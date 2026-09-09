Problemen met installatie, licentieactivering, crashes en bestanden oplossen.

Bestandsproblemen en gegevensproblemen

In Autodesk-producten kunnen bestandsproblemen en gegevensproblemen optreden als gevolg van beschadiging, bestandsgrootte, opslaglocatie of onverwachte systeemonderbrekingen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op uw vermogen om bestanden correct te openen, op te slaan of ermee te werken.

 

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één factor, maar door een combinatie van factoren, zoals werken vanaf netwerklocaties, onvolledige opslagbewerkingen of te grote of complexe bestanden.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen veelvoorkomende bestands- en gegevensproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw bestand, de opslagomgeving of uw systeemconfiguratie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Test met een ander bestand

1 Open een nieuw of bekend werkbestand.

2 Voer basisacties uit.

 Hiermee kunt u bepalen of het probleem bestandspecifiek is.
Stap 2: Sla het bestand op als een nieuwe versie

1 Open het bestand.

2 Gebruik 'Opslaan als'.

3 Maak een nieuwe kopie.

 Hiermee verwijdert u verborgen beschadigingen
Stap 3: Werk vanaf een lokale schijf

1 Kopieer het bestand naar Bureaublad/Documenten.

2 Open het bestand lokaal.

 Netwerk-/cloudopslag kan corruptie of vertragingen veroorzaken.
Stap 4: Controleer de bestandsgrootte en complexiteit

1 Verwijder ongebruikte objecten of verwijzingen.

2 Vereenvoudig het bestand indien mogelijk.

 Grote of complexe bestanden kunnen instabiliteit veroorzaken
Stap 5: Herstel of repareer het bestand

1 Gebruik ingebouwde hersteltools (indien beschikbaar)

2 Open back-upbestanden/automatisch opgeslagen bestanden

 Beschadigde bestanden moeten mogelijk worden gerepareerd om goed te kunnen werken
Stap 6: Controleer de bestandsrechten

1 Klik met de rechtermuisknop op het bestand

2 Controleer of u volledige toegang hebt

 Machtigingsproblemen kunnen het opslaan of bewerken verhinderen
Stap 7: Wis tijdelijke bestanden

1 Sluit alle toepassingen.

2 Open Verkenner.

3 Ga naar: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Selecteer en verwijder zoveel mogelijk bestanden.

 Tijdelijke bestanden kunnen zich ophopen en systeembronnen gebruiken, wat instabiliteit of trage prestaties veroorzaakt.

Voor Mac

(Dezelfde stappen als Windows)

  1. Test met een ander bestand

  2. Sla op als een nieuwe versie

  3. Werk lokaal (niet iCloud/netwerk)

  4. Vereenvoudig het bestand

  5. Open back-ups

  6. Controleer bestandsrechten

  7. Start het systeem opnieuw op

Dezelfde redenering is van toepassing (Mac gaat anders om met opslag, maar de oorzaken zijn dezelfde).

Veelgestelde vragen

Waarom wordt mijn bestand niet geopend?

Dit wordt meestal veroorzaakt door:

  • Beschadiging van het bestand

  • Niet-ondersteunde bestandsversie

  • Ontbrekende machtigingen

  • Bestand is opgeslagen op een niet-ondersteunde of niet-beschikbare locatie

Probeer een back-up te openen of het bestand op een andere computer te testen om dit te controleren.

Waarom zorgt mijn bestand ervoor dat het product crasht?

Dit is meestal het gevolg van:

  • Beschadigde gegevens in het bestand

  • Grote of complexe bestandsstructuur

  • Gebroken verwijzingen of gekoppelde bestanden

Als andere bestanden normaal werken, is het probleem waarschijnlijk bestandspecifiek.

Waarom duurt het zo lang om mijn bestand te openen of ermee te werken?

