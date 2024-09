SSO inschakelen

Wij raden u aan om uw Autodesk-account aan te maken met het e-mailadres van uw instelling. U moet dan namelijk aantonen dat u in aanmerking komt. Als een speciaal IT-beheerders-e-mailadres deel uitmaakt van de interne werkwijze van uw instelling, kunt u een ander Autodesk-account uitnodigen met behulp van het speciale IT-beheerders-e-mailadres als secundaire beheerder voor uw account. Zie Beheerdersrollen voor gebruikersbeheer voor meer informatie over beheerdersrollen .

Volg de stappen in de Installatiehandleiding voor Autodesk Single Sign-on voor het domein van uw instelling. Nadat u de installatie- en testfases hebt voltooid, wordt u gevraagd of u wilt dat nieuwe gebruikers automatisch eenmalige aanmeldingstoegang krijgen. Schakel hiervoor de optie Nieuwe gebruikers automatisch toegang geven om zich aan te melden met SSO in. (U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen onder SSO-toegang bewerken.)