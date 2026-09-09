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Problemen met licentieactivering of apparaatlimiet

Er kunnen zich om verschillende redenen problemen met de activering van licenties of apparaatlimieten in Autodesk-producten voordoen. Deze problemen hebben vaak te maken met accountconfiguratie, gebruikslimieten van apparaten, netwerkconnectiviteit of licentiecomponenten op uw systeem. In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één probleem, maar door een combinatie van factoren, zoals het aanmelden op meerdere apparaten, verouderde licentieservices of beperkte toegang tot Autodesk-servers.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van licentieactivering en problemen met apparaatlimieten te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw account, apparaatgebruik of systeemconfiguratie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw systeem opnieuw op

1 Start uw computer opnieuw op.

2 Open uw Autodesk-product opnieuw.

 Hiermee wist u de licentiesessies in de cache en herstelt u services.
Stap 2: Meld u af en meld u weer aan

1 Open uw Autodesk-product.

2 Klik op uw profiel of gebruikerspictogram.

3 Selecteer 'Afmelden'.

4 Sluit het product en open het opnieuw. Meld u opnieuw aan.

 Door uw sessie te vernieuwen, worden tijdelijke verificatieproblemen opgelost.
Stap 3: Controleer uw apparaatlimiet

1 Sluit de Autodesk-producten op alle andere apparaten.

2 Zorg ervoor dat ze niet op de achtergrond worden uitgevoerd.

3 Start het product opnieuw op uw huidige apparaat.

 Er is slechts één actieve sessie per keer toegestaan. Als u ergens anders bent aangemeld, kan dit leiden tot fouten in verband met de apparaatlimiet.
Stap 4: Controleer uw licentietoewijzing

1 Ga naar: https://manage.autodesk.com.

2 Meld u aan bij uw Autodesk-account.

3 Ga naar 'Producten en services'.

4 Controleer of het product aan uw account is toegewezen.

 Activering is niet mogelijk met een ontbrekende of verlopen licentie.
Stap 5: Controleer de Autodesk-licentieservice

1 Druk op 'Windows + R'.

2 Typ: services.msc/diensten.msc

3 Druk op Enter.

4 Ga naar 'Autodesk-desktoplicentieservice'.

5 Controleer het volgende:

- Status is Wordt uitgevoerd

- Opstarttype is Automatisch

6 Als dit niet zo is, klikt u op de rechtermuisknop en selecteert u Start.

 Deze service is vereist om de licentie te valideren. Als de service niet actief is, mislukt de activering.
Stap 6: Zorg ervoor dat de Autodesk-desktoplicentieservice up-to-date is

1 Download en installeer de nieuwste versie van de Autodesk-desktoplicentieservice (Engels).

 Verouderde licentiecomponenten kunnen activeringsfouten veroorzaken.
Stap 7: Zorg ervoor dat aanmeldingscomponenten up-to-date zijn

1 Werk de aanmeldingscomponenten bij.

- Autodesk-productversies 2024 en nieuwer

 

Download en installeer de nieuwste versie van Autodesk Identity Manager (Engels)

 

- Autodesk-productversies 2020-2023

 

Download en installeer de nieuwste versie van de Autodesk-component voor eenmalige aanmelding (Engels)

 Deze componenten zijn nodig voor authenticatie. Verouderde versies kunnen aanmelden of activering verhinderen.
Stap 8: Controleer het netwerk en vereiste Autodesk-URL's

1 Zorg voor toegang tot de URL's die vereist (Engels) zijn voor Autodesk-licenties.

2 Schakel uw VPN of firewall tijdelijk uit.

3 Probeer u opnieuw aan te melden.

4 Neem contact op met de IT-afdeling als u zich op een bedrijfsnetwerk bevindt.

 Geblokkeerde netwerktoegang tot Autodesk-servers verhindert de validatie van licenties.
Stap 9: Sluit Autodesk-processen die op de achtergrond worden uitgevoerd

1 Druk op 'Ctrl + Shift + Esc'.

2 Open Taakbeheer.

3 Beëindig alle Autodesk-gerelateerde processen.

4 Start het product opnieuw op.

 Vastgelopen processen kunnen het vernieuwen van licenties blokkeren.
Stap 10: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie

1 Open het Windows-menu Start.

2 Zoek naar Autodesk Access en open dit.

3 Bekijk in het gedeelte Updates de lijst met beschikbare updates.

4 Klik op Bijwerken naast elk product dat u wilt bijwerken.

5 Wacht tot de installatie is voltooid.

6 Start uw Autodesk-product opnieuw.

Autodesk Access is een desktoptoepassing die is ontworpen om snel en eenvoudig updates rechtstreeks vanaf uw systeem te installeren, zonder dat u deze handmatig hoeft te downloaden.