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • Het bestand is erg groot of complex

  • Het bestand bevat te veel objecten, lagen of verwijzingen

  • Werken via een netwerk of cloudlocatie

Door het bestand naar een lokaal station te verplaatsen en te vereenvoudigen, worden de prestaties vaak verbeterd.

Waarom raak ik steeds werk of wijzigingen kwijt?

Dit kan gebeuren als:

  • De toepassing crasht voordat wijzigingen worden opgeslagen

  • Het bestand is opgeslagen op een locatie met synchronisatie- of machtigingsproblemen

  • Automatisch opgeslagen of back-upbestanden niet worden gebruikt

Door het bestand regelmatig op te slaan en de instellingen voor automatisch opslaan te controleren, kunt u gegevensverlies voorkomen.

Waarom kan ik mijn bestand niet opslaan?

Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Ontbrekende machtigingen voor het bestand of de map

  • Het bestand is alleen-lezen

  • Het bestand wordt door een andere gebruiker of een ander proces gebruikt

  • Problemen met de opslaglocatie

Probeer op te slaan in een andere lokale map om dit te testen.

Waarom krijg ik de foutmeldingen 'Bestand in gebruik' of 'Bestand vergrendeld'?

Dit gebeurt wanneer:

  • Het bestand is geopend op een andere machine

  • Het bestand wordt gebruikt door een achtergrondproces

  • Tools voor cloudsynchronisatie toegang hebben tot het bestand

Sluit het bestand overal of start uw systeem opnieuw op om de vergrendeling op te heffen.

Waarom duurt opslaan zo lang?

Mogelijke redenen:

  • Grote bestandsgrootte

  • Vertragingen bij opslag via het netwerk of de cloud

  • Te veel bestandsverwijzingen of afhankelijkheden

Waarom gedraagt mijn bestand zich anders op een netwerkstation of cloudopslag?

Dit kan gebeuren als gevolg van:

  • Latentie of een trage verbinding

  • Vertragingen of conflicten met synchronisatie

  • Bestandsvergrendeling door andere gebruikers

Door met een lokale kopie te werken kunt u beter bepalen wat het probleem is.

Waarom worden wijzigingen niet correct opgeslagen of gesynchroniseerd?

Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Netwerkonderbrekingen

  • Conflicten met synchronisatie

  • Problemen met bestandstoegang of machtigingen

Zorg ervoor dat de synchronisatie is voltooid voordat u het product sluit.

Hoe kom ik erachter of een bestand beschadigd is?

Tekenen van beschadiging zijn onder meer:

  • Het product crasht wanneer het bestand wordt geopend

  • Ontbrekende of kapotte elementen

  • Onverwachte fouten bij opslaan of bewerken

Kan ik een beschadigd bestand herstellen?

U kunt het volgende proberen:

  • Een automatisch opgeslagen versie of back-upbestand openen

  • Ingebouwde hersteltools gebruiken (indien beschikbaar)

  • Het bestand opslaan als nieuwe versie

Of het bestand kan worden hersteld, hangt af van de omvang van de beschadiging.

Waarom werkt het bestand op de ene computer wel en op de andere niet?

Dit duidt meestal op:

  • Verschillen in omgevings- of systeemconfiguratie

  • Ontbrekende bronnen (lettertypen, verwijzingen, plug-ins)

  • Verschillende productversies

Moet ik problemen met mijn systeem of het bestand oplossen?

  • Als slechts één bestand problemen heeft → lost u het probleem met het bestand op

  • Als er problemen zijn met meerdere bestanden → lost u problemen met het systeem op

Dit is de snelste manier om de hoofdoorzaak te achterhalen.

Raak ik mijn gegevens kwijt als ik bestandsproblemen oplos?

Nee, bij de meeste stappen voor probleemoplossing:

  • Worden nieuwe kopieën gemaakt

  • Worden bestanden opgeschoond of gerepareerd

Bewaar altijd een back-up voordat u belangrijke wijzigingen aanbrengt.

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