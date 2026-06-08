Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Ya seas un equipo unipersonal o una persona en un equipo de muchos, crear prototipos y fabricar ideas requiere velocidad, agilidad y exploración. Ciertamente no son procesos lineales, pero la colaboración fluida desde el principio prepara el terreno para un proceso de desarrollo de productos exitoso.
Investiga tantas opciones de diseño como sea posible, envía fácilmente ideas a los fabricantes y mantén líneas de comunicación sólidas interna y externamente con las potentes funciones de Autodesk Fusion.
Aumenta el rendimiento de la manufactura con la automatización, la colaboración y la interoperabilidad de software para reducir los procesos sin valor agregado desde el inicio del diseño hasta la producción.
Conecta tu equipo de diseño e ingeniería con fabricantes internos o externos para garantizar que se cumplan los objetivos de producción y minimizar la confusión con las versiones del diseño.
Itera, simula y crea prototipos fácilmente con flujos de trabajo automatizados y conectados para mejorar la calidad y la fiabilidad de los productos en las primeras fases del desarrollo de productos.
Un proceso de creación de prototipos digitales más rápido deja espacio para más ideas, lo cual brinda más oportunidades de obtener el producto final perfecto.
Optimiza tus procesos de creación de prototipos y fabricación para aumentar la productividad a la vez que reduces los costos de materiales, los costos de ingeniería y los costos generales fijos.
Aprovecha las herramientas de desarrollo de prototipos digitales, simulación, gestión de datos y gestión de la calidad para disminuir las posibilidades de defectos costosos.
— Steve Milanoski, director de Fabricación Avanzada, Romar Engineering
— Samantha Melnyk, diseñadora, KORG Berlin
— Betim Berisha, fundador, BBi Autosport
¿Tu organización está considerando pasar hacia resultados más sustentables? ¿O tal vez quieres persuadirlos para que lo hagan? Este libro electrónico explora varios aspectos de una empresa de este tipo y examina un amplio rango de enfoques.
Colabora sin problemas con contratistas o clientes directamente en un ensamblaje mediante la simultaneidad de ensamblajes. El acceso mediante navegador web permite un fácil acceso al lugar de trabajo para quienes necesitan consultar los modelos 3D sobre la marcha.
Explora nuevas oportunidades de diseño rápidamente con el modelado automatizado o ve un paso más allá con el diseño generativo para incorporar consideraciones como los métodos o costos de manufactura.
Predice el impacto que los cambios de diseño tienen en el rendimiento y la viabilidad de manufactura del producto con el análisis de elementos finitos (FEA) y la simulación de moldeado por inyección.
Identifica mejoras de diseño antes de la manufactura en función de la renderización en lienzo, diseña para la viabilidad de manufactura con la simulación de moldeado por inyección, y más.
Publica los planos de manufactura y fabricación del producto con dibujos detallados del ensamblaje y el modelo para brindar claridad a las partes interesadas de forma eficiente.
Prepárate para la fabricación con las tareas de trazado de croquis y modelado de piezas de metal laminado, reglas de doblado y alivio, holguras de unión, indicaciones de soldadura y funciones integrales de anidación.
Diseña rápidamente circuitos, visualiza los aspectos del modelo 3D de tu producto electrónico y prueba cómo encaja la placa de circuito impreso en el ensamblaje del diseño con la integración de ECAD y MCAD.
Genera trayectorias de herramientas para fresado de 2 y 3 ejes, 3+2, 4 y 5 ejes, y mucho más, con compatibilidad para manufactura por adición, por sustracción e híbrida. Predice posibles fallas antes de hacer funcionar la máquina.
Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de Manufacturing Extension para impresión 3D, mecanizado por CNC, fabricación de chapas de metal y mucho más.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.
La creación de prototipos es la primera etapa del proceso de desarrollo de productos. Es una etapa rápida y experimental para la ideación y la concepción. El objetivo es generar tantas ideas de productos viables como sea posible.
La fabricación es el proceso de explorar cómo se fabricará el prototipo para producción. Puede fabricar su diseño internamente o enviarlo a un fabricante externo.
Autodesk Fusion y sus extensiones ofrecen una amplia variedad de herramientas para ayudar a los equipos durante la creación de prototipos, incluidos el modelado 3D, el reticulado, el diseño electrónico, la manufactura por adición, la simulación, el modelado automatizado, el diseño generativo, la renderización y mucho más.
La simultaneidad de ensamblajes y el uso compartido público de modelos permiten a los equipos colaborar sin problemas a medida que avanzan por la fase de creación de prototipos. Las opciones flexibles de pago por demanda permiten a los equipos adaptarse a las necesidades cambiantes durante el ciclo de desarrollo de productos.
Al aprovechar las herramientas disponibles en Autodesk Fusion, los equipos pueden generar prototipos virtuales para minimizar o incluso eliminar la necesidad (y los costos) de crear prototipos físicos. Puedes descubrir rápidamente posibles riesgos, iterar varias soluciones y comunicar los cambios a las partes interesadas internas y externas, todo dentro de Autodesk Fusion.
La manufactura se simplifica con Autodesk Fusion, ya que lleva los modelos y ensamblajes al siguiente paso con el diseño para la viabilidad de manufactura. Genera trayectorias de herramientas para producciones CAM y por adición, diseña cómo se debe doblar y cortar el metal laminado, optimiza la disposición de las piezas en el material base o en el espacio de construcción, e incluso obtén información sobre la moldeabilidad por inyección de plástico.