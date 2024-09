In aanmerking komende studenten en docenten zijn degenen die voldoen aan de minimumleeftijd en ingeschreven zijn bij, werkzaam zijn bij of aannemers zijn bij een gekwalificeerde onderwijsinstelling. Een gekwalificeerde onderwijsinstelling is een instelling die door een bevoegde overheidsinstantie is geaccrediteerd voor het onderwijzen van ingeschreven studenten. Hieronder vallen geaccrediteerde onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.

Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden voor Education voor meer informatie.