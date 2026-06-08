Ya seas un equipo unipersonal o una persona en un equipo de muchos, crear prototipos y fabricar ideas requiere velocidad, agilidad y exploración. Ciertamente no son procesos lineales, pero la colaboración fluida desde el principio prepara el terreno para un proceso de desarrollo de productos exitoso.

Investiga tantas opciones de diseño como sea posible, envía fácilmente ideas a los fabricantes y mantén líneas de comunicación sólidas interna y externamente con las potentes funciones de Autodesk Fusion.