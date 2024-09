In augustus 2020 heeft Autodesk de onderwijstoegang voor individuen gewijzigd van een op serienummers gebaseerd licentiemodel in een abonnementsmodel voor benoemde gebruikers, waarvoor moet worden bevestigd dat ze in aanmerking komen voor toegang.

In maart 2020 heeft Autodesk de toegang tot onderwijs gewijzigd van een driejarige termijn in een eenjarige termijn. Als u momenteel een stand-alone (individuele) educatieve licentie voor één of drie jaar hebt voor Autodesk-software die vóór augustus 2020 is uitgegeven, blijft de licentie voor de volledige looptijd geldig. Wanneer de licentie verloopt, moet u bevestigen dat u in aanmerking komt voor het Education-plan en vervolgens het product downloaden om uw licentie te activeren. Opnieuw installeren is niet nodig.