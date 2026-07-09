Met Geavanceerde AI-instellingen kunnen beheerders bepalen of gebruikers in een hub of project toegang hebben tot Geavanceerde AI-functies. De instelling regelt ook of uw Klantinhoud in dat bereik wordt gebruikt voor toekomstige Geavanceerde AI-trainingen.

U kunt Geavanceerde AI-instellingen beheren:

Op hubniveau in uw Autodesk-account

Op projectniveau in ondersteunde productervaringen

Het kan enkele uren duren voordat wijzigingen van kracht worden.

Standaard AI-functies blijven beschikbaar en worden niet beïnvloed door deze instelling.