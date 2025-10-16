ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Beleid voor gebruikersrollen beheren

Met het beleid voor gebruikersrollen kunt u gebruikers aanwijzen als externe gebruiker of gebruiker.

 

Een externe gebruiker is iemand buiten uw organisatie, zoals een aannemer of leverancier, die toegang nodig heeft tot Autodesk-producten of -services. Deze rol, die voorheen gastgebruiker werd genoemd, zorgt voor een veilige samenwerking zonder gevoelige interne bronnen bloot te stellen.

 

U kunt bepalen welk beleid van toepassing is op uw externe gebruikers: de standaardinstellingen in gebruikersbeheer of regels op basis van domeinnamen. Dit helpt u te controleren of iemand wordt behandeld als een externe gebruiker of een standaardgebruiker, waardoor het eenvoudiger wordt om de toegang veilig en transparant te beheren.

 

Standaard externe gebruikers op basis van gebruikersbeheer

Wanneer u het standaardbeleid op basis van gebruikersbeheer gebruikt, wordt iedereen die via een Autodesk-cloudsamenwerkingsproduct zoals Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build of Autodesk Takeoff aan uw team is toegevoegd automatisch ingesteld als een externe gebruiker in het Autodesk-account. 

 

Op domein gebaseerde externe gebruikers

Als u ervoor kiest om op domeinen gebaseerde regels te gebruiken, kunt u een lijst met goedgekeurde e-maildomeinen voor uw team instellen. Hiermee kunt u automatisch beheren wie als standaardgebruiker of externe gebruiker wordt beschouwd. Iedereen die is toegevoegd met een e-mailadres van een goedgekeurd domein wordt toegewezen als standaardgebruiker, terwijl gebruikers met e-mailadressen van andere domeinen automatisch worden ingesteld als externe gebruikers. 

 

Als u de rol wilt wijzigen van de gebruikers die niet voldoen aan uw op domein gebaseerde beleid, raadpleegt u Uitzonderingen op het beleid voor gebruikersrollen bekijken.

 

Opmerking: neem het domein van uw organisatie voor eenmalige aanmelding (SSO) of mapsynchronisatie op in uw op domein gebaseerde regels. Dit zorgt ervoor dat teamleden die SSO gebruiken automatisch worden herkend als standaardgebruikers.

Domeinen toevoegen

  1. Ga naar Instellingen > Teaminstellingen in uw Autodesk-account.
  2. Selecteer het team waarop u het beleid wilt toepassen.
  3. Ga naar Beleid voor gebruikersrollen en selecteer Beleid beheren.
  4. Selecteer Op domein gebaseerd.
  5. Hier kunt u nieuwe domeinen toevoegen. Gebruik Nieuwe toevoegen om zoveel domeinen toe te voegen als u nodig hebt.
  6. Selecteer Wijzigingen toepassen.
  7. Bevestig de update van uw beleid.
  8. Uw beleid voor gebruikersrollen is nu gewijzigd naar Op domein gebaseerd. Aan nieuwe gebruikers die aan het team zijn toegevoegd, worden rollen toegewezen op basis van hun domein. De domeinregel heeft geen gevolgen voor primaire, secundaire en SSO-beheerders (eenmalige aanmelding).

Opmerking: als u een domeinregel instelt, behouden bestaande gebruikers in uw team hun huidige rollen. Als bestaande gebruikers niet voldoen aan het domeinbeleid, worden ze gemarkeerd als uitzonderingen. Zie Uitzonderingen op het beleid voor gebruikersrollen bekijken.

Domeinen verwijderen

U kunt domeinen op elk moment verwijderen. Als u domeinen verwijdert, moet er ten minste één overblijven.

  1. Ga naar Instellingen > Teaminstellingen in uw Autodesk-account.
  2. Selecteer het team waarin u domeinen wilt verwijderen uit uw beleid voor gebruikersrollen.
  3. Ga naar Beleid voor gebruikersrollen en selecteer Beleid beheren.
  4. Controleer uw domeinen voor gebruikersrol en selecteer Verwijderen voor de domeinen die u uit uw beleid wilt verwijderen.
  5. Bevestig de verwijdering van het domein door Verwijderen te selecteren.
  6. Het domein wordt verwijderd uit uw beleid voor gebruikersrollen. Nieuwe gebruikers die met dit domein aan het team zijn toegevoegd, worden toegevoegd als externe gebruikers. 

Opmerking: bestaande gebruikers met het verwijderde domein worden gemarkeerd als uitzonderingen. Zie Uitzonderingen op het beleid voor gebruikersrollen bekijken.

Uitzonderingen op het beleid voor gebruikersrollen bekijken

U kunt gebruikers beoordelen en wijzigen die niet voldoen aan uw op domein gebaseerde beleid. Vergelijk de huidige rol met de verwachte rol.

  1. Ga naar Instellingen > Teaminstellingen in uw Autodesk-account.
  2. Selecteer het team waarin u uitzonderingen voor gebruikersrollen wilt zien.
  3. Ga naar Beleid voor gebruikersrollen en selecteer Uitzonderingen weergeven.

U kunt gebruikers filteren om alle rollen of alleen de standaardgebruikersrollen of externe gebruikersrollen weer te geven.

