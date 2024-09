U had een e-mail van Autodesk moeten ontvangen waarin u wordt verteld welke producten uw leraar heeft toegewezen en waar u deze kunt downloaden. Welke stappen u moet ondernemen om toegang te krijgen tot software is afhankelijk van het feit of u een Autodesk-account hebt.

Raadpleeg deze instructies als u een account hebt.

Als u geen account hebt, raadpleegt u deze instructies.