Geavanceerde AI-instellingen kunnen op verschillende niveaus van toepassing zijn, afhankelijk van het product en de beheerderservaring.
Instellingen op hubniveau
Als beheerder kunt u in uw Autodesk-account Geavanceerde AI-instellingen beheren voor ondersteunde hubs.
De hubinstelling:
Regelt de toegang tot Geavanceerde AI-functies voor de hub.
Regelt of Klantinhoud in die hub kan worden gebruikt voor toekomstige Geavanceerde AI-trainingen.
Wordt de standaardinstelling voor nieuwe projecten in die hub.
Stelt u in staat om overschrijving op projectniveau in- of uit te schakelen. Met overschrijving op projectniveau kunnen accountbeheerders en hubprojectbeheerders verschillende Geavanceerde AI-instellingen gebruiken voor afzonderlijke projecten wanneer dit wordt ondersteund door het product.
Instellingen op projectniveau
Sommige Autodesk-producten ondersteunen Geavanceerde AI-instellingen op projectniveau.
Wanneer instellingen op projectniveau worden ondersteund:
Een project kan een andere instelling gebruiken dan de bovenliggende hub.
Projectbeheerders beheren de instelling in de lokale beheerderservaring van het product.
Nieuwe projecten nemen nog steeds standaard de hubinstelling over.
Machtigingen om verschillende projectinstellingen te gebruiken worden beheerd via de optie overschrijving op projectniveau
in hetzelfde dialoogvenster dat wordt gebruikt om de standaardinstelling van de hub te configureren.