Gebruikersrollen bij uitzonderingen wijzigen

  1. Ga naar Instellingen > Teaminstellingen in uw Autodesk-account.
  2. Selecteer het team waarin u uitzonderingen voor gebruikersrollen wilt zien.
  3. Ga naar Beleid voor gebruikersrollen en selecteer Uitzonderingen weergeven.
  4. Selecteer de gebruiker van wie u de rol wilt wijzigen. U kunt ook meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
  5. Selecteer Rollen wijzigen rechtsboven in de gebruikerslijst.
  6. Kies de nieuwe rol die u aan de gebruiker wilt toewijzen op basis van uw domeinregel of kies een andere beschikbare rol.
  7. Sla uw wijzigingen op.

Opmerking: als u meerdere gebruikers tegelijk selecteert, moet u ze dezelfde nieuwe rol toewijzen.

Uitzonderingen op het beleid voor gebruikersrollen

U ziet waarschuwingen in uw account wanneer een gebruiker zich niet aan uw domeinregels houdt.

 

Waarschuwing voor gebruikersgegevens: de rol van deze gebruiker vormt momenteel een uitzondering op het beleid voor gebruikersrollen

U ziet een waarschuwingsteken bij de gegevens van een gebruiker als zijn/haar rol niet voldoet aan uw op domein gebaseerde regels. Dit betekent dat de op domein gebaseerde regel is ingeschakeld en dat de gebruiker een uitzondering is. Om de rol van een gebruiker te wijzigen, klikt u op Rol wijzigen of gaat u naar uw Teaminstellingen om al uw uitzonderingen voor gebruikersrollen te zien.

Waarschuwing voor rol wijzigen: de rol van deze gebruiker vormt momenteel een uitzondering op het beleid voor gebruikersrollen

Wanneer u de rol van een gebruiker wijzigt zodat deze overeenkomt met uw domeinregel, ziet u een bericht waarin wordt aangegeven dat zijn/haar rol momenteel een uitzondering is. Als u wilt dat deze gebruiker zich aan uw domeinregels houdt, selecteert uUitzondering ongedaan maken.

Waarschuwing voor rol wijzigen: als u de rol van deze gebruiker wijzigt, wordt er een uitzondering gemaakt in het beleid voor gebruikersrollen.         

Als u de rol van een gebruiker wijzigt die uw domeinregels volgt, ziet u een bericht dat deze update een uitzondering maakt. Wijzig de rol als u niet wilt dat de gebruiker zich aan uw domeinbeleid houdt. Om de uitzondering te verwijderen, gaat u naar de gegevens van de gebruiker of uw Teaminstellingen om alle uitzonderingen te bekijken.

Veelgestelde vragen

Hoe verhouden de e-maildomeinen die ik vermeld in het beleid voor gebruikersrollen beheren zich tot de SSO-domeinen die ik heb ingesteld in mijn team?

Als u het standaardbeleid op basis van gebruikersbeheer toepast, voegt het systeem gebruikers van eenmalige aanmelding (SSO)- of Active Directory (AD)-synchronisatie toe als standaardgebruikers. Als u het op domein gebaseerde beleid inschakelt, voegt het systeem SSO- of AD-synchronisatiegebruikers alleen toe als standaardgebruikers als hun domein overeenkomt met uw beleid. Als hun domein niet overeenkomt, voegt het systeem ze toe als externe gebruikers.

 

Als u bijvoorbeeld de op domein gebaseerde regel voor externe gebruikers inschakelt en alleen domein cba.net opneemt, maar uw SSO- of AD-domein abc.net is, voegt het systeem gebruikers die via SSO of AD zijn gesynchroniseerd als externe gebruikers toe aan uw gebruikersbeheer.

Wat gebeurt er met mijn bestaande gebruikers als ik een domein instel via het beleid voor gebruikersrollen beheren?

Bestaande gebruikersrollen worden niet gewijzigd. Gebruikers van wie de rol niet is afgestemd op uw domeinbeleid worden als uitzonderingen weergegeven. Ga naar uw Teaminstellingen om uitzonderingen te bekijken.

Wat is er met gastgebruikers gebeurd?

We noemen gastgebruikers nu 'externe gebruikers'. U hoeft uw manier van werken niet te veranderen. Alleen de naam is veranderd.

Heeft deze wijziging invloed op mijn standaardproducttoewijzingen?

Nee, deze wijziging heeft geen invloed op uw standaardproducttoewijzingen. We wijzigen alleen de naam gastgebruikers in externe gebruikers. U wijst producten op dezelfde manier toe als voorheen.

Kan ik in mijn gebruiksrapporten zien of een gebruiker extern is?

Ja, u kunt in uw gebruiksrapporten zien welke gebruikers extern zijn.

Hoe ga ik om met een uitzondering?

U kunt op domein gebaseerde uitzonderingen voor gebruikersrollen beheren via het menu Uitzonderingen weergeven of door de rol bij te werken op de pagina met gebruikersgegevens. Ga voor meer informatie naar Externe gebruikers aanwijzen.

Hoe worden gebruikers behandeld als ik ze toevoeg aan het Autodesk-accountgebruikersbeheer en hun e-maildomein niet in mijn domeinbeleid staat? Zijn ze automatisch externe gebruikers?

Als u een gebruiker toevoegt waarvan het e-maildomein niet in uw domeinbeleid staat, markeert Autodesk die gebruiker als extern. Dit gebeurt ongeacht of u de gebruiker toevoegt via een Autodesk-product voor samenwerking via de cloud of rechtstreeks in gebruikersbeheer van uw Autodesk-account. We houden ons altijd aan uw domeinbeleid bij het instellen van gebruikersrollen.

Meer veelgestelde vragen weergeven

