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Invoegtoepassingen en extensies in Autodesk-producten

Invoegtoepassingen en extensies verbeteren Autodesk-producten door extra functionaliteit en aanpassingen te bieden. Soms kunnen ze echter problemen veroorzaken, zoals crashes, ontbrekende functies of onverwacht gedrag als ze verouderd, incompatibel of conflicterend zijn met andere extensies.

 

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één invoegtoepassing, maar door een combinatie van factoren, zoals problemen met de compatibiliteit van versies, meerdere extensies die op elkaar inwerken of resterende configuraties van eerdere installaties.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen problemen met invoegtoepassingen en extensies te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met een specifieke invoegtoepassing, configuratie of systeeminteractie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Schakel alle invoegtoepassingen en extensies uit

1 Open uw Autodesk-product.

2 Ga naar het beheer van invoegtoepassingen of extensies (locatie verschilt per product).

3 Schakel alle invoegtoepassingen uit.

4 Sluit het product en open het opnieuw.

5 Test het probleem opnieuw.

 Zo controleert u of het probleem wordt veroorzaakt door een invoegtoepassing of extensie in plaats van door het kernproduct.
Stap 2: Schakel invoegtoepassingen één voor één opnieuw in

1 Open uw Autodesk-product opnieuw.

2 Schakel één invoegtoepassing per keer in.

3 Start het product opnieuw nadat u elke invoegtoepassing hebt ingeschakeld.

4 Test de functie of workflow na elke wijziging.

 Zo kunt u identificeren welke specifieke invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
Stap 3: Controleer de compatibiliteit van de invoegtoepassing met uw productversie

1 Identificeer de versie van uw Autodesk-product.

2 Controleer de documentatie of bron van de invoegtoepassing.

3 Controleer of de invoegtoepassing compatibel is met uw productversie.

4 Schakel alle niet-compatibele of verouderde invoegtoepassingen uit.

 Invoegtoepassingen die zijn gebouwd voor oudere versies werken mogelijk niet goed met nieuwere productversies.
Stap 4: Werk uw invoegtoepassingen en extensies bij naar de nieuwste versie

1 Open de bron van de invoegtoepassing (Autodesk App Store of externe provider).

2 Controleer op beschikbare updates.

3 Download en installeer de nieuwste versie.

4 Start uw Autodesk-product opnieuw.

 Updates bevatten vaak bugfixes en compatibiliteitsverbeteringen.
Stap 5: Verwijder problematische invoegtoepassingen

1 Open 'Apps en functies'.

2 Zoek de invoegtoepassing of extensie.

3 Selecteer en verwijder deze.

4 Start uw systeem opnieuw op.

5 Open het Autodesk-product opnieuw.

 Door defecte of niet-compatibele invoegtoepassingen te verwijderen, lost u conflicten op en wordt de stabiliteit hersteld.
Stap 6: Controleer op dubbele of conflicterende invoegtoepassingen

1 Controleer alle geïnstalleerde invoegtoepassingen.

2 Zoek naar: meerdere versies van dezelfde invoegtoepassing en invoegtoepassingen met vergelijkbare functies

3 Schakel dubbele items uit of verwijder ze.

 Conflicterende invoegtoepassingen kunnen elkaar storen en onverwacht gedrag veroorzaken.
Stap 7: Reset de productinstellingen

1 Sluit het Autodesk-product.

2 Open het Windows-menu Start.

3 Zoek naar de productnaam en selecteer vervolgens Standaardinstellingen resetten.

4 Selecteer de resetoptie.

5 Bevestig dat u de instellingen wilt resetten.

6 Start het product opnieuw.

 Hiermee worden de resterende configuraties voor invoegtoepassingen gewist en wordt het standaardgedrag hersteld.
Stap 8: Start uw systeem opnieuw op

1 Start uw computer opnieuw op.

2 Open uw Autodesk-product opnieuw.

3 Test de functionaliteit opnieuw.

 Hiermee zorgt u ervoor dat alle wijzigingen van kracht worden en worden processen in de cache gewist.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Schakel alle invoegtoepassingen en extensies uit

1 Open uw Autodesk-product.

2 Zoek invoegtoepassingen of extensie-instellingen.

3 Schakel alle extensies uit.

4 Start het product opnieuw.

5 Test de functionaliteit.

 Zo controleert u of het probleem wordt veroorzaakt door een invoegtoepassing of extensie in plaats van door het kernproduct.
Stap 2: Schakel extensies afzonderlijk opnieuw in

1 Schakel één extensie per keer in.

2 Start het product na elke ingeschakelde extensie opnieuw. Test de functie.

 Zo kunt u identificeren welke specifieke invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
Stap 3: Controleer de compatibiliteit

1 Identificeer de versie van uw Autodesk-product.

2 Controleer de documentatie of bron van de invoegtoepassing.

3 Controleer of de invoegtoepassing compatibel is met uw productversie.

4 Schakel alle niet-compatibele of verouderde invoegtoepassingen uit.

 Invoegtoepassingen die zijn gebouwd voor oudere versies werken mogelijk niet goed met nieuwere productversies.
Stap 4: Werk uw invoegtoepassingen en extensies bij naar de nieuwste versie

1 Open de bron van de invoegtoepassing (Autodesk App Store of externe provider).

2 Controleer op beschikbare updates.

3 Download en installeer de nieuwste versie.

4 Start uw Autodesk-product opnieuw.

 Updates bevatten vaak bugfixes en compatibiliteitsverbeteringen.
Stap 5: Verwijder problematische invoegtoepassingen

1 Zoek extensiebestanden of -toepassingen.

2 Verwijder ze.

3 Start uw Mac opnieuw op.

 Door defecte of niet-compatibele invoegtoepassingen te verwijderen, lost u conflicten op en wordt de stabiliteit hersteld.
Stap 6: Reset de productinstellingen

1 Sluit het product.

2 Reset de voorkeuren (verschilt per product).

3 Open het product en test de functie.

 Hiermee wist u de resterende configuratie van extensies.

Veelgestelde vragen

Waarom crasht mijn product sinds ik een invoegtoepassing heb geïnstalleerd?

Dit wordt meestal veroorzaakt door:

  • Incompatibele invoegtoepassingen

  • Conflicten tussen meerdere extensies

  • Verouderde versies van plug-ins

Waarom ontbreekt een functie of werkt deze niet?

Dit kan gebeuren als:

  • Een invoegtoepassing de standaardfunctionaliteit overschrijft

  • De extensie niet correct kan worden geladen

  • Er sprake is van een compatibiliteitsprobleem

Kan ik meerdere invoegtoepassingen tegelijk gebruiken?

Ja, maar:

  • Sommige invoegtoepassingen kunnen conflicten veroorzaken

  • Overlappende functionaliteit kan onverwacht gedrag veroorzaken

Hoe weet ik welke invoegtoepassing het probleem veroorzaakt?

Schakel alle invoegtoepassingen uit en schakel ze één voor één weer in om de oorzaak te achterhalen.

Moet ik invoegtoepassingen verwijderen om problemen op te lossen?

Niet altijd. Het probleem kan soms ook worden verholpen door ze bij te werken of uit te schakelen zonder ze te verwijderen.

Raak ik mijn werk kwijt als ik invoegtoepassingen verwijder?

Nee, invoegtoepassingen hebben invloed op de functionaliteit, niet op uw projectbestanden.

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