Problemen met functies of workflows in Autodesk-producten kunnen zich voordoen wanneer tools, opdrachten of functies zich niet gedragen zoals verwacht. Deze problemen hebben vaak te maken met productconfiguratie, gebruikersinstellingen, omgevingsinstellingen of conflicten binnen de toepassing.

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één factor, maar door een combinatie van factoren, zoals verkeerd geconfigureerde instellingen, verouderde productversies of aangepaste profielen die standaardworkflows verstoren.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van functie- of workflowproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw instellingen, omgeving of systeemconfiguratie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.