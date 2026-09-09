Problemen met licentieactivering of apparaatlimiet

Er kunnen zich om verschillende redenen problemen met de activering van licenties of apparaatlimieten in Autodesk-producten voordoen. Deze problemen hebben vaak te maken met accountconfiguratie, gebruikslimieten van apparaten, netwerkconnectiviteit of licentiecomponenten op uw systeem. In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één probleem, maar door een combinatie van factoren, zoals het aanmelden op meerdere apparaten, verouderde licentieservices of beperkte toegang tot Autodesk-servers.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van licentieactivering en problemen met apparaatlimieten te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw account, apparaatgebruik of systeemconfiguratie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.