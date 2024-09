Docenten kunnen ervoor kiezen om een netwerklicentieserver te gebruiken om licenties te implementeren voor maximaal 3000 studenten die gelijktijdig met het product werken. De computers in het klaslokaal of in het laboratorium worden beheerd met behulp van serienummers. U kunt de IT-beheerder van uw school vragen de producten te implementeren of het zelf doen. Zie de Beheerdersgids voor het Education-plan.

Opmerking: als u bepaalde producten wilt gebruiken, zoals Fusion 360 of InfraWorks, moeten studenten hun eigen kwalificatie bevestigen en over een eigen Autodesk-account beschikken.