AUTODESK FUSION PARA UNA CREACIÓN RÁPIDA DE PROTOTIPOS

Creación rápida de prototipos en un mundo de retrasos

La creación de prototipos rara vez es lineal. Los equipos deben alternar entre herramientas de modelado 3D, simulación y electrónica para lograr el mejor diseño. ¿Qué pasaría si una solución hiciera eso y más?

Crea prototipos y fabrica rápidamente sin sacrificar la calidad

Ya seas un equipo unipersonal o una persona en un equipo de muchos, crear prototipos y fabricar ideas requiere velocidad, agilidad y exploración. Ciertamente no son procesos lineales, pero la colaboración fluida desde el principio prepara el terreno para un proceso de desarrollo de productos exitoso.

Investiga tantas opciones de diseño como sea posible, envía fácilmente ideas a los fabricantes y mantén líneas de comunicación sólidas interna y externamente con las potentes funciones de Autodesk Fusion.

Donde el resultado tiene el mayor impacto

Aumento de la agilidad en el desarrollo de productos

Aumenta el rendimiento de la manufactura con la automatización, la colaboración y la interoperabilidad de software para reducir los procesos sin valor agregado desde el inicio del diseño hasta la producción.

 

Enriquece la colaboración

Conecta tu equipo de diseño e ingeniería con fabricantes internos o externos para garantizar que se cumplan los objetivos de producción y minimizar la confusión con las versiones del diseño. 

 

Mejora la calidad del producto

Itera, simula y crea prototipos fácilmente con flujos de trabajo automatizados y conectados para mejorar la calidad y la fiabilidad de los productos en las primeras fases del desarrollo de productos.

 

Estimula la innovación

Un proceso de creación de prototipos digitales más rápido deja espacio para más ideas, lo cual brinda más oportunidades de obtener el producto final perfecto.

 

Reducción del tiempo de salida al mercado

Optimiza tus procesos de creación de prototipos y fabricación para aumentar la productividad a la vez que reduces los costos de materiales, los costos de ingeniería y los costos generales fijos.

 

Reducir los defectos de las piezas

Aprovecha las herramientas de desarrollo de prototipos digitales, simulación, gestión de datos y gestión de la calidad para disminuir las posibilidades de defectos costosos.

 

Impulsar resultados sustentables en el diseño y la manufactura

¿Tu organización está considerando pasar hacia resultados más sustentables? ¿O tal vez quieres persuadirlos para que lo hagan? Este libro electrónico explora varios aspectos de una empresa de este tipo y examina un amplio rango de enfoques.

Todo lo que necesitas para impulsar la creación de prototipos y la fabricación con facilidad

Colaboración simplificada

Colabora sin problemas con contratistas o clientes directamente en un ensamblaje mediante la simultaneidad de ensamblajes. El acceso mediante navegador web permite un fácil acceso al lugar de trabajo para quienes necesitan consultar los modelos 3D sobre la marcha.

 

Iteración de diseño mejorada

Explora nuevas oportunidades de diseño rápidamente con el modelado automatizado o ve un paso más allá con el diseño generativo para incorporar consideraciones como los métodos o costos de manufactura. 

Simula el rendimiento de las piezas

Predice el impacto que los cambios de diseño tienen en el rendimiento y la viabilidad de manufactura del producto con el análisis de elementos finitos (FEA) y la simulación de moldeado por inyección.

 

Información sobre el posprocesamiento

Identifica mejoras de diseño antes de la manufactura en función de la renderización en lienzo, diseña para la viabilidad de manufactura con la simulación de moldeado por inyección, y más. 

 

Creación intuitiva de dibujos

Publica los planos de manufactura y fabricación del producto con dibujos detallados del ensamblaje y el modelo para brindar claridad a las partes interesadas de forma eficiente.

 

Fabricación de chapa de metal

Prepárate para la fabricación con las tareas de trazado de croquis y modelado de piezas de metal laminado, reglas de doblado y alivio, holguras de unión, indicaciones de soldadura y funciones integrales de anidación.

 

ECAD y MCAD integrados

Diseña rápidamente circuitos, visualiza los aspectos del modelo 3D de tu producto electrónico y prueba cómo encaja la placa de circuito impreso en el ensamblaje del diseño con la integración de ECAD y MCAD.

 

Adición y CAM

Genera trayectorias de herramientas para fresado de 2 y 3 ejes, 3+2, 4 y 5 ejes, y mucho más, con compatibilidad para manufactura por adición, por sustracción e híbrida. Predice posibles fallas antes de hacer funcionar la máquina. 

 

Planes y precios de Autodesk Fusion para crear prototipos rápidamente

Autodesk Fusion

Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion for Manufacturing

Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de Manufacturing Extension para impresión 3D, mecanizado por CNC, fabricación de chapas de metal y mucho más.
 

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Descubre cómo puedes conectar los socios de máquinas herramienta, adición, mecanizado, sondeo y sujeción de piezas con Fusion, y explora las integraciones de software para aumentar el rendimiento de la manufactura y maximizar el potencial de ganancias.

Preguntas frecuentes sobre el software de creación rápida de prototipos

¿Qué es la creación de prototipos?

La creación de prototipos es la primera etapa del proceso de desarrollo de productos. Es una etapa rápida y experimental para la ideación y la concepción. El objetivo es generar tantas ideas de productos viables como sea posible. 

¿Qué es la fabricación?

La fabricación es el proceso de explorar cómo se fabricará el prototipo para producción. Puede fabricar su diseño internamente o enviarlo a un fabricante externo.

¿Qué herramientas tiene Autodesk Fusion para respaldar el proceso de creación de prototipos?

Autodesk Fusion y sus extensiones ofrecen una amplia variedad de herramientas para ayudar a los equipos durante la creación de prototipos, incluidos el modelado 3D, el reticulado, el diseño electrónico, la manufactura por adición, la simulación, el modelado automatizado, el diseño generativo, la renderización y mucho más.

La simultaneidad de ensamblajes y el uso compartido público de modelos permiten a los equipos colaborar sin problemas a medida que avanzan por la fase de creación de prototipos. Las opciones flexibles de pago por demanda permiten a los equipos adaptarse a las necesidades cambiantes durante el ciclo de desarrollo de productos. 

¿Cómo optimizo mi modelo de Fusion para que la creación de prototipos y la fabricación sean eficaces?

Al aprovechar las herramientas disponibles en Autodesk Fusion, los equipos pueden generar prototipos virtuales para minimizar o incluso eliminar la necesidad (y los costos) de crear prototipos físicos. Puedes descubrir rápidamente posibles riesgos, iterar varias soluciones y comunicar los cambios a las partes interesadas internas y externas, todo dentro de Autodesk Fusion. 

La manufactura se simplifica con Autodesk Fusion, ya que lleva los modelos y ensamblajes al siguiente paso con el diseño para la viabilidad de manufactura. Genera trayectorias de herramientas para producciones CAM y por adición, diseña cómo se debe doblar y cortar el metal laminado, optimiza la disposición de las piezas en el material base o en el espacio de construcción, e incluso obtén información sobre la moldeabilidad por inyección de plástico. 

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