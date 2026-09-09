Cloudtoegang en synchronisatieproblemen in Autodesk-producten

Problemen met cloud-toegang en synchronisatie in Autodesk-producten kunnen optreden wanneer u werkt met Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma of andere met de cloud verbonden workflows. Deze problemen hebben vaak te maken met machtigingen, netwerkverbindingen, projectconfiguratie of synchronisatiegedrag tussen uw lokale systeem en de cloud.

In veel gevallen heeft het probleem niet één oorzaak, maar treedt het op door een combinatie van factoren, zoals ontbrekende toegangsrechten, bewerkingen met grote bestanden, netwerklatentie of verouderde synchronisatiecomponenten.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen de meest voorkomende oorzaken van problemen met cloudtoegang en synchronisatie te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw account, de projecttoegang, het synchronisatieproces of uw systeemconfiguratie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.