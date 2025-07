Gebruikersbeheer Overzicht Beheerdersrollen Producttoegang toewijzen Teams beheren Gastgebruikers aanwijzen Klassiek gebruikersbeheer Samenwerking Groepen beheren Gebruikers toevoegen en verwijderen Rapportage over gebruik Flexibel gebruik Autodesk-beheerders | Rapportage over gebruik | Saldi Veelgestelde vragen Gebruiksmeldingen Exportgegevensvelden Seatgebruik Rapportage over gebruik Teaminzichten Business Success-abonnement Overzicht van abonnementen Leerplannen Deskundige coaching Flex Overzicht van Flex Veelgestelde vragen over Flex Taken voor beheerders Bedrijfsnaam of adres Partnergegevens bijwerken Virtualisatiebeleid Seats toevoegen of verminderen Autodesk-beheerders | Taken en bronnen | Teamactiviteit volgen Producten en plannen upgraden SSO instellen Thuisgebruik Producten voor thuisgebruik Een licentie aanvragen voor thuisgebruik Licenties veelgestelde vragen Gegevensbeveiliging Gebruikersverificatie