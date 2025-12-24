De factureringsmeting voor elke API-eenheid is een in rekening gebrachte eenheid. Elke in rekening gebrachte eenheid staat gelijk aan een vaste hoeveelheid API-gebruik.

Voor abonnees van het gratis niveau zijn er geen kosten verbonden aan in rekening gebrachte eenheden. Het API-saldo wordt bijgewerkt wanneer een volledige eenheid wordt gebruikt. Als 1 eenheid bijvoorbeeld 20 verwerkingsminuten is, wordt het saldo na 20 minuten gebruik bijgewerkt.

Aan abonnees van het betaalde niveau worden geen kosten of tokens in rekening gebracht voor gedeeltelijke eenheden. Als u bijvoorbeeld slechts 10 verwerkingsminuten gebruikt in een factureringscyclus en een in rekening gebrachte eenheid 20 minuten is, worden er geen kosten in rekening gebracht. De gebruikte 10 minuten worden doorgeschoven naar de volgende factureringscyclus.

Als er in hetzelfde team verschillende typen abonnementen worden gebruikt, berekent het systeem het API-gebruik in deze volgorde: