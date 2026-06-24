Agiliza la transición de las ideas conceptuales a los diseños fabricables integrando la IA directamente en tus flujos de trabajo. A través del nuevo protocolo Model Context Protocol (MCP), los sistemas de IA de terceros como Claude de Anthropic ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.

Ve más allá de las simples indicaciones y transforma las sugerencias generadas por IA en trabajo de ingeniería estructurado y editable.

