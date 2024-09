In het Autodesk-account kunnen beheerders de toegang tot producten en services toewijzen en verwijderen wanneer dat nodig is. Wij raden aan dit aan het einde van elk semester of het begin van het volgende semester te doen, zodat er seats vrijkomen voor andere studenten. Dit kan in het portaal per individuele gebruiker of in bulk op groepsniveau. Zie Gebruikers toevoegen en verwijderen.

Zodra een student niet meer is toegewezen, kan hij of zij zich niet meer aanmelden bij het product. Maar het onderliggende account en de inhoud blijven hetzelfde. Als u de toegang voor de student opnieuw wilt toewijzen, kunt u hem of haar weer toevoegen aan het account of de groep. Zijn of haar werk wordt dan weer zichtbaar.