om dit te doen).
2 Voer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw uit.
3 Schakel antivirus opnieuw in zodra de installatie is voltooid.
|Beveiligingssoftware kan installatieprocessen blokkeren of installatiecomponenten tijdens de installatie in quarantaine plaatsen.
|Stap 5: Gebruik een andere downloadmethode (installeren versus downloaden versus directe download versus aangepaste installatie)
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1 Meld u aan bij uw Autodesk-account en open het gedeelte Producten en services.
2 Kies een andere downloadmethode voor hetzelfde product (gebruik bijvoorbeeld Downloaden in plaats van Installeren, of Direct downloaden, indien beschikbaar). Zie Uw product installeren.
3 Download het installatieprogramma opnieuw en probeer het opnieuw.
|Er zijn verschillende downloadmethoden ontworpen voor verschillende gebruikssituaties (één apparaat versus offline versus flexibele timing). Soms kunt u download- of installatieproblemen verhelpen door een andere downloadmethode te kiezen.
|Stap 6: Wis tijdelijke installatiebestanden (veelgebruikte oplossing voor beschadigde pakketten)
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1 Verwijder de inhoud van: C:\Autodesk\WI
2 Wis de map met tijdelijke bestanden: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Maak de map met ODIS-cache leeg: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Als u 'AppData' niet ziet, schakelt u verborgen bestanden en mappen in (Engels) en probeert u het opnieuw
5 Voer het installatieprogramma opnieuw uit uit.
|In de cache opgeslagen of gedeeltelijk gedownloade installatiegegevens kunnen beschadigd raken, waardoor de gebruikersinterface van het installatieprogramma niet kan worden weergegeven of de installatie niet kan worden voltooid.
|Stap 7: Installeer het Autodesk-installatieprogramma opnieuw (ODIS/AdODIS)
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Dit is alleen relevant voor producten die gebruikmaken van de 'Nieuwe installatie-ervaring' (meestal 2022 en nieuwer). Stappen:
1 Blader naar: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2 Klik met de rechtermuisknop op 'RemoveODIS.exe' en kies 'Als beheerder uitvoeren'.
3 Download na verwijdering de nieuwste 'AdODIS-installer.exe' (ODIS-installatieprogramma) en voer dit uit als beheerder.
4 Start de computer opnieuw op.
5 Installeer het Autodesk-product opnieuw.
|De On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) beheert de installatie voor nieuwere producten. Als de service verouderd of beschadigd is, kunnen installatieprogramma's mogelijk niet worden gestart of halverwege de installatie een foutmelding krijgen.
|Stap 8: Verwijder geblokkeerde 'Debugger'-registervermeldingen (installatieprogramma wordt niet uitgevoerd/wordt direct gesloten)
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1 Druk op 'Windows + R', typ regedit en voer uit als beheerder.
2 Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Zoek naar uitvoerbare bestanden met betrekking tot Autodesk/ODIS (voorbeeld: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Als u een 'Debugger'-waarde ziet met 'Blocked', verwijdert u de 'Debugger'-waarde.
5 Herhaal dit voor andere uitvoerbare bestanden met betrekking tot ODIS die worden vermeld onder het installatiepad van ODIS.
6 Start de computer opnieuw op en installeer opnieuw.
|Geblokkeerde 'Debugger'-vermeldingen kunnen voorkomen dat installatieprogramma's en installatieservices worden gestart.
|Stap 9: Controleer netwerk-/proxybeperkingen en vereiste URL's
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1 Als u een VPN/proxy/bedrijfsfirewall gebruikt, test dan indien mogelijk tijdelijk zonder VPN.
2 Zorg ervoor dat de vereiste Autodesk-URL's/-protocollen zijn toegestaan (werk indien nodig samen met IT).
3 Voer de installatie opnieuw uit nadat de toegang tot het netwerk is bevestigd.
|Netwerkbeperkingen kunnen installatiecomponenten en -services blokkeren die nodig zijn om bestanden te downloaden en te verifiëren of de installatie te voltooien.
|Stap 10: Maak schijfruimte vrij
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1 Zorg ervoor dat u voldoende vrije schijfruimte hebt voor: de map voor het uitgepakte installatieprogramma, tijdelijke bestanden, de installatie van het eindproduct
2 Voer de installatie opnieuw uit.
|Onvoldoende schijfruimte is een directe oorzaak van installatiefouten.
|Stap 11: Verwijder de software volledig en installeer deze opnieuw (Windows)
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1 Verwijder de Autodesk-software. Raadpleeg Autodesk volledig verwijderen (Engels).
2 Start uw systeem opnieuw op.
3 Download het installatieprogramma opnieuw vanaf uw Autodesk-account.
4 Installeer de software opnieuw.
|Bij een standaardverwijdering kunnen restanten van een eerdere installatie achterblijven die problemen kunnen veroorzaken bij nieuwe installaties. Autodesk geeft specifiek aan dat wanneer restanten niet kunnen worden verwijderd via normale verwijdering of de probleemoplosser van Microsoft; een volledige verwijdering kan zijn vereist voordat u de installatie opnieuw kunt uitvoeren.
|Stap 12: Als de installatie nog steeds mislukt, probeer het dan met een nieuw lokaal beheerdersprofiel in Windows
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1 Maak een nieuw Windows-account voor een lokale beheerder.
2 Meld u aan bij dat account.
3 Download het installatieprogramma opnieuw (nieuwe download).
4 Voer de installatie opnieuw uit.
|Een beschadigd of beperkt Windows-profiel kan voorkomen dat installatieprogramma's mappen maken, bestanden schrijven of de gebruikersinterface correct starten.