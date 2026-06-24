CAD, CAM, CAE, PCB y PDM integrados: a la velocidad de la IA

Conecta Claude con Fusion para empezar a diseñar con IA

Transforma tus solicitudes de lenguaje natural en geometría de alta precisión con Claude Connector para Autodesk Fusion. Dedica menos tiempo a los clics y más tiempo a diseñar.

Diseñado para el ingeniero moderno

Agiliza la transición de las ideas conceptuales a los diseños fabricables integrando la IA directamente en tus flujos de trabajo. A través del nuevo protocolo Model Context Protocol (MCP), los sistemas de IA de terceros como Claude de Anthropic ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.

Ve más allá de las simples indicaciones y transforma las sugerencias generadas por IA en trabajo de ingeniería estructurado y editable.
 

Nuevo enfoque para los flujos de trabajo de diseño a manufactura

Flujos de trabajo de Autodesk Fusion Design

Flujos de trabajo de diseño en tiempo real

Claude puede hacer más que analizar o sugerir. A través de Fusion MCP, puede ayudar a crear, modificar y consultar geometría de diseño y características dentro de Fusion.

 

Flujos de trabajo de Autodesk Fusion Manufacturing

Automatiza flujos de trabajo de manufactura en varios pasos

Conecta Fusion a tus herramientas y flujos de trabajo y, a continuación, utiliza el lenguaje natural para automatizar rutinas de manufactura.

 

Flujos de trabajo de agentes de Autodesk Fusion

Flujos de trabajo de agentes personalizados

Fusion MCP permite a usuarios, desarrolladores y equipos crear flujos de trabajo personalizados de Fusion con Claude.

 

Autodesk Fusion COSMER

"Integrar Claude directamente en Fusion a través de MCP significa que los ingenieros pueden acceder a las funciones de IA sin salir de la herramienta. El enfoque de flujos de trabajo multiservicio es particularmente útil para los equipos que gestionan procesos complejos de múltiples herramientas".

— COSMER

De la indicación al diseño orientado a la producción

PARA DISEÑADORES DE PRODUCTOS

Explora la forma y la función más rápido

Utiliza Claude para generar ideas y, luego, llévalas a Fusion en forma de acciones de diseño estructurado que puedes refinar.

 

PARA INGENIEROS MECÁNICOS

Automatiza pasos de modelado repetitivos

Reduce la configuración manual y las ediciones repetidas para que puedas dedicar más tiempo a validar el diseño.

 

PARA CREADORES Y PROFESIONALES TÉCNICOS

Pasa del concepto a algo que se pueda construir

Acelera la transición de la idea a la producción con modelos que son completamente editables y fabricables, y listos para la colaboración.

 

Planes y precios de Autodesk Fusion

Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.

Autodesk Fusion

La base para el desarrollo de productos modernos

Autodesk Fusion

Prueba Fusion gratis durante 30 días

 

Elementos esenciales integrados de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM para el diseño y la colaboración en un único espacio de trabajo unificado.

 

Incluye:

  • CAD + CAM totalmente integrados
  • Colaboración de equipos en tiempo real
  • Diseño de circuitos impresos + integración electromecánica
  • Automatización de dibujos y configuración de diseños

Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso

 

 /año

AGREGAR AUTODESK FUSION AL CARRITO
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

 

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:

  • Sin pérdida de características, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de CAD → entrega CAM
  • Deja de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo
  • La colaboración en la nube permite que todo el taller trabaje a partir de una única fuente de información veraz

 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:

  • De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial
  • Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa
  • Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo
  • Inspección de piezas durante el proceso + sondeo
  • Posprocesadores gratuitos y totalmente editables
  • CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos
  • Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción

 

 /año

Más información
Autodesk Fusion for Design

LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.

 

Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:

  • Toma de decisiones más rápida con colaboración en tiempo real y datos en la nube
  • Sin conflictos de versiones, referencias interrumpidas ni problemas de sincronización de archivos
  • Reduce el coste total del diseño, la gestión de datos y la manufactura con una única plataforma

 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:

  • 11 estudios de simulación avanzados para una validación inicial y continua
  • Diseño generativo para innovación ligera y de alto rendimiento
  • Herramientas avanzadas de superficies y mallas para geometrías complejas
  • Herramientas de plástico, chapa y DFM para un diseño orientado a la facilidad de manufactura
  • Gestión de datos integrada y PLM para respaldar el rigor empresarial y la cadena de suministros

 

 

 /año

 

Más información

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¿Estás listo para modernizar el desarrollo de productos?

Autodesk Fusion conecta todos los procesos de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.

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