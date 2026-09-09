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Problemen met functies of workflows

Problemen met functies of workflows in Autodesk-producten kunnen zich voordoen wanneer tools, opdrachten of functies zich niet gedragen zoals verwacht. Deze problemen hebben vaak te maken met productconfiguratie, gebruikersinstellingen, omgevingsinstellingen of conflicten binnen de toepassing.

 

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één factor, maar door een combinatie van factoren, zoals verkeerd geconfigureerde instellingen, verouderde productversies of aangepaste profielen die standaardworkflows verstoren.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van functie- of workflowproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw instellingen, omgeving of systeemconfiguratie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw systeem opnieuw op

1 Start uw computer opnieuw op.

2 Open uw Autodesk-product opnieuw.

3 Test de betreffende functie of workflow.

 Door het systeem opnieuw op te starten, wist u het tijdelijke geheugen en worden achtergrondprocessen die het gedrag van de functie kunnen beïnvloeden, gereset.
Stap 2: Start het Autodesk-product opnieuw

1 Sluit het Autodesk-product volledig af.

2 Zorg ervoor dat er geen instanties op de achtergrond worden uitgevoerd.

3 Open het product opnieuw.

4 Test de workflow opnieuw.

 Tijdelijke problemen met de toepassing kunnen verhinderen dat functies correct werken.
Stap 3: Zet de productinstellingen terug naar de standaardinstellingen

1 Sluit het Autodesk-product.

2 Open het Windows-menu Start.

3 Zoek naar de productnaam en selecteer vervolgens Standaardinstellingen resetten.

4 Selecteer de resetoptie.

5 Bevestig dat u de instellingen wilt resetten.

6 Start het product opnieuw.

 Beschadigde of verkeerd geconfigureerde instellingen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van functiegerelateerde problemen.
Stap 4: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie

1 Open het Windows-menu Start.

2 Zoek naar Autodesk Access en open dit.

3 Controleer op beschikbare updates.

4 Klik op Bijwerken voor uw product.

5 Start het product opnieuw na de installatie.

 Updates omvatten bugfixes en verbeteringen waarmee bekende problemen met functies en workflows worden opgelost.
Stap 5: Test met een nieuw bestand of in een schone omgeving

1 Open uw Autodesk-product.

2 Maak een nieuw bestand of open een bestand waarvan u weet dat het werkt.

3 Test de functie of workflow.

 Zo kunt u bepalen of het probleem verband houdt met het bestand of de productomgeving.
Stap 6: Schakel aangepaste instellingen of profielen uit

1 Open de productinstellingen of -voorkeuren.

2 Schakel over naar een standaardwerkruimte of -profiel.

3 Schakel alle aangepaste configuraties uit.

4 Start het product opnieuw.

 Aangepaste instellingen, werkomgevingen of configuraties kunnen standaardgedrag overschrijven en problemen veroorzaken.
Stap 7: Controleer op invoegtoepassingen of extensies

1 Open het Autodesk-product.

2 Schakel alle geïnstalleerde invoegtoepassingen of plug-ins uit.

3 Start het product opnieuw.

4 Test de functie.

 Invoegtoepassingen en extensies kunnen conflicteren met ingebouwde functionaliteit en workflows verstoren.
Stap 8: Controleer de gebruikersrechten

1 Controleer of uw gebruikersaccount volledige toegang heeft tot het product

2 Als u beheerde omgevingen gebruikt, neem dan contact op met IT

3 Controleer of de vereiste machtigingen zijn verleend

 Voor sommige functies zijn specifieke machtigingen vereist en beperkte omgevingen kunnen functionaliteit blokkeren.
Stap 9: Sluit achtergrondtoepassingen en -processen

1 Druk op 'Ctrl + Shift + Esc'.

2 Open Taakbeheer.

3 Beëindig onnodige toepassingen.

4 Start uw Autodesk-product opnieuw.

 Andere toepassingen kunnen de uitvoering van functies verstoren of bronnen gebruiken.
Stap 10: Repareer of installeer het product opnieuw (indien nodig)

1 Ga naar 'Apps en functies'.

2 Zoek uw Autodesk-product.

3 Selecteer Aanpassen/Repareren (indien beschikbaar).

4 Als reparatie mislukt, verwijdert u het product en installeert u het opnieuw.

 Hiermee lost u diepere problemen met de installatie of beschadigde productcomponenten op.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw Mac opnieuw op

1 Klik op het Apple-menu.

2 Selecteer Opnieuw opstarten.

3 Open uw Autodesk-product opnieuw.

 Hiermee wist u de systeemstatus en worden achtergrondprocessen gereset.
Stap 2: Start het Autodesk-product opnieuw

1 Sluit het product volledig af.

2 Open het opnieuw.

3 Test de functie opnieuw.

 Tijdelijke toepassingsproblemen kunnen van invloed zijn op workflows.
Stap 3: Reset de productvoorkeuren

1 Sluit het Autodesk-product.

2 Open het product opnieuw tijdens het activeren van de reset (verschilt per product).

3 Herstel de standaardinstellingen.

 Hiermee herstelt u beschadigde of conflicterende configuratie-instellingen.
Stap 4: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie

1 Ga naar: https://manage.autodesk.com.

2 Download en installeer beschikbare updates.

3 Start het product opnieuw.

 Zo zorgt u voor compatibiliteit en lost u bekende problemen op.
Stap 5: Test in een nieuw bestand

1 Maak een nieuw bestand.

2 Test de functie.

 Hiermee wordt aangegeven of het probleem bestandspecifiek is.
Stap 6: Schakel invoegtoepassingen of aangepaste configuraties uit

1 Verwijder extensies of schakel ze uit.

2 Start het product opnieuw.

 Conflicten als gevolg van invoegtoepassingen of aangepaste instellingen kunnen workflows breken.
Stap 7: Controleer de machtigingen en systeeminstellingen

1 Controleer de macOS-machtigingen

2 Controleer de systeeminstellingen

3 Controleer of volledige toegang is verleend

 Beperkte rechten kunnen functies blokkeren.

Veelgestelde vragen

Waarom werkt een tool of opdracht niet zoals verwacht?

Dit wordt vaak veroorzaakt door:

  • Verkeerd geconfigureerde instellingen

  • Aangepaste profielen of werkruimtes

  • Verouderde productversie

  • Conflicten met invoegtoepassingen

Waarom werkt de functie in het ene bestand wel en in het andere niet?

Dit duidt meestal op:

  • Bestandspecifieke configuratieproblemen

  • Beschadiging van het bestand

  • Niet-ondersteunde bestandsinhoud

Waarom is mijn workflow anders dan verwacht?

Dit kan het gevolg zijn van:

  • Aangepaste lay-out van werkruimte of gebruikersinterface

  • Verschillende productversies

  • Verschillen in gebruikersconfiguratie

Waarom begon het probleem plotseling?

Veelvoorkomende triggers zijn:

  • Recente update

  • Installatie van nieuwe invoegtoepassing

  • Wijzigingen in instellingen of configuratie

Moet ik de instellingen resetten om functieproblemen op te lossen?

Ja, door de instellingen te resetten, kunt u de meeste configuratieproblemen oplossen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw bestanden.

Raak ik mijn werk kwijt door de instellingen te resetten of het product opnieuw te installeren?

Nee, met deze acties wordt de toepassing gereset, en niet uw projectbestanden.

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