Modelado 3D con Autodesk Fusion

Fusion admite una amplia gama de formatos de archivo. Para archivos de diseño, admite .f3d, .igs, .iges, .sat, .sab, .dwg, .dxf, .stp, .step, .stl, .fbx, .obj, .skp, .3dm, .zip, .rar, etc. Para archivos CAM, es compatible con .cam360, .cps, .cnc, .nc, etc. Para dibujos, admite .dwg, .dxf, .f3d, .pdf, etc. Obtén más información aquí (inglés).