 

Opmerking: updates zijn toegankelijk via Autodesk Access of door ze te downloaden via het Autodesk-account. Raadpleeg Uw software bijwerken voor meer informatie.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw Mac opnieuw op

Klik op het Apple-menu

Selecteer Opnieuw opstarten

Open het product opnieuw

 Hiermee wist u sessies in de cache en vernieuwt u systeemprocessen.
Stap 2: Meld u af en meld u weer aan

Open uw Autodesk-product.

Klik op uw profiel of gebruikerspictogram.

Selecteer 'Afmelden'.

Sluit het product en open het opnieuw.

Meld u opnieuw aan.

 Lost sessie- en verificatieproblemen op.
Stap 3: Controleer uw apparaatlimiet

Sluit Autodesk-producten op alle andere apparaten.

Zorg ervoor dat ze niet op de achtergrond worden uitgevoerd.

Start het product opnieuw op uw huidige apparaat.

 Er is slechts één actieve sessie per keer toegestaan. Als u ergens anders bent aangemeld, kan dit leiden tot fouten in verband met de apparaatlimiet.
Stap 4: Controleer uw licentietoewijzing

Ga naar: https://manage.autodesk.com.

Meld u aan bij uw Autodesk-account.

Ga naar 'Producten en services'.

Controleer of het product aan uw account is toegewezen.

 Activering is niet mogelijk met een ontbrekende of verlopen licentie.
Stap 5: Zorg ervoor dat licentie- en aanmeldingscomponenten up-to-date zijn

Meld u aan bij https://manage.autodesk.com

Installeer alle beschikbare updates voor de geïnstalleerde Autodesk-producten.

Start het product opnieuw.

 Op macOS zijn licentie- en aanmeldingscomponenten gebundeld met het product.
Stap 6: Controleer het netwerk en de vereiste Autodesk-URL's

Zorg voor toegang tot de URL's die vereist (Engels) zijn voor Autodesk-licenties.

Schakel uw VPN of firewall tijdelijk uit.

Meld u opnieuw aan.

Neem contact op met de IT-afdeling als u zich op een bedrijfsnetwerk bevindt.

 Geblokkeerde netwerktoegang tot Autodesk-servers verhindert de validatie van licenties.
Stap 7: Sluit achtergrondtoepassingen

Druk op 'Command + Option + Esc'.

Sluit Autodesk-apps geforceerd af.

Start het product opnieuw op.

 Achtergrondprocessen kunnen het vernieuwen van licenties blokkeren.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik de foutmelding 'Apparaatlimiet bereikt'?

Dit betekent meestal dat het product al op een ander apparaat wordt uitgevoerd. Sluit het op andere apparaten en probeer het opnieuw.

 

Hoe los ik problemen met apparaatlimieten op?

  • Meld u af bij andere apparaten

  • Sluit alle actieve sessies

  • Meld u opnieuw aan

Waarom kan ik mijn licentie niet activeren?

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • Er is geen licentie aan uw account toegewezen

  • Verlopen abonnement

  • Licentieservice wordt niet uitgevoerd (Windows)

  • Verouderde identiteits- of licentiecomponenten

  • Geen netwerktoegang

Hoe controleer ik of ik een geldige licentie heb?

Meld u aan bij uw Autodesk-account en kijk onder 'Producten en services'.

Heb ik internet nodig om Autodesk-producten te gebruiken?

Ja, u moet uw licentie online valideren. Na licentievalidatie kan het product 30 dagen offline worden gebruikt. Na de 30 dagen hebt u internet nodig om u opnieuw aan te melden en de licentie te valideren.

Raak ik mijn werk kwijt als ik me afmeld of problemen met licenties probeer op te lossen?

Nee, deze stappen hebben alleen invloed op de licenties en verificatie, niet op uw bestanden.

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