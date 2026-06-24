Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Agiliza la transición de las ideas conceptuales a los diseños fabricables integrando la IA directamente en tus flujos de trabajo. A través del nuevo protocolo Model Context Protocol (MCP), los sistemas de IA de terceros como Claude de Anthropic ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.
Ve más allá de las simples indicaciones y transforma las sugerencias generadas por IA en trabajo de ingeniería estructurado y editable.
Claude puede hacer más que analizar o sugerir. A través de Fusion MCP, puede ayudar a crear, modificar y consultar geometría de diseño y características dentro de Fusion.
Conecta Fusion a tus herramientas y flujos de trabajo y, a continuación, utiliza el lenguaje natural para automatizar rutinas de manufactura.
Fusion MCP permite a usuarios, desarrolladores y equipos crear flujos de trabajo personalizados de Fusion con Claude.
— COSMER
PARA DISEÑADORES DE PRODUCTOS
Utiliza Claude para generar ideas y, luego, llévalas a Fusion en forma de acciones de diseño estructurado que puedes refinar.
PARA INGENIEROS MECÁNICOS
Reduce la configuración manual y las ediciones repetidas para que puedas dedicar más tiempo a validar el diseño.
PARA CREADORES Y PROFESIONALES TÉCNICOS
Acelera la transición de la idea a la producción con modelos que son completamente editables y fabricables, y listos para la colaboración.
Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.
La base para el desarrollo de productos modernos
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Elementos esenciales integrados de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM para el diseño y la colaboración en un único espacio de trabajo unificado.
Incluye:
Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso
LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.
Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:
LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE
Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.
Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:
Autodesk Fusion conecta todos los procesos de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.
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