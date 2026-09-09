In Autodesk-producten kunnen bestandsproblemen en gegevensproblemen optreden als gevolg van beschadiging, bestandsgrootte, opslaglocatie of onverwachte systeemonderbrekingen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op uw vermogen om bestanden correct te openen, op te slaan of ermee te werken.

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één factor, maar door een combinatie van factoren, zoals werken vanaf netwerklocaties, onvolledige opslagbewerkingen of te grote of complexe bestanden.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen veelvoorkomende bestands- en gegevensproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw bestand, de opslagomgeving of uw systeemconfiguratie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.